Andreas Feininger: „Downtown Manhattan in the evening“, New York, 1940

Andreas Feininger: „Downtown Manhattan in the evening“, New York, 1940 Andreas Feininger Archiv c/o Zeppelin Museum Friedrichshafen

Die Flucht aus Nazideutschland nach Amerika war für die gesamte (Bauhaus-)Familie Feininger der letzte Ausweg. Sie waren alle tief in Dessau verwurzelt: der in den USA geborene und trotz seiner US-amerikanischen Staatsbürgerschaft in Deutschland sozialisierte Bauhausmeister Lyonel Feininger, Maler prismatischer, kristalliner Formen, seine jüdische Frau Julia und die ebenfalls künstlerischen Söhne Andreas und Lux.

Unter den Nazis aber durften sie nicht mehr in Deutschland arbeiten. Der Mittlere, Laurence, Musikwissenschaftler und römisch-katholischer Priester, lebte in Italien, meist in Südtirol.

Andreas Feininger: „Statue of Liberty at night“, New York, 1940 Andreas Feininger Archiv c/o Zeppelin Museum Friedrichshafen

Lux, der Jüngste, Maler wie sein Vater, floh 1936 nach New York, die Eltern folgten 1937 und Andreas, der mit seiner schwedischen Frau schon 1933 erst nach Paris, dann nach Stockholm gegangen war, packte seine Fotoapparate 1939 ein und nahm den Dampfer nach Übersee. Acht Tage vor Weihnachten landete das Paar in New York an. In Europa rollten die Panzer der Wehrmacht. Der Zweite Weltkrieg verwandelte den Kontinent in eine Hölle.

Das Bröhan- Museum breitet nun Andreas Feiningers Serie „New York in the Forties“ aus , seine ersten Aufnahmen von der Stadt des Exils, wo er als hochgeachteter Fotojournalist für das Life-Magazin arbeitete und 1999, im gesegneten Alter von 93 Jahren starb. Fabian Reifferscheidt hat die packende Ausstellung, sämtlich mit Leihgaben aus dem Zeppelin-Museum Friedrichshafen kuratiert: Drei Räume, drei Schwerpunkte in 90 Bildern: Biografisches, Architekturmotive und Momentaufnahmen vom urbanen Lebensrhythmus der Megastadt – von Passanten, jüdischen Läden und Geschäften mit italienischen, syrischen, asiatischen Lebensmitteln, von muskulösen Hafenarbeitern, aufgeregten Schiffspassagieren, die von Deck auf Manhattan glotzen, von Sonnenanbetern auf Coney Island, chinesischen Zeitungsverkäufern, Kindern; von allen Ethnien in Harlem.

Meister mit Lupe: Andreas Feininger, „Self-Portrait“, 1946 Andreas Feininger Archiv c/o Zeppelin Museum Friedrichshafen

Die Ausstellungsbesucher können quasi nacherleben, wie Andreas Feininger mit seinem Teleobjektiv Marke Eigenbau die Häuserabstände optisch derart verdichtete, dass man sich wie in Gullivers Reisen fühlt, winzig zwischen den riesigen Wolkenkratzern. Seine Leidenschaft, sein Sinn für sich zum Himmel erstreckende konstruktivistische Kompositionen wurden schon in den Dessauer Bauhausjahren ausgeprägt. Andreas Feininger hatte Architektur studiert.

Man spürt förmlich, wie den Neuankömmling Manhattans Skyline bei Nacht faszinierte und auch noch ein wenig befremdete. Und er fotografierte eine New Yorker Landschaft, die es heute längst nicht mehr gibt: Wie weiße und bunte Blumen „wachsen“ Einfamilienhäuser auf Wiesen, die Atmosphäre ist fast ländlich und am Horizont erhebt sich wie ein surreales Gebilde das Empire State Building. All das fing der Fotograf bei jedem Wetter und bei Tages- und Nachtlicht ein, bei Sonne, Regen, Schneegestöber. Das ergab unbeschreibliche Stimmungen.

Andreas Feininger: „Lower East Side Kids on a Brooklyn Dock“, New York, 1940 Andreas Feininger Archiv c/o Zeppelin Museum Friedrichshafen

Die Brooklyn Bridge hatte es ihm offensichtlich besonders angetan. Er lichtete sie mit seiner Plattenkamera bei Tag und bei Nacht ab, als geheimnisvolle Silhouette im Nebel. Ihr Anblick ist die Krönung dieser Hommage eines Migranten an die Stadt seiner dauerhaften Zuflucht. Englisch hat Andreas Feininger dann ganz schnell gelernt.

Andreas Feininger: New York in the Forties. Bröhan-Museum, Schloßstr. 1 a (Charlottenburg), Di–So 10–18 Uhr. Bis 28. Mai