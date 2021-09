Die Zeit ist ein Fluss ohne Ufer. Heiner Pietzsch hat sich im Alter mit dieser poetischen Sentenz getröstet, vor allem im letzten Jahrzehnt, wegen der emotionalen Gemengelage und in der Sorge, die Lebenszeit würde nicht mehr reichen fürs Vermächtnis: Er und seine Frau Ulla haben der Nationalgalerie und damit den Staatlichen Museen sowie der Stadt Berlin ihre unschätzbare und handverlesene Surrealisten-Sammlung geschenkt. Mit Bildern und Skulpturen von Max Ernst, ihrem „Hausheiligen“, wie das Unternehmer-Paar den Maler nannte, ebenso von Dali, Magritte, de Chirico, von Picasso, Miró, Delvaux, ebenso von Tangy, Brauner, Balthus, Bellmer und Masson.

Im Jahr 2009 wurde die großzügige Morgengabe im Mies- van- der Rohe-Tempel an der Potsdamer Straße in einer fulminanten Schau gezeigt. Der Titel lautete „Bilderträume“, und die Ausstellung zog 200.000 Besucher an. Aber selbst danach war nicht klar, wo, wann und wie diese unvergleichliche Kollektion von 120 Werken in Berlin, in einem Haus der Staatlichen Museen, dauerhaft sichtbar werden könnte. Davon nämlich machte das Ehepaar Pietzsch die Schenkung letztlich abhängig, denn die Bilder und Skulpturen sollten nicht im Depot verschwinden. Doch die Neue Nationalgalerie stand vor der dann sechs Jahre andauernden Generalsanierung. Und für das Museum des 20. Jahrhunderts am Kulturforum gab es damals lediglich erste, sehr vage Pläne.

Das erbenlose Sammlerpaar Pietzsch, dem die Kunstwerke wie eigene Kinder ans Herz gewachsen waren, wollte natürlich sicher gehen, dass die Schätze ein gutes Domizil bekommen werden und grämten sich schon, weil alles im Ungewissen lag, und die Berliner Kulturpolitik offensichtlich eher desinteressiert war. Schon buhlte Dresden, die Geburtsstadt Heiner Pietzschs, um die Sammlung; die Elbestadt bot exklusive Museumsräume an. Das Paar kam dennoch zu dem Ratschluss: Die Surrealisten gehören nach Berlin! Allerdings hielten die Pietzschs Augenmaß: „Wir wollen kein Sammler-Museum Pietzsch. Unsere Surrealisten sollen lediglich Teil der Sammlungen der Nationalgalerie werden, als Entsprechung, als Ergänzung“, das betonten sie bei einem Besuch vor acht Jahren in ihrem Dahlemer Haus, das bis zur Decke voller Kunst steckt. Sie wollten es eigentlich ganz für ihre Sammlung bauen lassen.

dpa/Arno Burgi Das Sammlerpaar Ulla und Heiner Pietzsch vor wenigen Jahren neben einem Gemälde von Richard Oelze, ein deutscher Surrealist, der am Bauhaus wirkte.

In einer Mischung aus Stolz und Ehrfurcht wies der Hausherr Pietzsch damals auf die Fensterbank über der Terrassentür, auf die fünf mystischen Fragmente aus Zement und Schrott des Deutsch-Franzosen Max Ernst – „Capricorne“, Steinbock, von 1948. Die grotesken Figuren schauten starr in den Raum. „Wie Wächter aus der Welt der Tierkreiszeichen des alten Babylon und der alten Griechen, oder auch Sinnbilder der Wiedergeburt“, erklärte der Sammler. Der Gips- und Bronze-Nachguss dazu steht in der Neuen Nationalgalerie. Das Ur-Original hatten die Pietzschs vor 30 Jahren in den USA von der Witwe des Ernst-Sohnes gekauft. Ihr Traum: Die drei Werke könnten eines Tages zusammen in einem Berliner Museumsraum stehen. Und an den Wänden hingen an die zwanzig weitere Gemälde von Max Ernst. Das delikateste aus dem Jahr 1923 mochte Heiner Pietzsch offenbar ganz besonders. Darauf abgebildet ist die berühmt-berüchtigte Künstlermuse Gala, Gattin des Dichters Eluard, aber mit ihrem Liebhaber Max Ernst in einer Ménage à trois zusammen lebend.

Dass das Paar Surrealisten sammelte, wäre eher Zufall gewesen, erfuhren wir damals bei dem Besuch. Heiner Pietzsch sagte, die Begegnung mit Max Ernst, in den späten Sechzigern in Paris, in dessen Atelier, sei der Auslöser gewesen. „Im Surrealismus geht es nur um Träume, um Fantasiegebilde in einer unwirklichen Welt, auch um Unheimliches. Wir haben irgendwann begriffen, dass uns das am meisten packt, weil das nichts mit Trends oder Moden zu tun hat. Das ist zeitlose Kunst.“

Der Sammler, der 1977 den Freundeskreis der Nationalgalerie mitbegründete, war überzeugt: „Berlin braucht ein Museum der Moderne. „Hier wurde die Moderne geboren, von den Nazis verboten, vertrieben und zerstört.“ Mit einem solchen Museum, sagte Pietzsch bei unserem Besuch im Dahlemer Haus, „wäre endlich die Nachkriegsgeschichte zu Ende.“ Die Pietzschs sahen die Baugrube für das Museum, in das dereinst ihre Sammlung einziehen würde. Heiner Pietzsch hätte das so gern noch erleben wollen. Doch nun ist er in der Nacht zum 8. September für immer eingeschlafen. Er wurde 91 Jahre alt. Nun hütet seine Witwe Ulla die Kunstwerke, bis diese in einigen Jahren ins Museum des 20. Jahrhunderts einziehen werden.