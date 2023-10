Berliner Kunst-Frauenpower bei „Goldrausch“: Genauso gut wie die Männer!

„Print-Analyse“ so der Titel des Kurzfilms, den das Duo Ojoboca in der Herbstschau „Goldrausch 2023 – on the edge of“ zeigt. Wir sehen da etwa eine Hand, die irgendwas innen Flüssiges (eine Frucht, ein Behältnis?) so heftig zerquetscht, dass es spritzt. Das Unbenennbare passiert in einem psycho-physischen Raum. Ist es Zerstörung im Affekt- oder nur Transformation? Auf jeden Fall ist Druck im Spiel, Gewalt, entstanden durch Druck, aus sich entladender Wut.

Ganz still sitzt Daniela Medina Poch in der Galerie Weißer Elefant und näht auf ihrem Schoß Schichten frischer Brennnesselblätter auf ein Tarnfarben-Uniformhemd des kolumbianischen Militärs wie eine Schutzweste. Es ist die wohl sanfteste Art, Gewaltabwehr zu zeigen. Und Shira Orion, Wahlberlinerin aus Haifa, sitzt wie eine wütende Moderatorin vor einem blauen Vorhang und hält jemandem per rotem Telefonhörer (war früher üblich in Regierungsämtern von Diktaturen) eine mutige Standpauke.

Soweit nur drei von vielen in Berlin lebenden Künstlerinnen, die bei „on the edge of“ in der Galerie zeigen, wie ihnen das Netzwerk „Goldrausch“ den Rücken stärkte. Die Schau belegt Kreativität, Mut, Power und Witz. Wer’s noch nicht weiß: Das Berliner Künstlerinnenprojekt wird seit 1989 unter der Trägerschaft seines 1982 gegründeten Vereins durchgeführt. Dieser sorgt für Förderung weiblicher Existenzgründungen sowie die optimale Verbindung der Projekte. „Goldrausch“ gibt Kleinstkredite für Existenzgründung. Der Europäische Sozialfonds Plus und das Land Berlin helfen finanziell. In einem jeweils einjährigen Postgraduierten-Seminar werden Kenntnisse vermittelt, die für die komplexen Erfordernisse einer selbstständigen künstlerischen Tätigkeit notwendig sind.

Wandteppich mit Kriegsgerät, aber „Goldrausch“-Frauen sagen: „Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“ Sebastian Eggler

„Goldrausch“ setzt an, wo empfindliche Lücken klaffen: Frauen sind in der Kunst, in Ausstellungen, bei Aufträgen, Preisen in der Minderzahl. Ungleichheiten in Kunst und Kultur sind zäh, besonders prekär leben Künstlerinnen mit Kindern und alleinerziehend. Der Verein setzt sich ein für kollegialen Austausch und den Aufbau verlässlicher Netzwerke, für Weiterbildung. Es geht um Strukturen weg vom Einzelkämpfertum im konkurrenzorientierten, immer noch männlich dominierten Markt. Das Netzwerk berät bei der Vermittlung künstlerischer Arbeit, bei Steuer- oder Urheberrecht und Versicherung, Zeitmanagement und Finanzplanung. Jährlich können 15 Künstlerinnen (Transfrauen, inter- und nicht-binäre Personen) an dem Professionalisierungsprogramm teilnehmen. Die Auswahl obliegt einer wechselnden Jury. Also, Schwestern, besucht die Ausstellung – und bewerbt Euch!



„Goldrausch“ in der Galerie Weißer Elefant, Kulturamt Mitte, Auguststr. 21, Di–So 11–19 Uhr. Bis 26. November