Ein Monat, 100 Ausstellungen: Der 10. Europäische Monat der Fotografie beginnt

Der EMOP präsentiert die Bildkunst im heutigen Meer der Selfies und Schnappschüsse. Ein Blick in die zentrale Jubiläumsschau im Amtsalon in der Kantstraße.

Selbst Ignoranten und Berlin-Nörgler werden es nicht in Abrede stellen: Die Hauptstadt ist Kunststadt. 40.000 Bildkünstlerinnen und -künstler leben und arbeiten hier. Und ganz viele von ihnen haben sich der Fotografie verschrieben, mit hohem Anspruch in einer Zeit, in der jeder sich mit dem Smartphone seine eigene Welt samt Selfie zurechtknipst.

Der zehnte Europäische Monat der Fotografie Berlin ist ein Spiegel der Fotokunst und die Jubiläumsschau im Charlottenburger Amtsalon einen ganzen Monat lang sozusagen das Herzzentrum von weit über 100 Fotoausstellungen quer durch die Stadt. Im imposanten Gründerzeitbau, wo einst Recht gesprochen, Verbrecher verurteilt und zuletzt Grundbücher verwaltet wurden, hängt jetzt bis unters Dach das Schaffen von 40 Berliner Fotografinnen und Fotografen.

Sie geben Draufblicke, Einblicke, Aussichten und Einsichten. Mal Erhabenes, mal Spektakuläres oder Einzigartiges, was wir entweder noch nie oder so noch nicht gesehen haben. Zeitfetzen geben Ausschnitte der Wirklichkeit. Es wird experimentiert, analogen wie digitalen Techniken wurde das Möglichste abverlangt. Und vor allem werden Geschichten erzählt, solche aus dem Leben und solche aus den Träumen. Ganze Serien füllen die Wände des einstigen Amtsgerichts mit der neuen Bestimmung für die Kunst: Amtsalon.

Das Medium Fotografie steht unter hohem Erwartungsdruck, seit es in der Moderne erst zur Kunst und dann, noch einmal verstärkt durch die Digitalisierung, zum Massenmedium avancierte. Professioneller Anspruch muss sich immer mehr aus der Bilderflut herausarbeiten. Auch das ist ein Aspekt des Europäischen Monats der Fotografie, dessen Organisation abermals bei der senatseigenen Kulturprojekte GmbH liegt.

Nan Goldin: „Käthe in the tube“, West-Berlin, 1984, Inkjet print Nan Goldin

So disparat die vielen Fotogruppen und Einzelkämpfer Berlins sind, so unübersehbar ist ihr Wurzelgrund in der Conditio Humana. Man könne auch sagen: Der Mensch, was sonst? Und seine Umwelt, die Bauten, die Natur. Positionen der Fotografie aus dem Osten der Stadt nehmen viel Raum ein. Wir erleben ein Wiedersehen mit starken Porträt-Serien von Helga Paris, Sibylle Bergmann, Ute Mahler, Tina Bara, tauchen ein in die fragmentarische Rätselbilderwelt von Maria Sewcz und ihrem Bruder Hans Martin Sewcz, stehen vor Tobias Zielonys emotionalen Aufnahmen Jugendlicher, so eines Jungen im Klinikbett. Die Kopfverletzung und sein verschämt schiefes Lächeln lassen darauf schließen: Er hat sich gekloppt, dabei den Kürzeren gezogen.

Christa Mayer: „Aus der Serie Sonja und Hase“, 1994, C-Print VG Bild-Kunst Bonn 2023/Christa Mayer

Ein denkwürdiger Zyklus von Daniel Poller zieht sich im Treppenaufgang über vier Stockwerke hoch als fotografisches Requiem: Es ist die melancholische Dokumentation des Abrisses der Gebäude der Fachhochschule Potsdam, direkt am Alten Markt. Die DDR-Moderne musste, trotz aller Proteste, den Nostalgikern weichen. Das Zentrum soll wieder historisch aussehen, wie das Schloss, in dem der Landtag sitzt. Poller beobachtete und fotografierte in den Trümmern ein Vögelchen, einen Hausrotschwanz und erzählt dessen Geschichte, wie er sein Nest verlor.

Die beiden Kuratorinnen der Schau, Maren Lübbke-Tidow und Rebecca Wilton, setzen angesichts der gesellschaftlichen Situation mit zwei gravierenden Corona-Jahren, Flüchtlingsströmen, Putins Krieg gegen die Ukraine weniger auf Foto-Theorie, denn auf direkte emotionale, informative Bildwirkung, auf Körperlichkeit, Mimik, Gestik. Sie thematisieren verloren gegangene menschliche Nähe, die nötige Empathie und Liebe. Darum heißt die zentrale Schau ja auch „Touch“ und ist ein Statement. Computer und digitale Techniken verändern das Sehverhalten: Mit „Touch Devices“ kann man zwar in Sekundenschnelle eine nie dagewesene Nähe zu Bildern aufbauen, heranzoomen, verkleinern, verfremden. Doch es entsteht eine neue Oberflächlichkeit und Flüchtigkeit. Das Geschaute wird nicht mehr verarbeitet.

Paul Hutchinson: „glare“, 2020, Inkjet print VG Bild-Kunst, Bonn, 2022/Paul Hutchinson

Und darum fragt die Ausstellung „Touch“ nach dem Kontext von Wahrnehmen und Begreifen. In der Kunstgeschichte heißt das „Schule des Sehens“. Das Berühren wird politisch, wenn zuvor Distanz erzwungen war, wie zur Corona-Zeit. Oder wenn sich jeder mit seinem Smartphone oder am Computer in die Isolation vom wirklichen Leben begibt. „Touch“ zeigt bildstarke Wege, Brücken, Geländer, Ariadnefäden, um herauszukommen aus der fatalen Versenkung der Gefühle und wieder Nähe, das Berühren, das Umarmen als Glück zu begreifen. Nan Goldin, die auf der EMOP von der Stadt Berlin den Käthe-Kollwitz-Preis bekommt, fotografierte die Situation der Entfremdung und wiederhergestellten Nähe von Freunden.

Maria Sewcz: „Ohne Titel (Chic, Charmant und Dauerhaft)“, 1985/2023 VG Bild-Kunst Bonn/Maria Sewcz

Und von Herbert Tobias sind zärtliche Szenen der Männerliebe zu sehen, der Hingabe, des Vertrauens. Die Iranerin Yalda Afsah fotografierte eine Serie mit harten Macho-Kerlen, die ihre Pferde – und sich dabei selbst – umarmen. Mensch und Tier werden hier zu einer, ach wie utopischen Symbiose der Schöpfung auf dieser Erde. Und Thomas Demand macht am Epilog der Schau eine zersprungene Glasscheibe zur Metapher: Die Bruchlinien schaffen eine grafische Struktur für Verletzlichkeit, was besagt: Seien wir achtsam!

Amtsalon, Kantstr. 79: „Touch“, bis 31. März, Di–So 11–19 Uhr, Eintritt frei. Katalog 10 Euro, Kuratorinnenführung am 17. März, 17 Uhr. Infos über 100 weitere Fotoausstellungen in der Stadt: emop-berlin.eu