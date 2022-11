Corona-Hilfen: Geld vom Staat, obwohl die Geschäfte sehr gut liefen?

Eine Milliarde Euro umfasste das Rettungspaket mit dem Namen „Neustart Kultur“, mit dem die Bundesregierung 2020 plante, die Kulturbranche vor einem, so die damalige CDU-Kulturstaatsministerin Monika Grütters, „Kollaps ungeahnten Ausmaßes“ zu bewahren. Allein 105,6 Millionen Euro davon gingen in den großen Bereich bildende Kunst. Doch wie nun Recherchen von Deutschlandfunk Kultur ergaben, kassierten oft Kunstbetriebe und Galerien, die eigentlich gar keine Fördermittel benötigten. Einige der Unternehmen waren nach Schlussfolgerung des Kultursenders sogar mehrfach versorgt; und manche machten im Pandemiejahr 2020 sogar Gewinne, so auch durch vermehrte internationale Online-Geschäfte.

Besonders kommerzielle Kunsthändler profitierten den Recherchen von Deutschlandfunk Kultur zufolge von dem Hilfsprogramm. Insgesamt gab es für sie drei verschiedene Wege, an Hilfsgelder zu kommen: Förderhilfen für Galerien, Fördermittel für Messen und die sogenannten pandemiebedingten Investitionen in Kultureinrichtungen, betreut vom Deutschen Verband für Archäologie e. V. (DVA). Einige Kunsthändler bekamen Gelder aus mehreren dieser Töpfe. Unter ihnen befanden sich auch gut etablierte und an mehreren Standorten arbeitende Berliner Galerien mit Millionenumsätzen, so angeblich Sprüth Magers, Capitain Petzel, Schipper, König Galerie oder die in Leipzig und Berlin tätige Galerie Eigen+Art: Das Unternehmen machte laut Deutschlandfunk 2020 nach Schätzungen 3,65 Millionen Euro Gewinn – mehr noch als im Jahr vor der Pandemie. Trotzdem erhielt die Galerie 80.000 Euro.

Ob Förderbedarf besteht, wurde nicht überprüft

Nach Recherchen des Deutschlandfunks wurde nicht überprüft, ob bei einem Unternehmen Förderbedarf besteht. Rund 80 Prozent aller antragstellenden Galerien bekamen eine Zusage. Viele Künstler dagegen gingen leer aus: Von ihnen bekam laut Recherche des Senders gerade einmal jeder Vierte eine Zusage auf Fördergeld. Schon 2020 gab es deshalb Vorwürfe zur Vergabe von Fördergeldern aus dem Hilfsprogramm „Neustart Kultur“: Besonders Künstler und Soloselbstständige sahen sich bei der „Kulturmilliarde“ ungerecht übergangen.

Monika Grütters, die sich in ihrem einstigen Amt nun als maßgebliche Förderungsverantwortliche verteidigen muss, rechtfertigt auf Nachfragen des Senders das damalige Vorgehen: Eine Prüfung des tatsächlichen Bedarfs sei in der Akutsituation nicht möglich gewesen. In der Verteilung der Gelder sieht sie demnach keine Ungerechtigkeit. Große Häuser hätten vergleichsweise wenig bekommen, so die vormalige Kulturstaatsministerin. Kleine Galerien hätten relativ gesehen zu ihrem Umsatz mehr bekommen. Sie hält diese Verteilung nicht für unfair.

Der Deutsche Kulturrat teilte am Mittwoch mit, er bedauere, dass Deutschlandfunk Kultur vor der Veröffentlichung der Rechercheergebnisse kein Gespräch mit ihm gesucht habe. „Sicherlich hätten etliche Missverständnisse in Bezug auf die Konzeption des Programmes ausgeräumt werden können.“