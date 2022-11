Buchstaben-Avantgarde: Ruth Wolf-Rehfeldt aus Pankow erhält den Hannah-Höch-Preis

SKD/Herbert Boswank/Courtesy of the artist and ChertLüdde

Ruth Wolf-Rehfeldt: „Flächenüberschneidung verschiedene Elemente (unregelmäßig)“, aus derSerie dreier Original-Schreibmaschinenzeichnungen, 1980–1984. SKD/Herbert Boswank/Courtesy of the artist and ChertLüdde

Berlin ist nun so weit. Die Stadt ehrt 2022 eine ganz besondere Künstlerin aus dem Osten. Ruth Wolf-Rehfeldt musste dafür 90 werden. Es mussten 32 Jahre nach der Wiedervereinigung vergehen. Diese Pankower Künstlerin, die seit den Siebzigerjahren bis zum Ende der DDR weltumspannende Kunst mit ihrer Erika-Schreibmaschine schuf, musste erst von jungen Künstlern auf der Documenta 14 euphorisch gefeiert werden.

Nun bekommt sie den Hannah-Höch-Preis des Senats, benannt nach der Berliner Dadaistin, die sich vor 100 Jahren einmischte mit ihrer Kunst in Politik, Ästhetik, Gesellschaft. Und Wolf-Rehfeldt hat ihre erste große Berliner Schau im Kupferstrichkabinett, das sich einige Arbeiten von ihr anschaffte. Spät, zum Glück nicht zu spät, kommt die Ehrung für das Lebenswerk, dotiert mit 25.000 Euro (inklusive Ausstellung und Katalog). Die zierliche grauhaarige Künstlerin nimmt den Preis zurückhaltend freundlich an, steckt den Rummel bescheiden weg, derweil nun der späte Erfolg wie ein Sturzregen auf sie einprasselt.

Ruth Wolf-Rehfeldt: „Figuration collagiert“ , 1980er-Jahre, Collage über Zinkografie . SMB/Kupferstichkabinett/ D. Katz/Courtesy of the artist and ChertLüdde

Ach ja, Ruhm, was ist das? Ein wenig Schaum auf ihren poetischen Buchstabenwellen von A–Z, den hüpfenden und fliegenden Sprachketten, der rhythmischen Schwarmintelligenz von Pfeilen, Ornamenten, Architekturen, Schmetterlingen, Kegeln, Kuben, Käfigen, Kästen und Bäumchen-Symbolen. All die ungewöhnlichen Schreibmaschinengrafiken machte Ruth Wolf-Rehfeldt seit den 1970er-Jahren. Aufgehört hat sie damit abrupt 1990. Die Erika verstummte. „Weil im Zeitalter des Mailsystems die getippte Mail-Art obsolet war“, wie die Künstlerin es unsentimental sagt. Weil Computer die Schreibmaschinen arbeitslos gemacht haben.

Und weil ihrer Kunst mit dem Ende der DDR das Utopische, aber auch das Subversive abhandengekommen sei. Sie hatte über die Mauer hinweg mit anderen Künstlerinnen und Künstlern der Welt korrespondiert, sich global verbunden. „Ich hatte den Ehrgeiz“, sagt sie, „wie eine Spinne im Netz zu jedem Ort der Erde meine Fäden zu spinnen.“ Nun war die Welt offen. Und zunehmend digital.

Ruth Wolf-Rehfeldt: „AIR“, späte 1970er-Jahre, Typewriting. Archiv Zentrum für Künstlerpublikationen, Weserburg,/ourtesy of the artist and ChertLüdde

Wolf-Rehfeldts Kunst sind poetische Buchstabenfäden, die ihrer „Spinnerin“ globalen Austausch aus der Enge hinter der Mauer, Inspiration, Bestätigung bedeuteten. Sie war die Frau eines Künstlers, des staatlicherseits beargwöhnten, observierten Mail-Art-Pioniers und Beuys-Freundes Robert Rehfeldt, der viel zu früh starb. Durch ihn kam sie in die Ostberliner Künstlerbohème. Angefangen hat alles mit dem Typewriting zunächst im Brotberuf, mit dem sie die Familie ernährte. Sie war Schreibkraft, später Büroleiterin in einem VEB, noch später im Archiv der Akademie der Künste. Sie tippte, zeichnete, schrieb lakonische Gedichte, begann zu collagieren.

