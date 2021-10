Wäre der Fotograf jetzt auf der Kanaren-Insel La Palma, wie so oft in den Jahren vor Ausbruch der Corona-Pandemie, er würde festhalten, wie der Cubre Vieja seit Tagen Feuer spukt. Die Magma-Explosionen aber wären schwarz auf seinen Bildern, und die spektakulären Eruptionen wären in dunkele Melancholie getaucht.