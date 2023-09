Die Agentur DDR-Fotoerbe verlängert wegen der großen Nachfrage ihre Ausstellung „Das andere Leben. Ost-Berlin zwischen Mauerbau und Mauerfall“ in ihren eigenen Räumen in der Pfarrstraße noch bis zum 10. November. Gezeigt werden Bilder von den Fotografen Volkhard Kühl, Mario Rietz und Thomas Uhlemann. Der Erstgenannte war fast 30 Jahre als Bildjournalist in Berlin unterwegs, erst für die BZ am Abend, dann für den Berliner Kurier. Noch länger hat er sich mit der in der DDR legendären Jazz-Szene befasst und auch hier viele erfüllte Momente von einem Leben jenseits der finsteren Klischees festgehalten.

„Fasse Dich kurz“. Im Winter 1985/86 stehen Menschen auf dem Mittelstreifen der Warschauer Straße Schlange vor einem Telefonhäuschen. Foto: Thomas Uhlemann/DDR Fotoerbe Das Bild zeigt den Bau der Mauer, die Grenzanlagen und Grenzbesucher im amerikanischen Sektor im Herbst 1961. Foto: Volkhard Kühl/DDR Fotoerbe Blick auf den Vorplatz des Deutschen Theaters in Berlin-Mitte der 80er-Jahre. Foto: Mario Rietz/DDR Fotoerbe Gormann-Ecke Steinstraße, aufgenommen im August 1985. Foto: Jochen Wermann/DDR Fotoerbe Kutsche gegen Trabi. Auf der Hellersdorfer Straße begegnen sich eine Kutsche und ein Trabi. Aufgenommen Mitte der 1980er-Jahre. Foto: Thomas Uhlemann/DDR Fotoerbe 1 / 5

Die Ausstellung zeigt laut Mitteilung „Blicke durch die offensichtliche und unterschwellige Linse von verschiedenen Fotografen aus ostdeutscher Sicht: Von der Auftragsarbeit über Bildaussagen ‚zwischen den Zeilen‘ bis hin zum offenen kritischen Blick präsentieren wir die Entwicklung und das Leben im Ostteil der Stadt vom Mauerbau 1961 bis zur Deutschen Einheit 1990.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Am 7. Oktober lädt die Agentur zu einem Gesprächsabend zum Thema „Das andere Leben. Pressefotografie in der DDR“ mit den drei Fotografen ein. Es moderiert Annette Vowinckel, sie ist Historikerin, leitet die Abteilung Zeitgeschichte der Medien- und Informationsgesellschaft in Potsdam, ist Professorin am Institut für Geschichtswissenschaften der Humboldt-Universität und hat das Buch „Agenten der Bilder. Fotografisches Handeln im 20. Jahrhundert“ verfasst. Weil die kleinen Räume sehr schnell voll sind, sollte man sich rechtzeitig anmelden oder man greift auf den Livestream zurück.

Die Ausstellung ist jeweils freitags von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Der Gesprächsabend findet am 7. Oktober um 19 Uhr in der Galerie der Agentur DDR-Fotoerbe statt, Pfarrstraße 113, um Anmeldung wird gebeten unter kontakt@ddrfotoerbe.de. Die Veranstaltung wird gestreamt. Weitere Informationen unter www.ddrfotoerbe.de