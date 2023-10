Die verkaufte Stadt: Julian Röders Fotoprojekt „Berlin nach 89“

Julian Röders Rücken musste viel schleppen im letzten Winter. Als Berlins Straßenbäume kahl waren, sodass die Äste grafische Muster in die frostige oder dunstige Morgenluft zeichneten, packte sich der 41-jährige Fotograf seine Linhof auf, eine sechs Kilogramm schwere Analog-Großformatkamera, und zog los. Immer zur gleichen Tageszeit und an jene Orte der Stadt, wo schon der für seinen nüchternen „subjektiven“ Dokumentarstil berühmte West-Berliner Fotokünstler Michael Schmidt (1945–2014) seine Linhof postiert hatte. Damals für „Berlin nach 45“. Die Bildserie ging ein in die deutsche Fotografie-Geschichte

„Eurocity Hauptbahnhof“ aus Julian Röders Serie „Berlin nach 89“, 2022/23 VG Bildkunst 2023/Julian Röder

Röder stellt es frei, ob wir Betrachter seines ebenso strengen, unromantischen Schwarz-Weiß-Zyklus „Berlin nach 89“, diesen expliziten Bezug zu Schmidts Serie, nun als Hommage, als Paraphrase oder ein aus der Zeitkapsel gelöstes Revival sehen. Es ist die Choreografie seines viel zu früh gestorbenen „Bruders im Geiste“, der Röder in dieser Ausstellung der Galerie Russi Klenner folgt und deren motivischen Auftritt in schlichten Clip-Rahmen (genau wie bei Schmidt) er nun in gewisser Weise fortsetzt.

Michael Schmidt hinterließ Bilder von West-Berliner Brachen vor 50, 40 Jahren, von Ruinen oder anderen Relikten, die der Krieg oder der Zahn der Zeit hinterlassen hatten. Und wo die Mauer die Stadt durchschnitt, sich Niemandsland erstreckte. Heute ist alles verplant, die Claims sind abgesteckt oder zugebaut. Julian Röder sucht genau diese Orte auf, die Michael Schmidt 2005 in seinem längst vergriffenen Fotoband aus dem Göttinger Steidl-Verlag festhielt. Und der Ost-Berliner aus Prenzlauer Berg ging ebenso an die Orte seiner eigenen Jugendjahre und konnte sie nicht mehr finden – überall Baustellen, neue Komplexe aus Beton, Stahl, Glas, seelenloses Bunker-Face mit Lochkasten-Fensterreihen. Kein sozialer Wohnungsbau, dafür Super-Gentrifizierung, gigantisches, namenloses Hedgefonds-Investment.

Auf den Spuren Michael Schmidts richtete Röder sein Objektiv aus gleicher disharmonischer Perspektive, ebenfalls oft in leichter Untersicht und bei unbehaglichem Wetter auf die Stadt. Er wählte wie Schmidt die Gründerzeit-Kriegsruine des Anhalter Bahnhofs und dahinter die Neubauten und auch die riesige Baustelle des Hauptbahnhofs mit der Eurocity am ehemaligen Lehrter Bahnhof als Leitmotive für Geschichte und Gegenwart. Der junge Fotograf fügt noch eine ebenso lakonisch komponierte Aufnahme des für die Generalrekonstruktion labyrinthisch eingehausten Ostbahnhofs hinzu. Diese Bahnhofs-Triade ist quasi Röders Schlüssel für den tiefgründigen Bezug zu Schmidts nun schon „historischer“ Berlin-Serie.

Abermals bezieht ein Fotograf sich ausgerechnet auf die hartkantig-steinerne Geometrie der Architektur der Stadt, in der sich schon immer ständig alles veränderte. So habe er, sagt Röder, seinen „individuellen fotografischen Zugang zur Wirklichkeit entwickelt“. Und wie bei Schmidt, dem Dokumentaristen der Frontstadt-Jahre, ist auch beim ehemaligen Ostkreuz-Fotografen nichts mehr vom Wunsch der Nachvollziehbarkeit geprägt. Röder löst ebenso seine Motive von Bahnhöfen im Umbau, Mammut-Baustellen und sukzessive verschwindenden Lebensraum aus dem konkreten urbanen oder sozialen Zusammenhang. Alles steht unbestechlich für Großstadt, deren Geschichte und Gesellschaft. Und für die Allmacht des Kapitals.

