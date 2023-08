Stadt, Land, Zivilisationstrash: Eine Maler-Expedition mit „Buschfunk“

Es qualmt. Die Feuerstelle gibt sich romantisch und tut so, als sei sie die Lösung. Alles, was nicht mehr gebraucht wird, all das, was vom Alltagskonsum übrig bleibt, ist den Flammen überlassen. Nur wird nicht alles zu Asche, Staub, Erde, was da in die Glut geschmissen wurde. Manch ausgediente Gerätschaft glüht bloß aus. Zurück bleiben grotesk zerschmolzene Metallgestelle, krude Plastikreste eines Ghettoblasters, vage Erinnerung an laute, unbeschwerte Jugendzeit.

Und die alten Kinositze mit ihrem verschlissenen türkisen Samtbezug, auch der Singvogel auf der Lehne, gucken ungerührt zu. Offensichtlich darf der Gestühltorso froh sein, noch gebraucht zu werden, nachdem man ihn nicht mehr schön genug fand, als das Kino, in dem er einst die Sitzreihen schloss, abgerissen oder umfunktioniert wurde.

Surreale „Vanitas“ und „Nature morte“

Ein melancholischer Zug der „Vanitas“-Stimmung, des unvermeidlich Vergänglichen alles Irdischen, des nutzlos Gewordenen, irgendwo in einer Ecke der Stadt oder in der Natur Weggeschmissenen zieht sich durch alle Gemälde Fritz Bornstücks. Er malt Unorte, zynischerweise gelten sie in den Augen empathieloser Zeitgenossen als noch „gut genug“ für Obdachlose. Und er lässt die wilden Müllhalden wortlos ihr Schicksal erzählen.

„Evergreen“, 2023, Öl 68projects by Galerie Kornfeld

Menschliche Gestalten sind in Bornstücks Bildern nicht zu sehen. Und doch sind die Verursacher der Wohlstandsverwahrlosung anwesend, als Untote geistern ihre einstigen Besitzgüter durch die Welt. Dieser Maler moralisiert nicht. Seine Bilder sind auch nicht dystopisch. Er lädt stattdessen all diese Dinge auf mit einer sarkastisch-surrealen Wirkung, so als wären sie beseelte Wesen, diese lautlos klagenden kaputten Tische, Stühle, Lampen, Computergehäuse, die Schubladen mit Krimskrams, die von der Nässe verformten Bücher. Auch der Marken-Turnschuh, der seinen Zwilling verlor und nun einsam im Park herumliegt, die Rohre, die aus dem Gebüsch ragen, und aus denen eine giftig-bunte Brühe in den Teich fließt. Und die Eimer, Töpfe, alten Autoreifen, die Fässer, die jemand in einer von Gebüsch überwucherten Waldsenke entsorgt hat. Über allem, drüber und drunter die wie im Dschungel wachsenden Pflanzen, die Schnecken, die Vögel. Wer sich in diese trashige Romantik vertieft, vermeint ein Flüstern und Raunen zu vernehmen. Den Buschfunk. Geheim, inoffiziell, subversiv.

„Target 2“, 2023, Keramik glasiert 68projects by Galerie Kornfeld

Der Maler, 1982 in Weilburg/Lahn geboren, hat zuerst in Mainz Mathematik studiert, dann zog es ihn zur Kunst an die UdK Berlin, wo unter anderem Leiko Ikemura seine Professorin war. Schließlich wurde er Meisterschüler von Thomas Zipp. Bornstück lebt seither in Berlin-Neukölln und arbeitet seit einiger Zeit auch auf einem alten Hof in Märkisch-Oderland.

Nachhaltigkeit als hohle Phrase

In seiner Ausstellung „Buschfunk“ bei 68projects Kornfeld in Charlottenburg wird er zum momentanen „Retter“ all des Missachteten, Verwahrlosten, Vergessenen, das unsere nach immer Neuem gierende Konsumgesellschaft unverdaut ausgekackt und ausgekotzt hat. Seine Ölfarben-Stillleben sind für mich wie Altäre. Auf denen wird geopfert, was derzeit ein großes, leider vielfach nur als hohle Phrase benutztes Modewort ist: Nachhaltigkeit.

„Buschfunk“, 2023, Öl (Ausschnitt) 68projects by Galerie Kornfeld

Bornstücks Gemälde von einsamen oder zu Vogelscheuchen umfunktionierten Musikinstrumenten, neuerdings auch skurrile Keramiken von Feuerlöschern, verbeulten Bierdosen mit Kippe, von Eulen und Fröschen oszillieren zwischen Gegenständlichkeit und surrealer Zuspitzung, zwischen ironisierter Romantik und Popkultur. Ein Stipendienjahr in Amsterdam, erzählt der Maler, brachte ihm die Begegnung mit originalen Stillleben des „Goldenen Zeitalters“. Diese feierliche Zelebration von „Vanitas“ und „Nature morte“ machten ihm radikal den krassen Kontrast zur heutigen Umweltzerstörung bewusst. Und so wird an seiner Staffelei der unverdaute Fraß der Konsumgesellschaft kunstwürdig.

Bornstück malt über dem Trash eine nackte Glühbirne, ganz so, wie die in seinem Atelier, und behängt die Szenerien oftmals mit Schnüren. So als wäre alles, was ausgesondert wurde, daran festzubinden und zurückzuholen, um es zu reparieren, zu benutzen, wieder wertzuschätzen. Er malt mit heftigem, beinahe chaotischem, dadurch jedes Abbildhafte abstrahierenden Pinselduktus. „Mit den Blicken“, so will er es, „wandern die subjektiven Eindrücke durch die verdichteten Szenen aus Alltagsschrott, Natur, Konsum- und Späti-Gütern. Vorm inneren Auge läuft ein persönlicher Film und führt dann doch zurück ins Hier und Jetzt und zur Oberfläche der Bilder und ihrem Gemalt-Sein: Farbe, Oberfläche, Spuren.“

Der in Berlin und Brandenburg lebende Maler Fritz Bornstück Stefan Haehnel

Die Ölfarben setzt er dick (in der Malersprache: pastos) auf die Leinwand, kratzt wieder weg, übermalt erneut und überzieht die ganze Bildfläche, auch die leuchtenden Farben, wie mit Rauch. Solch ruppiger Firnis ist sein raues Romantiker-Statement. Bornstück malt keine Serien – und doch hat jedes Bild, sei es im Garten, im Park, im märkischen Unterholz, bei Tag oder in einer Nachtkulisse, mit dem nächsten oder vorherigen zu tun. Für ihn, sagt er, seien die Dinge und Landschaften wie eine Expedition. „Die kann in Berlin-Neukölln beginnen, sich in abgelegenste Orte verirren, in Steppen und Dschungel führen oder wohin auch immer die Assoziationen einen bringen, in ein Wasteland.“



Fritz Bornstück: Buschfunk. Bis 19. August im 68projects by Kornfeld. Fasanenstraße 68, 10719 Berlin. Di–Sa 11–18 Uhr. www.68projects.com