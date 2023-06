„Entlang der Oder“: Schillernde Wesen im stillen Grund

Ein kaputter Brückenkopf, dichter Laubwald an einer Flussbiegung, Wolkenspiegelungen auf der kräuselnden Wasserfläche und, auf dem Foto daneben, eine junge Frau, in traditioneller Tracht wie aus der Zeit gefallen. Es zeigt, dass sie mit anderen Frauen gemeinsam auf polnischer und auf deutscher Seite ein altes Handwerk wiederaufleben lässt. Die Rede ist von den Menschen und der Landschaft an der Oder, dem „Fluss, der ständig seinen Lauf verändert“, dessen Weg mäandernd und voller Brüche ist und der nicht geradlinig als Grenzfluss und verbindender Strom zwischen Deutschen und Polen zur Ostsee fließt. Hier in der Region wie auf den Fotografien treffen beide im so geschichtenreichen wie bekanntlich geschichtsträchtigen Wechselspiel zusammen.

Denn an der Stelle, wo die Oder nach Westen schwenkt, um dann weiter in Richtung Norden nach Frankfurt und Słubice zu fließen, liegen sich zwei Dörfer gegenüber, die einst eine Brücke verband. Bis 1945 war das Dorf auf polnischer Seite Gartenstadt und ein Teil von Frankfurt. Nach dem Krieg wurde der ehemals verbindende Fluss zur trennenden Grenze. Bis heute führt dort keine Fähre mehr zur anderen Seite, doch bilden alte Erinnerungen und die wiedergewonnenen Traditionen ein neues Band über den Fluss hinweg. Diesem ist die junge Fotografin Manu Gruber zusammen mit Anwohnern nachgegangen. Ihre Fotoserie „Naprzeciwko“ – gegenüber, aber auch entgegen – ist eine von zwölf Bildserien in der Ausstellung „Entlang der Oder“ im Schloss Neuhardenberg, dem wunderbaren, von Karl Friedrich Schinkel geprägten Gebäudeensemble, das selbst in der Oderregion beheimatet ist.