Aus Julian Röders Serie „Berlin nach 89“, 2022/23 VG Bildkunst 2023/Julian Röder

Bewusst wählte Julian Röder „formale Resonanzen, exakte Topografien und inhaltliche Analogien“ zu Schmidts Bildern. Gut 30 Jahre nach dem Fall der Mauer fotografierte der früh in der namhaften Fotoagentur Ostkreuz, dann an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst und in Hamburg Geschulte vor allem Investoren-Architektur, Berlins Hyper-Gentrifizierung: Verdrängung, Tilgung, Verwerfung, Wohnungsnot: ergo die nach und nach verkaufte Stadt.

Schon in der prägenden Zeit bei Ostkreuz befasste Röder sich fotografisch mit Strukturen von Macht, Ökonomie, der Produktion des politischen Raums, dem Protest. Er wurde damit bald berühmt, war gefragt bei großen Magazinen. 2011 etwa fotografiert er für die Serie „World of Warfare“ auf der International Defence Exhibition and Conference, IDEX, der größten Waffenmesse der Welt in Abu Dhabi. Bewusst überzeichnete er bis zum Absurden, wie sich Macht und Ökonomie auf diesem von der Öffentlichkeit abgeschirmten Event verbandeln. Auch die deutsche Rüstungsindustrie war dabei. Bald darauf offenbarte er in der Serie „Mission and Task“ die geheime Infrastruktur zur Sicherung europäischer Außengrenzen und damit wie dieser „Schutzwall“ unseres westlichen Wohlstandes fungiert. Unter harmlosen Oberflächen verbergen sich Satelliten-Überwachungssysteme. Die Serien hatten großen Erfolg; Museen im Land und weltweit luden ihn zu Ausstellungen ein.

Dann kam der Burn-out, die Depression. Was nutzt künstlerischer Erfolg, wenn man nichts ändern kann an all dem Schlechten in der Welt. „Mich erdrückte“, erzählt er, „bleierne Traurigkeit. Immer sinnloser erschien mir das Fotografieren.“ Etliche Jahre steckte er fest in der Betäubung, unfähig, sich aufzuraffen zu neuer Fotoarbeit. Auch auf dem Boot in der Rummelsburger Bucht, seinem „Fluchtort“, wie er glaubte, rückten ihm die Invest-Großprojekte ringsum aufs Gemüt. „Irgendwann begann ich, zuerst wie zur Abwehr, die Großbaustellen zu fotografieren. Ich spürte, wie das befreite“, erzählt er. Er konnte wieder arbeiten. Und dann war es Michael Schmidts „Berlin nach 45“, jedes einzelne Foto auf den Seiten, das ihn ermutigte zu dieser Korrespondenz nach über 30 Jahren.

Julian Röder mit seiner Linhof-Kamera privat

Für „Berlin nach 89“ konstruierte er frappierende formale, topografische und inhaltliche Analogien zu den Stadt-Bildern des wahlverwandten West-Berliners. Röder setzt seine Bilder entlang der Galeriewände und ebenso in einem als experimentellen Prototyp angelegten Fotobuch in einen rhythmischen Kontext zu Schmidts Motiven im besagten Steidl-Band. Beide Exemplare liegen auf einem Tischchen aus zum spannenden Vergleich. Nach dem Blättern wünscht man sich ein gemeinsames Fotobuch, als Wiederauflage der Schmidt-Hinterlassenschaft und dazu Röders hochaktuelle Ergänzung. Die fotografische Sicht eines distanzierten Berlin-Beobachters anno 2023. Fände sich dafür nur ein interessierter Verlag.



Julian Röder: Berlin nach 89. Galerie Russi Klenner, Luckauer Str. 16 (nahe Moritzplatz), Mi–Fr 12–18, Sa 11–16 Uhr. Bis 21. Oktober