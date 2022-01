Als Designer - in der DDR hießen die Protagonisten dieser Kunst-Zunft Formgestalter, was die Alltagstauglichkeit unterstreichen sollte - war Clauss Dietel eine Legende. Der asketische Mann mit der Turnerfigur und den raspelkurzen Haaren, mit immer freundlich zugewandter Miene und einem trockenen sächsischen Humor, schrieb im Osten Design-, also Formgestaltungs-Geschichte.