Ein Cherokee bespielt den USA-Pavillon der 60. Biennale Venedig

Im nächsten April knallen die Farben in magischen Mustern, beherrscht die Zeichensprache nordamerikanischer Ureinwohner die Wände des amerikanischen Pavillons in den venezianischen Giardini. Das gabs noch nie in der avantgardeversessenen Kunstrepräsentation Amerikas. Es ändert sich gerade etwas. Hin zu Respekt, Anerkennung, Wiedergutmachung?

Das Auswahlgremium für den USA-Auftritt auf der 60. Kunstbiennale Venedig (20. April bis 24. November 2024) entschied sich für Jeffrey Gibson. Er stammt vom Volk der Cherokee ab. Die Nachkriegsmoderne der USA kennt namhafte Künstler indianischer Abstammung, so den Pop-Art-Maler Robert Rauschenberg, der großmütterlicherseits von den Cherokee abstammte. Oder den Bildhauer Allan Houser, ein Apache aus Oklahoma. Auch den Maler Dan Namingha, ein Hopi aus Santa Fe. Den Nationalpavillon der Venedig-Biennale indes bespielte noch kein „Indigener“ solo.

Moderne und die Geschichte der Ahnen

Der 1972 in Colorado Springs geborene, in Brooklyn, New York lebende Maler und Bildhauer Gibson integriert Elemente aus Kunst und Handwerk seiner Vorfahren auf besondere Art und Weise in die Bilder und Skulpturen. Er schafft einen reichen, farbintensiven, zugleich konzeptionellen Dialog zwischen seiner Kunst und der Geschichte der Ahnen. Seine multimedialen Arbeiten zeigen, dass indigene Traditionen aus der Geschichte der westlichen Kunst nicht zu tilgen sind. In Europa waren seine Arbeiten in Museen in Genf und Wien ausgestellt. Wer das Glück hatte, sie zu sehen, war gepackt. Welche Komplexität und Fließfähigkeit sie besitzen. Welche Affinitäten zwischen Mustern, Farben, Materialien, die schon lange in die zeitgenössische westliche Kunst eingesickert sind.

Jeffrey Gibson kündigt für den amerikanischen Pavillon eine Reihe neuer Werke an, „die zum Nachdenken über individuelle und kollektive Identitäten einladen“ sollen. Er denke darüber nach, sich mit der Ökonomien des globalen Handels und den Auswirkungen der Kolonialisierung auf die Kultur der amerikanischen Ureinwohner zu befassen. „In den letzten 15 Jahren habe ich mich nach innen gewandt und versucht, etwas zu schaffen, das ich wirklich in der Welt sehen wollte. Jetzt möchte ich die Art und Weise, wie die Menschen über Indigenität denken, erweitern“, sagte er in einem Gespräch mit der New York Times. Zudem, so planen es die USA-Pavillon-Betreuer vom Portland Art Museum und dem Kunsthaus Site in Santa Fe, sollen 2024 viele Auftritte indigener Musiker, Dichter und Tänzer in den Giardini stattfinden. Kuratiert wird Gibsons Soloschau von Kathleen Ash-Milby vom Portland Art Museum. Sie ist eine Navajo – und Gibson eine indigene Schwester im Geiste.