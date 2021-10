Als im Frühjahr 1991 alles begann, guckte man in der soeben gegründeten Galerie von Helle Coppi und Doris Leo an der Spreeseite der Wallstraße entweder zuerst auf die Kunst und dann auf die Spree. Oder umgekehrt. Es war ein beschauliches Plätzchen, um Bilder und Skulpturen zu zeigen, derweil draußen schon die ersten Ausflugsschiffe vorbeizogen. Die durften wieder, wie früher, vor dem Krieg und dem Kalten Krieg, von Ost nach West und von West nach Ost schippern.

Ostberliner Künstlerinnen und Künstler, auch Dresdner, bekamen da ein Podium. Man darf auch sagen: einen Anker in den unruhigen Fluten des Kunstbetriebs. Helle Coppi und Doris Leo waren damals Pionierinnen. Private Kunstgalerien gab es zu DDR-Zeiten nur als Rarität; der Kunsthandel war staatlich gelenkt. Das änderte sich rasch, gerade in Berlin, wo auf einmal alles möglich schien.

Mit Heiner Müller zur Eröffnung

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, schrieb einst Goethe, und Hermann Hesse griff die Sentenz in seinen lyrischen „Stufen“ auf. Ja, es war ein gar zauberhafter Anfang, als der Maler Harald Metzkes und der Bildhauer Werner Stötzer die Galerie mit ihren Arbeiten einweihten und zur Vernissage den Dramatiker Heiner Müller mitbrachten. Der hielt auch gleich die Laudatio. Es folgten bewegte 30 Jahre. Schon nach fünf Jahren hieß es umziehen. Dann wurden Hofräume in den touristischen Hackeschen Höfen zur Adresse. Endlich, 2006, kam die Galerie am unteren Ende der Auguststraße zur Ruhe. Ein Kabinett für wechselnde Grafik-Ausstellungen und das ständige Skulpturen- Angebot im Souterrain waren ein großer Zugewinn fürs Programm. Mit diesem Platzgewinn konnte sich auch besser um Künstlernachlässe gekümmert werden.

VG Bildkunst Bonn/Harald Metzkes Harald Metzkes Mal-Thema ist immer die „Menschliche Komödie“: „Occasione brillante“ 2019, Öl auf Leinwand

Im 30. Jahr kann die Galeristin Helle Coppi, deren Partnerin Doris Leo 2017 eine eigene Galerie gründete, auf 300 Ausstellungen zurückschauen und auf alljährliche Teilnahme an der Art Cologne. So lernten Kunstfans hier wie dort die ostdeutsche Kunst-Qualität kennen. So auch das ewige Welttheater des Malers Harald Metzkes, die extravaganten Frauendarstellungen der Dresdner Neo-Expressionistin Herta Günther und der feministischen Angela Hampel oder die rätselhaften, wie im Stein oder in der Schamotte versunkenen Menschenbilder Werner Stötzers und Sylvia Hagens. Inzwischen stellt die Galerie immer öfter Kunst aus dem Berliner Westen aus. So Hubertus von der Goltz mit seinen auf hohen Toren und Stegen balancierenden, aber nie abstürzenden Schablonenfiguren: Gleichnisse für den Lebensakt, zumal in einer Stadt, die „dazu verdammt ist, immerfort zu werden und niemals zu sein“, wie Karl Scheffler 1910 schrieb.

Galerie Helle Coppi, Auguststr. 89, Jubiläumsschau bis 7.10., Mi-Sa 13-18 Uhr