An ihrem Küchentisch tippte Ruth Wolf-Rehfeldt auf der Erika

Ihre entgrenzte Fantasie ließ sie aus langweiligen Buchstaben und Zahlen grafische Bilder „umschreiben“ zu rhythmischen Versen, Symbolen, Gebilden. An ihrem Küchentisch tippte sie auf der Erika (Bestseller unter den DDR-Schreibmaschinen) aus A–Z, Nullen, Kommas, Pluszeichen serielle Muster. In den Achtzigern schaffte sie sich zudem eine Kugelschreibmaschine an, die ermöglichte ihr nunmehr feinste Strukturen – Felder und Ornamente, fast, als habe sie die Texturen ins Papier gestickt.

Im Kupferstichkabinett ist anhand von Leihgaben und ihrem dem Bremer Museum Weserburg bereits geschenkten Vorlass ausgebreitet, was das Alleinstellungsmerkmal der Kunst dieser Frau aus dem Osten ist – ihre intellektuelle und künstlerische Leistung. Was wir sehen, ist mit spielerischer Ernsthaftigkeit, analytisch und zugleich sinnlich ausgeführt. Ein solch grafischer Kosmos wird in der Kunstgeschichte „visuelle“ oder „konkrete Poesie“ genannt.

Die junge Kunsthistorikerin Jenny Graser kuratierte die Schau mit gutem Blick und feiner Hand. Sinnlich fassbar reiht sie Wolf-Rehfeldts Werk ein durch den Kontext mit Arbeiten internationaler Protagonisten der konkreten Poesie wie Joseph Kossuth, Gerard Hemsworth, Robert Barry, Peter Roehr, Sol LeWitt. Oder auch zur aktuell mit Sprache und Schrift arbeitenden Berliner Konzeptkünstlerin Maria Eichhorn. Wolf-Rehfeldts getippte „Faltungen“ korrespondieren ebenso mit den farbigen Faltungen des Dresdner Konstruktivisten Hermann Glöckner und der ins Märchenhafte weisenden Typewriting- Ornamentik der Kölner Tobias-Zwillinge.

Ruth Wolf-Rehfeldt: „Save Nature (collagiert)“, Mitte der 1980er-Jahre, Typewriting, Collage. Privatsammlung Berlin/Courtesy of the artist and ChertLüdde

Und dann stehen wir vor Blättern, die einen starken, auch politischen Bezug zu den Fotocollagen der Namensgeberin des Preises, der Berliner Dadaistin Hannah Höch, haben. In der Fotocollage einer Frauenhand türmen sich bei Wolf-Rehfeldt fliegende und zugleich nach Bindung suchende Buchstaben zu Friedens- und Natursymbolik. Unter ihren tippenden Händen fügten sich schwarze und rote Buchstaben zur kunstvoll gewobenen Poesie des Elementaren: Bewegung, Wasser, Luft. Eins ihrer Lieblingsgebilde ist die Welle, ein anderes der Planet Erde, bedroht von Ressourcenverschwendung, Krieg, Naturzerstörung, der fatalen Gier der Menschen nach mehr, mehr, mehr.

Die Pankower Künstlerin Ruth Wolf-Rehfeldt, geboren in Wurzen 1932 Lutz Wohlrab

Auf vergilbtem Schreibmaschinenpapier hat Wolf-Rehfeldt, die einige Semester Philosophie studierte, als sie aus Wurzen nach Ostberlin kam, in den 70ern ein „Manifest“ getippt. Sie überschrieb es mit „Science Fiction“. Da liest man Begriffe wie: Zeit, Utopie, Natur, Kultur. Mensch. Ihr Credo besagt, warum sie auf ihrer Erika-Schreibmaschine Mail-Art herstellte, in die Welt verschickte und Antwort bekam. Faszinierend, wie sie Sprache zu Bild verwandelte, zu Wort- und Assoziationsketten, zu Zeichen, Gegenständen, Figuren. Sprache wird Form und Farbe. Den Epilog der Schau bilden ihre „Sprengungen“. Auf schwarzem Karton montierte sie ihre 1990 zerrissenen Maschinenschrift-Fragmente: „Etwas, das die Welt nun nicht mehr braucht.“

Hannah-Höch-Preis 2022, Doppelausstellung im Kupferstichkabinett, SMB: Kulturforum, bis 5. Februar, Di–Fr 10–18 Uhr, Sa+So 11–18 Uhr. Den-Hannah Höch-Förderpreis (10.000 Euro) erhielt die in Berlin im Exil lebende Iranerin Farkhondeh Shahroudi. Ausgehend von Gedichten, die Sprachen Farsi und Deutsch miteinander verwebend, entwickelt sie ihre Bilder und Objekte.