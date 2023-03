Goldener Löwe für Architektur: Der Lebenswerk-Preis geht nach Afrika

Das neue Bauen kann oft gar nicht futuristisch genug sein. Die 18. Architekturbiennale von Venedig steht dementsprechend unter dem Titel „Labor der Zukunft“. Doch der Goldene Löwe für das Lebenswerk, der jetzt noch vor Eröffnung der Ausstellung am 20. Mai verkündet wurde, scheint in eine andere Richtung zu weisen: Ausgezeichnet wird der nigerianische Autor, Designer und Architekt Demas Nwoko.

Seine Bauten haben erdige Brauntöne, bestehen aus Naturmaterialien, wirken wie aus ihrem Umfeld erwachsen. Erst bei genauerem Hinsehen lassen sie eine Raffinesse in der Platzaufteilung, in der Verwendung von Ornamenten, im Wechsel der Formen erkennen. Demas Nwoko wurde 1935 im mittleren Westen Nigerias als Sohn eines Dorfkönigs geboren. Als Kind erfuhr er bereits, wie öffentliche und private Räume sich ähneln und worin sie sich unterscheiden.

Während seines Studiums in Zaria im Norden des Landes von 1957 bis 1961 schloss er sich mit Gleichgesinnten zusammen. Sie bildeten die Zaria Art Society und kritisierten die Abhängigkeit Nigerias vom Westen in puncto Baustoffe und Waren. Später gründete Nwoko in der Großstadt Ibadan die New Culture Studios, ein spartenübergreifendes Ausbildungszentrum. Er arbeitet bis heute.

Der Verwaltungsrat der Biennale folgt mit der Wahl von Demas Nwoko dem Wunsch der Kuratorin der diesjährigen Schau, Lesley Lokko. Die ghanaisch-schottische Architektin setzt damit ein Zeichen gegen die üblichen weißen und westlichen Standards der Architektur. Nwokos Gebäude seien, so die Kuratorin, „Vorläufer der nachhaltigen, ressourcenschonenden und kulturell authentischen Ausdrucksformen, die sich heute auf dem afrikanischen Kontinent durchsetzen“. Ein Zukunftslabor achtet heutzutage auf Natur und Tradition.