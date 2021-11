Dies gleich vorweg: Wer zu diesem Jubiläum eine Geburtstagstorte aus schöner lukullischer Heile-Welt- Kunst erwartet, liegt völlig falsch. Dieser „25.“ fällt mitten in eine Zeit, in der sich zu viele Krisen auf der Welt überlagern. Eine Welt, in der sich Gewissheiten verflüchtigen, jede Entscheidung auf Pragmatismus ausgerichtet ist und große Visionen beinahe unter Verdacht geraten.