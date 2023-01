Hans-Jürgen Gaudeck: Heimatkunde als Hommage

Das Bilderbuch des Berliner Malers Hans-Jürgen Gaudeck ist ein Leichtgewicht. Es lässt sich für mannigfaltige Exkursionen zu den in meisterlicher Aquarelltechnik festgehaltenen idyllischen, geschichtsträchtigen Orten in und um Potsdam in einer Umhängetasche verstauen. Ganz, ohne Last zu sein, sogar leichter als Fontanes berühmte märkische „Wanderungen“.