Nils Böddingmeier – "Mit Abstand"Die Verheißungen der Stadt schwinden. Es ist voll,Wohnraum teuer, die Sommer unerträglich.Die Parole lautet: »Raus aufs Land«.Ich habe in meiner Serie Menschen besucht, diebewusst die Stadt hinter sich ließen und sichein neues Leben an der Oder aufgebaut haben. (Sommer 2022) Nils Boeddingmeier Henriette Seibert – "Entweder... Oder" Das Gewässer zwischen Polen und Deutschland, die Oder, bildet eine Trennlinie und einen Übergang zugleich. Einerseits begrenzt der Fluss das Land durch seine geografische Lage, andererseits verbindet er die beiden Nationen und Kulturen, die dort aufeinanderprallen. Kann man sie beide in Einklang bringen oder gibt es manchmal ein Kierkegaardsches »Entweder – Oder«? Diese Fragen verkörpern meine Bilder: ein Baum, der unentschieden aus der Reihe tanzt, ein fragwürdiges Schattengewächs und ein polnisches Mädchen, das in Deutschland zur Schule geht. (Sommer 2022) Henriette Seibert Tim Gassauer – "Stiller Grund" Entlang des Oderlaufs lassen sich sowohl auf polnischer als auch auf deutscher Seite zu beinahe jeder Tages- und Nachtzeit Menschen beim Angeln beobachten. Stehend oder sitzend auf Buhnen, Booten oder an abgelegenen Nebenarmen, richtet sich der Blick konzentriert auf Schnur und Pose. Wie die Fische beißen, lässt sich dabei auch unter Einsatz modernster Ausrüstung nie genau vorhersagen. Und so bleibt, wie seit jeher, das geduldige Warten. (Sommer 2022) Tim Gassauer Marcus Wend – Papengrund In Bad Freienwalde, am Rand des Oderbruchs, steht die nördlichste Skisprungschanze Deutschlands. Gesprungen wird das ganze Jahr, aber nur selten auf Schnee. Die Spitze des großen Schanzenturms ragt neben einem abrissreifen Plattenbau aus den Baumkronen, und ich höre, wie die Skier auf die Kunstrasenmatten klatschen, während mein Blick über das Oderbruch bis hinüber nach Polen schweift. (Sommer 2022) Marcus Wend Simone Fuchs – "Auental"Die Auenlandschaft des Nationalparks Unteres Odertal machtihn so einmalig. Aufgrund regelmäßiger, jahreszeitlich bedingterÜberschwemmungen durch den Fluss verändert der Parkfortwährend sein Erscheinungsbild. Jeder Eindruck ist flüchtig.Angelehnt an diese Charakteristik entstanden in der SerieAuental ebenfalls Momentaufnahmen an augenscheinlich unscheinbarenOrten.(Sommer 2022) Simone Fuchs Clara Sartor und Lucas Bihler – "Das Schiff" Da war ein Schiff und auf dem Schiff waren wir. Es fuhr schon seit langer Zeit, immer dieselbe Strecke, und es wird auch weiter fahren, wenn wir nicht mehr dort sind. Wir sahen viel, taten viel, sprachen viel, aber alles erschien uns unwirklich und merkwürdig – Türen, die verschlossen blieben. Es waren endlose Tage auf diesem Schiff, die Uhr tickte anders. Wir fuhren und fuhren, und das Land, von dem wir kamen, war nur noch ein ferner Horizont, von dem wir uns weiter und weiter entfernten. Wir fanden uns wieder in einem verlorenen Traum. (Sommer 2022) Clara Sartor und Lucas Bihler Louis Roth – "Midas" Mitleidig blickte der Gott auf den reuigen Toren, der sich von seiner Gier nach Reichtum hatte verleiten lassen. »Geh an den Fluss […] hinauf bis zu der Stelle, wo er aus dem Felsen springt. Dort an der Quelle tauche dein Haupt in die kühle Flut und spüle mit dem Golde zugleich deine Schuld ab!« Dankbar folgte Midas der Weisung und befreite sich von der verhängnisvollen Zauberkraft. Doch diese ging auf das Wasser des Flusses über, so dass er seither Gold mit sich führt. (Aus der Sage von König Midas) (Sommer 2022) Louis Roth Sophie Graul – "Vorland" Immer in Bewegung Nie ganz still Immer auf der Suche Aber nie findend Hügel und Wälder Rauschende Bilder Verschwimmende Farben Und plötzlich führt er uns Zum Rande der Welt. Der Fluss. Zwischen Abgeschiedenheit und Verbundenheit leben die Menschen im Vorland in enger Beziehung zur Natur. Die Serie Vorland fängt eine Welt zwischen Traum und Realität ein. (Sommer 2022) Sophie Graul Tanya Sharapova – "Ich habe zu Hause angerufen" Mehr als 13 Millionen Menschen mussten wegen der russischen Invasion am 24. Februar 2022 ihr Zuhause in der Ukraine verlassen. Von diesen 13 Millionen verließen mehr als fünf Millionen ihre Heimat in Richtung verschiedener Nachbarländer, um dem Krieg zu entkommen. In Deutschland sind rund 780.000 als Geflüchtete registriert. Bei meinen Besuchen in einem Lager für Geflüchtete im Rotkreuz- Zentrum in Frankfurt an der Oder habe ich einige ukrainische Jugendliche kennengelernt. Für sie, die keine Unterkunft bei Verwandten oder Freunden organisieren konnten, war es der erste Ort in Deutschland, an den sie na ch dem Grenzübertritt nach Polen geschickt wurden. Viele dieser Familien und auch unbegleitete Kinder wurden in ganz Deutschland verteilt. Aber einige von ihnen blieben in Frankfurt an der Oder. Hier erzähle ich die Geschichten von Jugendlichen, von denen viele ohne Eltern kamen, die sich plötzlich einer neue Welt mit all ihren unausgesprochenen Regeln gegenüber sahen, einer Welt mit Geheimnissen, Liebesdramen, Träumen und Plänen. In den nächsten Monaten werden sie lernen, erwachsen zu werden, erwachsen zu sein, und Entscheidungen über ihr zukünftiges Leben treffen – unter dramatisch neuen Umständen. (Sommer 2022) Tanya Sharapova 1 / 9

14 junge Fotografen, Studierende der Ostkreuzschule, haben sie erkundet und überraschende Perspektiven ins Bild gesetzt. Jede und jeder wählte seinen Aspekt, sein Thema. Unter der Ägide von Werner Mahler, der die renommierte Schule für Fotografie mit Thomas Sandberg 2005 aus der Agentur Ostkreuz heraus gegründet hat, wurde das Projekt von den Dozenten Maria Sewcz und Tobias Kruse begleitet. Und so wie das Credo der Schule, ging es auch hier darum, die eigene Bildsprache zu entfalten, die mal ins Dokumentarische, mal mehr ins Lyrische reicht. Es geht um Stimmungen, um Licht und um ein Gefühl für den Ort, stark subjektiv. Um Fotografie, deren Ränder offen sind. Die jungen Fotografinnen und Fotografen sollen als Autoren sichtbar werden – ein Markenzeichen der Ausbildung in der Ostkreuzschule.

