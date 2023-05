Es waren die Endsiebziger und die Achtziger Jahre. West-Berlin hatte noch keine Global- Player-Großgaleristen. Wer irgendwie leben wollte von seiner Kunst, gründete eine Selbsthilfegalerie: Selber vermarkten war die Lösung. Nur ein paar Idealisten, so auch Eva Poll (sie hatte die Galerie-Nachfolge der Schöneberger Künstlergenossenschaft Großgörschen 35 übernommen), waren zur Stelle für etliche der neoexpressionistisch und figürlich malenden, zornigen jungen Männer in der Frontstadt.

Die „Boys vom Moritzplatz“ hatten direkten Blick auf die Berliner Mauer. Ihre Namen waren Rainer Fetting, Salomé, Luciano Castelli, Bernd Zimmer, Karl Horst Hödicke, Helmut Middendorf, Stefan Roloff. Allesamt nachtaktive Großstadt-Streuner damals. Und zu ihnen kam eine Malerin: Elvira Bach: Diese Acht hatten den Mut und die unbändige Energie zur - lange Zeit verpönten - Figürlichkeit und leckten dem abstrakt geprägten westlichen Kunstmarkt nicht die Füße.

Elvira Bach, „Belebung“, 1983, Acryl auf Leinwand Elvira Bach/VG Bildkunst 2023/M.O.Kramer

Sie liebten es, flüchtige, exzessive Gestalten in grellen Farben und harten Konturen auf die Leinwand zu knallen. Sie mochten es, der Dunkelheit, dem freien - heute würden wir wohl sagen: queeren - Leben und dem (sich bürgerlichen Normen der Wohlstandgesellschaft widersetzenden) Punk-Dasein samt der Musik der West-Berliner Subkultur, den Lebenskünstlern, Wehrdienstverweigern, ruppig und schrill Gestalt zu geben. Und sie fingen die harten Rhythmen der hassgeliebten Frontstadt ein; gern auch mit einem Joint oder einem Lutscher LSD. Zu sehen war ihre Kunst in besetzten Häusern und an alternativen Orten in Kreuzberg und Neukölln. Es dauerte nicht lange, da wurden die „Neuen Wilden“ sowohl von der Subkultur als auch von den Intellektuellen und der Kulturelite als Sym­bole für die lebendige und rebellische Kunstszene West-Berlins gefeiert.

Damals begründete dieser anarchische, aber kunstbeseelte Haufen mit seiner Malerei einen neuen Berlin-Mythos: Und der inspirierte, schwappte ermutigend über die Mauer hinweg in die junge Künstlerszene der DDR – in Ostberlin, Leipzig und Dresden. Auch da wurde sich in den Achtzigern in vieldeutiger neo-expressiver Bildsprache von der offiziellen Kunst abgesetzt, in starken Metaphern Gesellschaftskritik am „Realen Sozialismus“ geübt und das Punk-Gefühl der Jugend im vormundschaftlichen Staat inoffiziell ausgelebt.

Noch Jahre nach dem Mauerfall wirkte diese „wilde“ Kunst, westlich wie östlich, nach, vermischten sich die Legenden der „Goldenen Zwanziger“, der „Tanz auf dem Vulkan“, mit der Nachwende-Euphorie, plus einer Menge falscher Patina. Dem Nimbus Berlin tats gut. Heute bestimmen freilich andere Trends die hiesige Kunstszene. Nun ist diese Phase Kunstgeschichte, da wie dort.

Galerist Marcus Deschler könnte also ganz leicht auch demnächst die „Jungen Wilden“ des Ostens ausstellen. Oder ein größerer Kunst-Ort gleich beide Strömungen zusammen. Das wäre spannend, hat bislang aber noch keiner im Kunstbetrieb mal probiert; etwa Karl Horst Hödickes roten „Tiger im Käfig“ neben Trak Wendischs subversiven roten „Seiltänzer“ zu hängen. Oder Salomés hochpolitischen „Kopfschuss“ neben Klaus Killischs die DDR „staatsgefährdendem“ Bild „Großer Schritt“. Noch nie hing Sabine Hermanns „Weggehen“ (es zeigt einen Ausgebürgerten) oder eine animalische Punk-Medea der Dresdnerin Angela Hampels neben Elvira Bachs „Belebung“ oder deren berühmten „Küchenbildern“.

Salomé,„ Khomeini (Kopfschuss)“, 1981, Acryl auf Leinwand, 2-teilig Salomé /VG Bildkunst 2023/M. O. Kramer

Die Galerie Deschler in der Auguststraße markiert zunächst mal mit „Der Tiger im Käfig“ die Hinterlassenschaft der Neuen Wilden im Westen der Stadt. Wir stehen vor den großen farbkrachenden Leinwänden, den provokanten Körperbildern und begreifen, dass auch bis heute in der hiesigen jungen Malerei-Szene nicht Schluss ist mit der „Wildheit“, dem Aufbegehren gegen Dogmen und Markt-Geschmeidigkeit. Diese ins Großvater-Alter gekommenen „Neuen Wilden“ waren Teil einer Bewegung, die sich gegen die abstrakte, konzeptuelle, minimalistische und politisch indifferente Knäckebrot-Kunst auflehnte. Die Grenzen der High- und Low-Culture wurden schon damals lustvoll eingerissen. Auf der Documenta 7 im Jahr 1982 verschaffte Impresario Rudi Fuchs der Bewegung dann den großen Auftritt.

Hödickes roter Tiger in seinem Käfig, gemalt 1989, symbolisiert exemplarisch die explosive Energie der durchmauerten Stadt. Als der Betonwall fiel, begann eine neue Ära, auch für die Kunst. Die Neuen Wilden im Westen der Stadt haben längst ihren Platz in der Kunstgeschichte, ihre Werke gehören großen Museen. Auch etlichen „Jungen Wilden“ aus dem Osten war Erfolg beschieden. Es dürfte doch also keine Unmöglichkeit sein, nun, fast 34 Jahre nach dem Mauerfall, ihre Bilder mal zusammen zu zeigen.



Die Neuen Wilden, Galerie Deschler, Auguststr. 61, bis 12. August, Di-Fr 11-18/Sa 12-18 Uhr