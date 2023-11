Nicht nur Hamburgs Kunstszene trauert. Harald Falckenbergs Stimme zum Kunstgeschehen wird nun in der ganzen Bundesrepublik fehlen. Er war einer der bekanntesten Förderer und Sammler in Deutschland. Gerade kam die traurige Nachricht von seinem Tod am 6. November.



Seit 1994 hat der ehemalige Verfassungsrichter der Hansestadt und Unternehmer, der sein in Kunst investiertes Vermögen einem Patent für Tankstutzen zu verdanken hatte, eine grandiose Sammlung aufgebaut. Dabei lag der Fokus auf Gegenwartskunst vor allem aus Deutschland und den USA ab den 1980er-Jahren.

Falckenbergs Nachlass umfasst über 2200 Werke, darunter auch begehrte Konvolute an zeitgenössischer Fotografie, Malerei, Installationen von berühmten Künstlerinnen und Künstlern wie Raymond Pettibon, Astrid Klein, Jonathan Meese, Bjarne Melgaard, Monica Bonvicini, Paul McCarthy, Martin Kippenberger oder Hanne Darboven. Hier muss man hinzusetzen, dass er die Werke oftmals vor allem in Programmgalerien erworben, dadurch junge Künstler entdeckt und gefördert hat. Nie machte er einen Hehl aus seiner Abneigung gegen preistreibende, gar den Starkult befördernde Auktionen zeitgenössischer Kunst, gegen anonyme Spekulanten und Finanzjongleure.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Harald Falckenberg war für alle, die ihn kannten, eine Ausnahmeerscheinung

Für seine publikumsmagnetischen Wechselausstellungen unterhielt er im Hamburger Stadtteil Harburg sogar ein eigenes Museum. In den Phönix-Hallen – einer 6000 Quadratmeter großen einstigen Gummifabrik – wurde er zu einem leidenschaftlichen Mäzen, Vermittler und wegen seiner Kompetenz, den Geistesblitzen und der populären, streitbaren Unterhaltsamkeit gefragter Kunst-Podiums-Gast. Für alle, die ihn kannten, war er eine Ausnahmeerscheinung. Er baute eine der bedeutendsten Sammlungen der Gegenwartskunst auf, begeisterte zahllose Menschen für Kunst. Auch schreibend setzte Falckenberg sich immer wieder intensiv mit Kunst auseinander. Zudem war er der Besitzer des Verlag Philo Fine Arts.

Immer wieder lud er andere Sammlerinnen und Sammler in seine Räume ein. Ihm war an Austausch gelegen und an Vermittlung der Kunst tief hinein in die Bevölkerung, zur Jugend, zu Leuten, die bislang keinen Zugang zur Kunst gefunden hatten. Seine Bodenständigkeit und Nahbarkeit teilte er bei vielen Treffen etwa mit dem „auf Wellenlänge“ liegenden Berliner Sammler-Paar Barbara und Axel Haubrok. Er engagierte sich für andere Kunstakteure der Stadt, so war er seit 1999 Vorsitzender des Hamburger Kunstvereins. 2011 gab er seine Sammlung als Dauerleihgabe an die Deichtorhallen, die nun auch die Phoenix-Hallen bis mindestens 2032 bespielen und verwalten werden. Und er sorgte noch dafür, dass seit Mai der Eintritt im Ausstellungshaus an den Wochenenden frei ist. Für Jedermann.