Jetzt steht sie still und starr, die „Pfauenmaschine“, ein silbrig glänzendes Wesen mit spitzigen Federkielen, aber ohne die seidigen schillernden, ornamentierten Federn der exotischen Vögel. Die Alu-Stachel sind aufgerichtet wie Orgelpfeifen – oder eher noch wie Florette. Abwehrend oder angriffslustig, hinaus gerichtet auf die Leipziger Straße, die umliegenden Büro- und Wohnbauten und den nie abreißenden Verkehr, auf die hektischen Passanten, die dieses seltsame bedrohliche Maschinen-Objekt keines Blickes würdigen.

Einst, zur Documenta 7, im Jahr 1882, stand diese „Pfauenmaschine“ in der Kasseler Karlsaue auf einer kleinen Insel, umhaust von einem klassizistischen Tempelchen. Ausgetüftelt, gebaut, kreiert von Rebecca Horn, die 1944 im Odenwald geboren wurde und viele Jahre Professorin an der Universität der Künste Berlin war. Sie zählt zu den außergewöhnlichsten, vielseitigsten und experimentierfreudigsten Künstlerinnen ihrer Generation.

Horn hat die Skulptur des 20. und 21. Jahrhunderts maßgeblich – und maßgeblich weiblich – geprägt. Der Zauber, die Kraft, aber auch die Provokation durch das Paradoxe, die von ihren kinetischen, sich zyklisch surreal bewegenden Gebilden ausgehen, stammen aus konträren Signalen: aggressiven und zärtlichen, lustvollen und schmerzlichen, ironischen und poetischen. Klickende Mechanik pusht unsere Fantasie hoch, die Gefühle, die Gedanken.

VG Bildkunst/Bonn 2022/Galerie Th. Schulte/Stefan Haehnel Ein Pfauenauge glotzt aus dem imposanten Schaufenster der Galerie Schulte.

Sie stellt, sinnlich trotz der Abstraktion, in präziser Choreografie der Maschine, den Zyklus des Lebens dar, das Überschreiten des Körperlichen ins Geistige: Die unendlich scheinende Bedächtigkeit der sich bewegenden Kiele wirkt meditativ. Das entschleunigt, führt zur Versenkung. In Räume des Unbewussten jenseits der Alltagswelt. Horn schafft sich immer ihren eigenen, symbolisch aufgeladenen Kosmos, in dem Realität und Fiktion ineinander übergehen. Ihre Skulpturen setzten zwischen Surrealismus, Fluxus und Joseph Beuys an. Den amerikanischen Komiker-Star der Stummfilmzeit Buster Keaton nannte sie mal ihren großen Anreger. Das Vertrackte, die Absurditäten des Daseins sowie des Alltags sind ihr Thema – ebenso wie Mythologie und Märchenwelt.

Melancholie und Ironie

Und trotz aller Melancholie, aber auch Ironie in den Installationen und Objekten scheinen diese manchmal zu schweben. Gegensätzliches spielt eine Rolle: Hart gegen Weich, Stahl gegen Federn, Aggressivität gegen Zartheit, Lust gegen Schmerz. Horn versucht, das mit Poesie aufzulösen. Mit Körpererweiterungen wie den Alu-Spitzen ihrer „Pfauenmaschine“ tastet sie sich vor in die nicht immer freundliche Welt.

Fred Sandback/Galerie Th. Schulte Optische Täuschung? Fred Sandbacks: „Untitled“ (Scultpural Study, Three-Part Construction), 2002–2010 (Detail)

Dann begegnen wir im hinteren Teil der Galerie dem Minimalisten von Weltklasse, Fred Sandback, aus New York (1943–2003). Ein stiller Künstler, der nie viel unnötiges Aufsehen um seine eigene Person erregte, sich meist simpler Materialien bediente. Ausgangspunkt war der Raum, er durchwanderte den jeweils konkreten Raum, lernte ihn kennen, nahm einen Dialog mit ihm auf. Dabei ging es nie um das Vermessen, sondern vielmehr um das Erfahren. Nach exakten Vorgaben haben seine Assistenten Fäden gespannt. Die optische Täuschung ist dabei perfekt: So bilde ich mir beim Betrachten etwa ein, in den schwarz und weiß abgesteckten Feldern befinde sich eine Glasscheibe wie in einem Fenster. Aber Vorsicht! Ich will auf keinen Fall dagegenstoßen. Das wirkt allerdings nur so. In Wahrheit könnte ich den Finger durchstecken – da ist nur Luft.

„Selbst Skeptiker müssen zugeben, dass das Sehen uns einen umfassenderen Zugang zur Wirklichkeit eröffnet als der Tastsinn oder das Hören“, hat Sandback zu seinen Arbeiten geschrieben. „Das Sehen, mit dem wir unsere Umwelt wahrnehmen, ist (…) ein geistiger Akt, der sich erst in der kognitiven Leistung des Erkennens vollendet (…) Der Vorgang des Erkennens setzt Erfahrung und Wissen voraus.“

Sandback meinte damit den Dreiklang der Sinne: Sehen, Tasten, Hören. Seine Fäden-Skulpturen umfassen Raum, rhythmisieren und gliedern ihn. Sie lenken überhaupt erst das Augenmerk auf die Masse des Raums. Solche Kunst experimentiert mit unserer Wahrnehmung. Man überlegt: Unterscheidet sich der Raum innerhalb der geometrischen Formen von dem Raum außerhalb? Was befindet sich innerhalb der Linien und was außerhalb? Es scheint, als wäre der Raum innerhalb der skulptural gesetzten Grenzen verdichtet. Leere wird fassbar. Dieser Minimalist war ein Meister des Paradoxen. Und Rebecca Horn stellt zusammen mit einem Seelenverwandten aus.

Galerie Thomas Schulte, Charlottenstr. 24, bis 20. August, Di.–Sa. 12–18 Uhr