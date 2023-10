Kunstsammlungen Chemnitz: Florence Thurmes ist die Neue am Theaterplatz

Chemnitz, das sich auf seinem Ortsschild als „Stadt der Moderne“ ausweist, was nicht nur mit dem Europäischen Kulturhauptstadt-Jahr 2025 zu tun hat, nahm sich Zeit, um den jähen Weggang seines Kunstsammlungs-Generaldirektors Frédéric Bußmann im März zu kompensieren. Er hatte sich nach fünf Chemnitzer Jahren für den Wechsel an die Kunsthalle Karlsruhe entschieden.

Nun haben die Stadtväter und -mütter eine Neue an die Spitze der reichen Kunstsammlungen der Universitäts-Stadt und des vormaligen Textil-Standortes, einst „deutsches Manchester“, berufen: Florence Thurmes. Die 42-Jährige ist bereits mit Sachsens Kulturgeschichte und den Kunstszenen von Dresden, Leipzig, Chemnitz bis hin ins Erzgebirge, die Bergbau-Montan-Region, vertraut. Und vernetzt. Sie arbeitete an den Kunstsammlungen Dresden. Zuletzt war die aus Luxemburg stammende Kunsthistorikerin im Ruhrpott tätig, als Vize-Chefin des Museum Ostwall in Dortmund.

Florence Thurmes kommt nicht aus dem Elfenbeinturm des Kunstbetriebs

Sie kommt also nicht aus dem Elfenbeinturm des Kunstbetriebs, sondern ist bodenständiges, proletarisches Klima gewohnt. Und gravierende Veränderungen, bei denen Kunst und Kultur eine tragende Rolle spielen: Sie kennt aus ihrer Heimat die Situation der „Minett“-Region Esch, das durch das Europäische Kulturhauptstadt-Jahr 2022 zum beispielgebenden Kreativ-Zentrum umgewandelte einstige Herzstück der abgewickelten luxemburgischen Stahl-Industrie.

Thurmes hat moderne und zeitgenössische Kunst in Frankreich studiert, promovierte dort und arbeitete danach als Kuratorin im Kulturbetrieb ihrer Heimat. Zu ihrem künftigen Amt sagt sie, es sei „eine einmalige Gelegenheit“, die Kunstsammlungen Chemnitz ins Jahr der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 zu führen. Zu den Sammlungen von historischer und moderner Kunst am Chemnitzer Theaterplatz gehören auch das Expressionismus-Museum Gunzenhauser und das Carlfriedrich-Claus-Archiv mit Hauptwerken des Annaberger Zeichner-Philosophen. Thurmes hat viel vor, etwa, die Leute der Stadt, der Region „viel mehr einzubinden ins Museumsprogramm und gute Angebote für Kinder und Jugendliche“ zu machen.