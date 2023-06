Ein Eulenspiegel mit Tiefgang: Zum Tod von Hans-Peter Feldmann

Es herrscht Trauer in etlichen Sammlerhäusern, Museen, unter Freunden und Wegbegleitern, seit die Nachricht kam, dass der Düsseldorfer Künstler Hans-Peter Feldmann mit 82 Jahren gestorben ist. Schon letzten Dienstag war es passiert, bekannt geworden ist es aber erst an diesem Wochenende.

Auch der seit 15 Jahren in Berlin ansässige ehemalige Düsseldorfer Kunstsammler Axel Haubrok verliert einen seiner Leib- und Magen-Künstler, einen Konzeptkunst-Eulenspiegel der Sonderklasse. Feldmann, Universalist auf der ganzen Klaviatur der Concept Art, war ein leiser, sanfter, kauziger Fotokünstler, Bastler, Maler, Bildhauer, dem sogar die eher der ganz jungen Generation verpflichteten Kunstwerke Auguststraße eine Schau widmeten.

Vor Monaten erst hat er zur großen Schadow-Ausstellung der Alten Nationalgalerie die berühmte „Prinzessinnengruppe“ des königlichen Hofskulpteurs noch einmal geschaffen, als quietschbuntes Schwesternpaar. Die Plastik empfing das Publikum schon im Vestibül des Museums und führte vor allem Kinder und Leute mit Witz ein in die Kunst des alten klassizistischen Preußen.

Die Prinzessinnen des Düsseldorfer Bildhauers Hans-Peter Feldmann in der Alten Nationalgalerie VG Bild-Kunst, Bonn 2022/Annette Hiller

Auch war Feldmann kennerischer Gast bei Trödelhändlern. In seinen Schwarz-Weiß-Bildern „porträtierte“ er getragene Klamotten, Schuhe, krude Accessoires – und mit Vorliebe die Inhalte von Damenhandtaschen. Er gewährte als Sammler von Alltagsgegenständen wie Alltagsbeobachtungen einen tiefen, kuriosen Blick in die Kultur der alten BRD. Bei einer seiner aufsehenerregendsten Aktionen kaufte er Frauen den Inhalt ihrer Handtaschen ab und stellte die Geldbeutel, Etuis und Lippenstifte anschließend in Vitrinen aus.

Der 1941 in Düsseldorf geborene Künstler hatte nicht an der berühmten Düsseldorfer Akademie studiert, sondern im österreichischen Linz. Rasch machte er sich in der westdeutschen Nachkriegskunstgeschichte einen Namen, schon allein wegen seines skurrilen Humors und unversieglichen Einfallsreichtums. Seine Motive fand er auf den Sammelplätzen der Wegwerfgesellschaft, auf Flohmärkten. Ebenso in Magazinen oder in der Werbung. Anschließend drückte er diesen seinen persönlichen Stempel auf – versah etwa Menschen in klassischen Ölgemälden mit Clownsnasen und verkaufte sie weiter an Avantgarde-Sammler. Beliebt waren und sind seine Aktdarstellungen, die er nachträglich mit Bräunungsstreifen versah. Über Jahre führte er mit seiner Frau zwei Trödelläden in der Düsseldorfer Innenstadt.

Dem launischen, sensationsgierigen Kunstmarkt zeigte er des Öfteren mal die kalte Schulter, zog sich immer mal wieder zurück aus dem Zirkus um Ruhm und Geld. 2010 bekam er in New York den hochdotierten Hugo-Boss-Preis. Und was machte er? Tapezierte mit den 100.000 Dollar umstandslos nach der Verleihung einen Raum im Guggenheim Museum MoMA. Dieser Eulenspiegel mokiert sich über die Kunst und ihren Markt – und war damit doch selbst bestens im Geschäft.