Trak Wendischs Archäologie des postbiologischen Zeitalters: Friedhöfe der digitalen Welt

Das also ist es, was bleibt von verschrotteten Computern, den Innereien von Rechnern, Laptops, Smartphones. Trak Wendisch, Maler und Bildhauer aus Pankow, hat gesammelt, akribisch auseinandergefummelt und zu Kunst gemacht, was auf den Schlachtfeldern des digitalen Zeitalters (mit dem Segen der Info- und Datenverfügbarkeit und zugleich dem Fluch von Hackerangriffen, Cybermobbing, Fake News, Manipulationen, Netzkriminalität) herumliegt. All das, was wenigstens zum Computerfriedhof, ergo zu hiesigen Schrotthändlern kam, und nicht an den Küsten Afrikas als dämonische Abfallberge landete, nachdem die Chips – die „Dei ex machina“, die Gottheiten in den digitalen Apparaturen – ausgebaut wurden.

Wir stehen in der Kreuzberger Galerie Tammen vor großen Relieftafeln und Assemblagen, durchnummeriert wie Roboter und allesamt mit dem Titel „Statt“ versehen, so nennt der Künstler die KI, die auf die Menschheit zukommt. Auf Wabenplatten hat Wendisch die ganze unnütz gewordene und anonym entsorgte Hardware postiert, als ausuferndes Collagesystem von Computer-Eingeweiden, auf Wabenkernplatten und Hartfaser stabilisiert und auf Tischlerplatten montiert, dann oft flächig mit Straßen und Schneisen bildender Acrylfarbe oder Spachtelmasse bearbeitet und so zu „Stadtvierteln“ gefasst. Oder zu aus grünen Leiterplatten collagierten Landschaften, sattgrün wie der Anblick eines Überflugs von Feldern, Wäldern, Dörfchen, Landwirtschaft und Gewerbegebieten im deutschen Flachland.

Sieht aus wie New York von oben: die Leiterplatte eines Computers. Trak Wendischs „Greenland I“ von 2023, Mischtechnik auf Hartfaser VG Bildkust Bonn/Trak Wendisch

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und sorry, liebe IT-Experten – die Autorin dieses Textes zählt hier als blutiger Laie auf, woraus diese faszinierenden „Landschaften“ bestehen: Leiterplatten, Mainboards, Netzteile, Steckplätze, Laufwerke, Transistoren, Lüfter. Unverkennbar: Es sind Topografien aus der Vogelperspektive entstanden, wie aus dem Flugzeug heraus oder wie bei Google Maps, so, als wären unsere Augen die Kameras einer Drohne oder gar die eines Satelliten. Der Anblick ist beklemmend, man begreift die Möglichkeit der totalen Überwachung und die Gefahr der Zerstörung durch ferngelenkte Waffen. Denken wir an den Krieg im Irak, in Syrien, den der Russen gegen die Ukraine, den der Hamas gegen Israel.

Wendisch schuf Parabeln unserer digitalisierten Welt. Er zerlegte und verwandelte das einst Nützliche wie Gefährlich-Missbräuchliche der Hightech zu einer topografischen Analogie; ein komponierter anderer „Datenweg“, hart-poetisch in der Erzählung, entfremdet vom einstigen Gebrauchswert wie auch dessen versteckten Machtstrukturen. Und vor allem sozial und politisch entschleunigt. Diese bildhafte Un-Ordnung des Computer-Zubehörs schafft eine neue Betrachtungsweise, eine Art poetische Wertsteigerung all des Schrotts. Ein Freund des Künstlers meint dazu mit unübertrefflicher Ironie: „Das überhitzte Davor kommt zur Ruhe – und die User auch!“

Bildstrecke

Trak Wendisch, „Statt VII“, 2023, Mischtechnik auf Wabenplatte VG Bildkunst Bonn 2023/Trak Wendisch Trak Wendisch, „Industrial III,“ 2022, Mischtechnik auf Wabenplatte VG Bildkunst Bonn2023/ Trak Wendisch „Kleines Statt“, 2023, Mischtechnik auf Hartfaser VG Bildkunst Bonn 2023/Trak Wendisch Trak Wendisch: ‚„Viereckträger“‘, 1993, Bronze VG Bildkunst Bonn 2023/Trak Wendisch Trak Wendisch: „Ohne Titel“ 2021. Mischtechnik/Leinwand VG Bildkunst Bonn 2023/Trak Wendisch Der Berliner Maler und Bildhauer Trak Wendisch im Atelier privat 1 / 6

