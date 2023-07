Die Wucht des Augenblicks: Lothar Böhmes Gestalten der Selbstbehauptung

So kennt man sie und anders wollen wir sie auch nicht haben: die Bildsprache des Berliner Malers Lothar Böhme, der am 26. Juli seinen 85. Geburtstag feiert. Sie ist seit 60 Jahren das, was man Essenz nennt. Eine Urform bestimmt diese einsamen Gestalten, egal ob weiblich, männlich, androgyn – ob Akt, Kopf oder Stillleben. Und in den dunklen, oft fast bronzeartigen Farben ist das Color der ganzen Welt enthalten, wie hineingemischt als Zeichen für Melancholie und Freude, Nachdenklichkeit und Lust, Resignation und Aufbegehr.

Auch diese Ausstellung der Galerie Pankow, sozusagen ein Heimspiel anlässlich des Geburtstags dieses seit ewigen Zeiten im Stadtbezirk lebenden Malers, belegt abermals seine enorme Konzentration aufs Wesentliche, auf die Fähigkeit, alles Unnötige wegzulassen. Sich unbeirrt um keine Mode, keinen Trend zu scheren. In den Tafeln, auf dem Papier, wo er in seinem alten, allen Modernisierungsbestrebungen in dieser Gegend entkommenen Dachstubenatelier spontan die Ölfarben mit groben Pinselstrichen übereinanderschichtet, Tusche und Tinte über die Blätter laufen lässt, entstehen menschliche Existenzzeichen, allesamt skulpturale, fast plastische Körper, als Volumen im Raum. Und allesamt kompakte Gestalten der Selbstfindung und Selbstbehauptung.

Lothar Böhme: „Sitzender Akt“, 2022, Öl auf Leinwand VG BIldkunst 2023/ Lothar Böhme/Gunter Lepkowski

Sie erzählen keine Geschichten, nichts Situationsbezogenes oder Atmosphärisches, nicht mal Biografisches. Es sind keine konkreten Personen, ich würde sie nicht mal als Selbstporträts bezeichnen. Böhme geht es immer nur um den Malprozess, ums Sehen. Und in der Wiederholung dieser Gestaltzeichen, die wie von einem dunklen, ab und an aber von einem leichten Farbleuchten markierten Schutzmantel um- und unterfangen scheinen, steckt eine frappierende Intensität, bisweilen sogar Wucht.

Die Ausstellung in der Galerie Pankow, eine der ältesten kommunalen Galerien der Stadt seit Ende der 1950er-Jahre, breitet Böhmes Werk seit Ende der 1960er-Jahre aus, damals zählte er zum Kern der sogenannten Berliner Schule, einem Kreis befreundeter Künstler und Künstlerinnen im Osten Berlins, der sich dem Dogma des „Sozialistischen Realismus“ mit stillen, beinahe introvertierten Motiven erfolgreich entzog.

Böhme, dessen Bilder unter anderem der Nationalgalerie in Berlin, dem Lindenau-Museum in Altenburg und dem Otto-Dix-Haus in Gera gehören, steckt seine Gestalten sozusagen in Höhlen, fast so, als wären sie eingeschreint. Die dichte Oberflächenstruktur ähnelt gedengeltem oder getriebenem Metall. Es ist, als saugten seine einsamen Gestalten den halb verschatteten, halb als Versprechen aufleuchtenden Bildraum auf und benutzen ihn als Halt, als Schutzzone, als Zwischenaufenthalt in einem Zeittunnel in dieser unberechenbaren Welt. Sie sind Gleichnis des Aushaltens, Überstehens und setzen Trotzgesten gegen Angst, Resignation und überwältigende Trauer. „Man braucht einen Wertekanon, auch in der Kunst. Für mich ist es die menschliche Figur, schön und gefährdet “, sagt der Maler, dem von Jugend an die reduzierte Stilistik von Käthe Kollwitz und von Alberto Giacometti Maßstab ist.

Lothar Böhme: „Selbstbildnis“, 2006, Feder auf Papier VG BIldkunst 2023/Lothar Böhme/Gunter Lepkowski

Für seine eigenwillige Malerei bekam Böhme in den Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung den Käthe-Kollwitz-Preis, den Fred-Thieler-Preis und den Gerhard-Altenbourg-Preis. 2018 malte er ein ganz besonderes Auftragswerk für die Paul-Gerhardt-Kirche in Prenzlauer Berg, eine „Passion“ für die Fastenzeit. Diese Passionsgestalt sei gleichsam die Summe seiner bisherigen Figurenbilder, resümierte er. Der Mensch müsse sterben, hoffe aber dennoch auf Unendlichkeit. „Ich habe beim Malen viel darüber nachgedacht. Über den Tod, die Kostbarkeit des Lebens.“ Man mag der Vergänglichkeit nicht entkommen, aber immerhin: „Bilder altern nicht!“



Lothar Böhme zum 85. Geburtstag. Galerie Pankow, Breite Str. 8, bis 27. August, Di.–Fr. 12–20 Uhr/Sa. und So. 14–20 Uhr