So liegt auf einem anderen Foto ein Junge, vielleicht 14 oder 15 Jahre alt, auf einer Betonplatte, einen Arm über der Stirn angewinkelt, den Blick versonnen in die Kamera gerichtet. Er ist allein nach Deutschland gekommen, seine Familie ist noch in der Ukraine. „Ich habe zu Hause angerufen“ lautet der Titel, aufgenommen hat es Tanya Sharapova. Denn als sich im März vergangenen Jahres die 14 drei Monate lang an dem deutsch-polnischen Grenzfluss aufhielten, war der russische Angriffskrieg im Osten der Ukraine gerade erst entflammt, hatte aber bereits mit aller Brutalität das Zuhause vieler Menschen zerstört. Jugendliche und Frauen flohen und fanden auf beiden Seiten der Oder Zuflucht. Für die aus Moskau stammende Tanya Sharapova, die, so sagt sie, selbst sehr eng mit Ukrainern verbunden sei, war der Kriegsausbruch ein Schock. Deshalb hat sie sich mit ihrer Kamera auf die Suche nach diesen Menschen gemacht, fand im Rotkreuz-Zentrum in Frankfurt eine Anlaufstelle und junge Menschen, die auf der Schwelle zwischen ihrem alten und einem unbekannten neuen Leben in einem fremden Land stehen.

Manu Gruber: „Naprzeciwko“ Manu Gruber

Wie stark der Mensch in den Fluss eingreift und mit welch gravierenden Auswirkungen: Damit hat sich Justus Lemm beschäftigt. Der studierte Biologe zeigt in seiner Serie „Strom“, wie Deiche, Flussbegradigungen, Industrie und Ausgrabungen für die Schifffahrt den Landschaftsraum Oder verändert haben. Auf so ein Schiff haben sich Clara Sartor und Lucas Bihler begeben, nachts, im nur spärlichen Licht fern des Ufers oder zusammengekauert in der Kajüte. Poetische Bilder, zeitlos. Eines scheinbaren Allerweltsthemas nahm sich Timm Gassauer an, dem Angeln, und er hat sich dafür in die Einsamkeit des routinierten Wartens begeben. Fern aller Klischees sind ihm Bilder gelungen, Nahaufnahmen, die nicht sofort auf diese Tätigkeit schließen lassen, die Ruhe und Konzentration einfangen und auch den ersehnten Fisch, der vor der Kameralinse von Lichtfunken umtanzt, im Nass des Silbernetzes zappelt. Ein schillerndes Wesen im „Stillen Grund“, so nennt er seine Serie.

Stille wohnt ja der zum Teil spärlich bewohnten Landschaft selbst inne, weswegen es viele Städter raus aufs Land zieht. Für seine Serie „Mit Abstand“ hat Nils Böddingmeier solche Menschen besucht und öffnet den Blick auf ein einfaches, oft karges Leben zwischen Romantik und Ruinen. Eine Welt zwischen Traum und Realität findet sich indes in Sophie-Helene Grauls Momentaufnahmen in Schwarzweiß. Ein knorriger Baumwurzelstamm, ein schwerer Faltenwurf, das verfilzte Fell eines Schafs. Die Menschen und ihre Beziehung zur Natur, so leben sie im „Vorland“ zwischen Abgeschiedenheit und Verbundenheit.

Florian Gatzweiler und Alexander Levin: „Zwirki"

Auf die Sage um König Midas, dem alles, was er anfasste, zu Gold wurde, nimmt Louis Roth Bezug. Diese zur Last gewordene Fähigkeit konnte Midas nur durch ein Bad im Fluss Paktolos loswerden, denn der Fluss habe, so die Sage, die Gabe übernommen. In Roths Fotografien verwandelt die Oder Blech in goldglänzende Rostobjekte und tut es damit dem antiken Fluss gleich. Inhaltlich und ästhetisch doppelbödig hat er die Objekte auf dem Deckel seines Steuer-Leitz-Ordners liegend aufgenommen. Ihren Platz hat diese Serie in der Kleinen Orangerie, denn die Ausstellung zieht sich den ganzen Sommer lang vom Foyer des Großen Saales bis hinüber zum Hotel. Die junge Kunst begleitet somit nicht nur die angereisten Gäste, sondern geht Wechselwirkungen mit den jeweiligen Orten ein. Ein spannendes Projekt, ganz im Sinn der Ostkreuzschule. Den Staffelstab der Leitung haben Werner Mahler und Thomas Sandberg übrigens weitergegeben an Lia Darjes und Jörg Brüggemann, die die Schule im Gründergeist nun fortführen.



„Entlang der Oder“ - Die Ostkreuzschule zu Gast in Neuhardenberg. Schloss Neuhardenberg, bis 29. Oktober