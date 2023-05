Für den Kunstmarkt von Berlin nach Basel: Maike Cruses spektakulärer Wechsel

Maike Cruse – erfolgreiche Gallery-Weekend-Chefin in Berlin und künftig Kopf der Art Basel, der 1975 in der Schweizer Stadt gegründeten „Mutter aller Kunstmessen“

Maike Cruse – erfolgreiche Gallery-Weekend-Chefin in Berlin und künftig Kopf der Art Basel, der 1975 in der Schweizer Stadt gegründeten „Mutter aller Kunstmessen“ Gallery Weekend/Bureau N

Die Nachricht ist der Knaller des Tages im Kunstbetrieb: Die Berliner Gallery-Weekend-Chefin Maike Cruse wird schon zum 1. Juli Direktorin der Heimatmesse Art Basel. Am vergangenen Wochenende, während des 19. Galerien-Parcours, den die 1974 in Bielefeld geborene Kunstfrau seit neun Jahren so leidenschaftlich leitet, war ihr so gar nichts anzumerken von diesem raschen Abschied – und spektakulären Aufstieg.

Ein Verlust für Berlin. Fürwahr. Die polyglotte, nahbare Frau und zweifache Mutter hat das Format Gallery Weekend neu aufgestellt. Sie knüpfte Partnerschaften mit privaten Sponsoren, der Verwaltung und Institutionen. Das internationale Renommee und Netzwerk des Frühlingsparcours blühte unter ihr auf. Und vielleicht kam die Berufung ja auch erst gleich nach diesem begeisternden 19. Gallery Weekend, so, als habe sie den letzten Test noch bestehen müssen.

Und nun ist sie bald weg aus Berlin, das alle Kunstmessen-Versuche verhungern ließ, sei es das Art Forum oder die Abc-Formate, zuletzt noch glücklos die mit der Art Cologne verpartnerte Art Berlin. Maike Cruse steckte das alles tapfer weg – und machte weiter. Jetzt geht es hinauf in die Art-Basel-Hierarchie. Cruse ist nicht zu erreichen, hinterlässt aber dieses Statement: „Nach neun Jahren Berlin werde ich mich nun einer neuen Herausforderung zuwenden. Ich freue mich darauf, zur Art Basel zurückzukehren (sie arbeitete dort schon 2008 bis 2011 als Kommunikationsleiterin, Anm. d. Red.) und gemeinsam mit dem engagierten Team weiterzuentwickeln. Seit fast 20 Jahren habe ich keine Ausgabe der Art Basel verpasst und stand als Direktorin des Gallery Weekend Berlin stets in regem Austausch, auch weil viele unserer Berliner Galerien teilnehmende Galerien der Art Basel sind.“

Die Art Basel, 1975 geründet und als „Mutter aller Kunstmessen“ gerühmt, realisiert mit der Personalie Cruse fast den Umbau ihrer Führung: Gleiche Positionen für die Messen in Paris und Hongkong sind mit Clément Delépine und Angelle Siyang-Le besetzt; es fehlt nur noch ein Kopf für Miami Beach. Allen örtlichen Direktoren übergeordnet ist Vincenzo de Bellis als allgemein für Messen und Ausstellungsplattformen zuständiger Direktor, über dem wiederum der von New York aus agierende CEO Noah Horowitz rangiert.