Trak Wendisch, geboren 1958 in Berlin, einst Student des „Alten Wilden“ Bernhard Heisig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, gehörte in den Achtzigern mit seiner neo-expressiven Bildsprache zu den unangepassten „Jungen Wilden“ des Ostens, die gegen die Macht der Parteigreise anmalten. In der bleiernen DDR-Endzeit drückten er und viele Künstlerfreunde in ihren Werken das „Ungesagte“ aus. Er malte aggressive Zonengrenzhunde und den berühmten „Seiltänzer“ mit Ketzerhut, tiefrot und goldgelb-schwarz wie Feuer und Ruß. Solch universale Kunst verstand das Publikum zu lesen, jeden Strich, jeden Hinweis zu deuten: Zeit- und Staatskritik wider die hohlen Phrasen, Lügen, Parolen. Die Balance-Metapher für drohenden Absturz und Haltung-Bewahren – existenzielles Grundthema in Wendischs Kunst – gehört der Neuen Nationalgalerie und hängt heute im Refugium des Bundespräsidenten.

Der Berliner Maler und Bildhauer Trak Wendisch. Galerie Tammen/privat

Der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung beendeten die Ära des Kalten Krieges. Wendisch hätte weiter „Seiltänzer“ malen können. Sammler, Museen, der Kunstmarkt fragten danach; er hätte gut verdienen können. Für ihn aber heißt es: Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Und er sagt: „Die Digitalisierung ist der Epochenbruch. Das ist die Entscheidungsfrage.“ Also könnten wir die Computerschrott-Reliefs, die er selbst als „bildhauerische Gewalttat“ bezeichnet, für aktuelle Katastrophenbilder halten – Landstriche versandet, vertrocknet, verstrahlt, geflutet. Das soll jeder, der vor diesen Werken steht, selbst bestimmen.

Wer genau hinsieht, wird entdecken, dass da auch eine große Entdeckerlust mit-formt, mit-malt, wo Wendisch die Grenzen von Skulptur und Malerei auslotet, ausdehnt. Und dass die Arbeiten ständig aufeinander verweisen, wie bei einem Zyklus. Er hat „Leiterplatten“-Bilder schon vor seinen jüngsten Assemblagen in leuchtenden oder auch dystopischen Farben gemalt, taktil aufgetragen, wie aus der Tube gedrückt und dann mit Pinsel oder deren Stielen gezogen zu ornamentalen Gebilden: Häuser- und Tempelgrundrisse, Teppichmuster, tote braungraue Landschaften wie in den Dystopien eines Tarkowski, auch tröstliche, die an Claude Monets Seerosenteich denken lassen oder an die üppige, abstrakte Ornamentik der arabischen Fliesenkunst in der Alhambra von Granada.

Dem Künstler geht es nicht um konkrete Zuweisungen zu einer Landschaft, einem Stadtgebilde, gar einem Wahrzeichen. Er stellt Fragen zu unserem „postbiologischen Zeitalter“, wie der Kunstkritiker Christoph Tannert es treffend formuliert und Wendisch es uns in künstlerisch-archäologischen Exkursen vor Augen führt. Er hat keine Antworten parat, macht uns aber den Zwiespalt zwischen Digitalem und Realem bewusst. Hochtechnologie, die wir begeistert nutzen, und die uns Angst macht, weil wir fürchten (müssen), ihr ausgeliefert zu sein.

Der Berliner Bildhauer und Maler hat vor seine Assemblagen (mit Materialien aus dem digitalen Zeitalter) etliche Skulpturen aus den 1990er-Jahren aus der Reihe der „Lastenträger“ gestellt: überlange, dünne weibliche und männliche Figuren, artistisch, gespenstisch, existenziell. Es sind Bronzen, gegossen nach aus Holz geschlagenen Formen. Die Risse und Splitter sind deutlich zu sehen, als wären es Wunden. Wie Fremde oder Untote stehen die Gestaltzeichen im Raum vor dem zu Kunst gewordenen Kollateralschaden-Trash der Hypermoderne. Mit dieser Konstellation aus Archaik und Zukunftsglaube macht Trak Wendisch die Hybris deutlich zwischen globaler digitaler Vernetzung und menschlicher Entfremdung.



Trak Wendisch: „Part I“. Galerie Tammen. Hedemannstr. 14, Di–Sa 12–18 Uhr. Ausstellungsteil I bis 11. November. Fortsetzung folgt mit „Part II“ („Schwarze Bilder“) vom 17. November bis 9. Dezember.