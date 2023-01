Der Polarfotograf arbeitet dort, wo einem ohne Maske die Lunge zerreißen würde

Gregor Sailer: Schmelzendes Eis als neue polare Handelsstraße „Port of Kirkenes“, 2021

Gregor Sailer macht den Eindruck, dass kein Hindernis ihn und seine Kamera schreckt, keine Minusgrade, auch nicht bei minus 55 Grad, wo 20 Minuten draußen einem Menschen ohne Atemmaske die Lunge zerreißen würden. Der 42-jährige Österreicher, drahtig und im grauen Berliner Januar mit einer Gesichtsfarbe, als wäre er gerade in den Alpen bei prallem Sonnenschein Ski gefahren, ist seit langem das, was romantische Naturelle einen Abenteurer und Naturfotografen nennen würden. Einen, den das Überleben von Fauna und Flora in den unwirtlichsten Landschaften der Erde interessiert.