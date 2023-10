Emma Enderby: Eine Britin aus München kommt als neue KW-Direktorin nach Berlin

Die Kuratorin Emma Enderby wird ab Mai 2024 die neue Direktorin der Kunstwerke, das teilte das KW Institute for Contemporary Art am Montag mit. Die Britin tritt die Nachfolge von Krist Gruijthuijsen an, der dann das Haus nach acht Jahren verlässt. Gruijthuijsen ist seit dem 1. Juli 2016 Direktor der KW; sein Vertrag war durch den Vorstand bereits 2021 um weitere drei Jahre verlängert worden. Enderby beginnt ihr Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm ab Januar 2025; bis dahin werde dieses weiterhin von Krist Gruijthuijsen und seinem kuratorischen Team verantwortet, heißt es.

Enderby leitet derzeit als Hauptkuratorin die Abteilung Programm und Forschung am Haus der Kunst in München, sie ist Autorin und Dozentin für moderne und zeitgenössische Kunst. Zuvor war die Britin in New York als leitende Kuratorin von The Shed an der Gründung der Institution beteiligt. Sie arbeitete in verschiedenen Institutionen wie dem Public Art Fund und bei den Serpentine Galleries, London, hat Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen und Institutionen inne und ist für zahlreiche Publikationen und Kataloge als Redakteurin und Autorin verantwortlich. Ihr Studium absolvierte Emma Enderby am University College London und an der University of Oxford.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Sie dankt in der Mitteilung der Findungskommission und freut sich „auf diese neue Reise“. Für sie seien die Kunstwerke in der Auguststraße „einzigartig in der Berliner Kunstlandschaft, denn sie bieten Künstler:innen und einer breiteren Kulturszene ein Zuhause, und ich möchte zeigen, dass Berlin und die KW ein zentraler Dreh- und Angelpunkt für die Künste sind“, so Enderby zu ihrer Berufung.

Das Findungsverfahren für die neue Leitung des Hauses wurde durch den Trägerverein der KW und der Berlin Biennale in Zusammenarbeit mit der Kulturverwaltung organisiert. Dafür wurden 30 renommierte Vertreter des internationalen Kunstbetriebes um Kandidatenvorschläge gebeten. Eine Findungskommission erstellte daraus eine Shortlist für Kandidaten, die zur Anhörung eingeladen wurden. Das Votum der Findungskommission für Emma Enderby erfolgte einstimmig.

Der Kultursenator Joe Chialo (CDU) dankt in dem Schreiben Krist Gruijthuijsen und drückt seine Freude darüber aus, „dass mit Emma Enderby nun eine Direktorin gewonnen werden konnte, die Exzellenz aus München, London und New York mitbringt und die das Haus ab 2025 in eine neue künstlerische Ära führen wird. Ein Gewinn für Berlin!“