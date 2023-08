Armutszeugnis oder Vernunftgebot? Was Münchens Flughafenchefs gerade beschlossen haben, mögen die einen so, die anderen so sehen.



Kunst auf den modernen Airports dieser Welt hat jedenfalls Tradition. Wohlfühl-Tradition. Auch Prestige-Tradition. Es ist üblich, dass man dafür möglichst berühmte Künstlerinnen und Künstler verpflichtet. Was war das für ein Hype, als der neue Flughafen München 1992 mit dem 1,2 Kilometer langen unterirdischen Neon-„Lightway“ des Amerikaners Keith Sonnier (er war zweifellos einer der großen Lichtkünstler der Welt) eingeweiht wurde! Seither beläuft sich der jährliche technische Wartungsaufwand des bunten Wegbegleiters von Millionen Flugreisenden zum nächsten Terminal auf etwa 8500 Euro; hinzu kommen die Stromkosten. Schon seit längerer Zeit sind die farbigen Röhren aus Spargründen dunkel, der Strom wurde abgeschaltet.

Vier neue Kunstwerke waren auch geplant für das erweiterte Terminal 1 mit sechs neuen Fluggastbrücken, das bis 2025 fertig sein soll. Nun gab die Flughafen-GmbH-Geschäftsführung (51 Prozent hält der Freistaat Bayern) bekannt, dass dieses Vorhaben nicht realisiert wird: wegen der „wirtschaftlichen Lage“. Die Entscheidung betrifft etwa die bekannte österreichische Künstlerin Inge Dick. Vier ihrer Foto-Werke zu den vier Jahreszeiten hätten großformatig Wände des Gebäudes zieren sollen.

Enttäuschung und Frust auch bei der Münchner Bildhauerin Dorothea Reese-Heim: Ihr Auftragsprojekt, eine der Fluggastbrücken mit bunten Objekten aus Glas und Stahl zu gestalten, ist nun storniert; wie auch der Wettbewerb, der vorausging. Man sehe sich gezwungen, von Investitionen in Kunst am Bau Abstand zu nehmen, verlautbart die Flughafenleitung. Die Versicherung, sich des Themas anzunehmen, sobald „die wirtschaftliche Lage des Unternehmens es wieder zulässt“, klingt mehr als flau. Und keine Erklärung, wie die Künstler für ihre Vorarbeiten entschädigt werden. Wenn das Schule macht!



Empörung beim Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) in Bayern: Die Kunst am Bau, obwohl eingeplant, müsse als Opfer herhalten, wenn man sich verkalkuliert habe oder Materialpreise steigen. Das internationale Ansehen des Münchner Flughafens werde Schaden nehmen.