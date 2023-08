Erst einmal ist es ganz lustig. Aber dann steht man vor diesem Bild wie vor einem Tribunal. Fünf Augenpaare sind auf einen gerichtet, wenn man das Bild „Nixies Children“ (Nixenkinder) der finnischen Fotokünstlerin Aino Kannisto vor sich hat. Und wie unerschrocken sie einen ins Visier nehmen, mit welcher Direktheit sie dem Betrachter standhalten! Das dialogische Prinzip des Blicks verbietet es einem, den fünf Kindern gleichzeitig in die Augen zu schauen. Man kann nur einem nach dem anderen seine Aufmerksamkeit schenken, während die anderen vier einen weiterhin fixieren. Man fühlt sich beobachtet von diesem Bild, erwischt, fast erkannt.

In der Alfred-Ehrhardt-Stiftung, wo die fünf Kinder in der Gruppenausstellung „Außen im Innen, Innen im Außen. Mensch und Landschaft in der Fotografie“ zu sehen sind und dem Titel alle Ehre geben, steht man vor einer 76 mal 100 Zentimeter großen, rahmenlosen Aluminiumplatte, auf die das Bild gezogen ist. Ein solcher Abzug wird mit 4500 Euro gehandelt, es gibt sechs davon; vertreten wird die Künstlerin in Deutschland von der Galerie m in Bochum.

Die Oberfläche des Nixenkinderbildes ist hochglänzend, sodass man nach einer Weile auch noch das eigene Gesicht in dem Wasser des finnischen Waldsees schwimmen sieht. Herbeigespiegelt werden Kindheitserinnerungen an sommerkühle Seen, an die Stille von Morgen- und Nachtbädern, an kitzelnde Bläschen auf der Gänsehaut, an das Eintauchen in die unversehrte Silberfläche, an die Wellen, die der eigene Körper über den See schickt, an den Geschmack von blühendem Süßwasser, an den kleinen Ekel vor Wasserpflanzen, Schlamm und Fischen, an die Furcht vor Seeungeheuern und an das Vorgefühl des Verschlucktwerdens. War es nicht ungefähr in diesem Alter, als man sich zum ersten Mal verliebt hat? Ach, hätte man doch nie zurück ans Land gemusst.

Aber es sind natürlich nicht allein die Gesetze der Optik und der Identifikation, mit denen einen das Bild überrumpelt und festhält. Man wird von der seltsamen Intensität und dem lakonischen, gar nicht heiligen Ernst in den Griff genommen. Bilder von Kindern, die nicht lächeln, sind eher selten. Oft ziehen sich die Mundwinkel automatisch nach oben, erst aus Freude am Posieren, später dann vielleicht eher aus Verlegenheit, die sich einstellt, wenn man sich betrachtet fühlt und sich in dem fremd gewordenen Körper zu verstecken versucht.

Dies alles spielt in den Blicken dieser fünf Kinder keine Rolle. Sie zeigen sich ohne zu posieren und ohne sich zu verstecken. Ihre von der in leichtem Dunst liegenden Wasseroberfläche abgeschnittenen Köpfe scheinen in der Unschärfe des Raumes zu schweben – man könnte denken, sie wären aus einer anderen Umgebung ausgeschnitten und in diese dunkle Wasser-Wald-Grüne montiert worden. Sieht man da leise einen Vorwurf? Den schrecklichen Vorwurf, zu dem alle Kinder gegenüber ihren Eltern berechtigt sind und auf dem die Tragik des Lebens beruht: Ihr habt uns, ohne uns um Erlaubnis zu fragen, in die Welt gesetzt. Dieser Vorwurf zieht heute umso mehr. Da müssen wir nicht erst die buchstäbliche Metaphorik bemühen vom Wasser, das uns allen bis zum Hals steht.

„Untitled (White Flowers in Vase)“, 2011 Aino Kannisto/Courtesy Galerie m, Bochum

Aino Kannisto wurde 1973 in Finnland geboren. Die Serie von Kinderbildern, aus der die Nixenkinder stammen, ist im Sommer 2015 in den finnischen Wäldern entstanden, nachdem Kannisto zwanzig Jahre lang sich selbst zum Motiv ihrer inszenierten Porträts gemacht hatte. Diese Arbeiten sind keine dokumentarischen Selbstporträts, sondern bildgewordene Zuschreibungen, Erwartungen, Ängste und kulturelle Klischees, die eine Frau erfüllen soll, mit denen sie kämpft, an denen sie leidet – es ist immer dieselbe Frau, die alle Frauen meint: im Körper und mit dem gegenwartsverlorenen Gesicht von Aino Kannisto. Man sieht sie in der Badewanne vor sich hinstarrend, am Küchentisch eingefroren, putzend, weinend, duschend, rauchend, aus der Nase blutend, auf der Treppe mit offenem Buch sitzend, auf dem Klo hockend, hinter dem Bett auf dem Teppich liegend, mit dem Kopf in einem Mülleimer.

Ihr Blick ist dabei ganz ähnlich dem der Kinder. Man könnte ihn in der ersten Sekunde ausdruckslos oder leer nennen, aber gleich darauf hat man ihn schon wieder befrachtet mit Projektionen und Übertragungen, man sieht Angst, Abscheu, Feindseligkeit, Ausgeliefertheit, und auch so gegensätzliche emotionale Ausdrücke wie Resignation und Angriffslust, Müdigkeit und helle Not. Diese Bilder haben etwas Zudringliches und Schuldzuweisendes, auch wenn ihr scheinbar privater Kontext bis ins Kleinste durchinszeniert und abstrahiert wurde.

„Balance“ aus Aino Kannistos Kinderserie (2015, Chromoluxe Aluminium-Print, 76 x 100 cm) Aino Kannisto, Courtesy Galerie m, Bochum

In einem Statement zur Ausstellung der Kinderserie weist Kannisto darauf hin, dass die Bilder in einer „Lebensphase aufwühlender Fertilitätsbehandlungen“ entstanden, in der die damals Anfang vierzigjährige Fotografin steckte, in einem „Auf und Ab von Hoffnung und Verzweiflung“. Man sieht die Kinder – es sind ihre Nichten und Neffen sowie Kinder ihres Mannes – noch einmal anders an, wenn man das weiß. Und man versteht, dass Aino Kannisto einem Selbstporträt vielleicht nie näher gekommen ist als mit diesen Bildern von Mädchen und Jungen, in denen sich ihr Kinderwunsch abbildet, der zwiespältige Drang zur Mutterschaft und zugleich die ganz und gar nicht harmlose und nostalgische Sehnsucht nach der eigenen Kindheit. Der Wunsch hat sich inzwischen erfüllt, Aino Kannisto hat einen Sohn auf die Welt gebracht.

Zur Serie gehören weitere Bilder, allesamt in Zusammenarbeit mit den Kindern inszeniert. Aber was heißt Arbeit? Man sieht ihnen an, dass sie aus dem Spiel entstanden sind. Ein Mädchen, das mit schminkeverwischtem Gesicht hinter einem Birkenstämmchen hervorguckt, eines, das auf nackten Füßen tanzt, eines mit geschlossenen Augen, das einen Frosch in der Hand hält, ein Junge, der traumverloren in Seilen hängt. Was sind das für Spiele? Was üben die Wesen da in der Freiheit des Sommers, in der Wildnis des Waldes und im Spiegel der Seen? Gut, dass man Augenblicke festhalten kann.



