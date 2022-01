Die kleinen übermütigen Hexen und Elfen, die melancholischen Meerjungfrauen und die rätselhaften weiblichen Clowns treiben Schabernack, sinnieren und träumen sich hin – oder schmollen kapriziös in ihren extravaganten Kostümierungen. Sie tanzen akrobatisch vor feuerroter Kulisse, gehen furchtlos durch dunkle Wälder und neblige Landschaften, bestehen in Märchen gefährliche Abenteuer, miauen des Nachts mit grauen Katzen, verwandeln sich in exotische Vögel – und sie laufen feigen Männern davon.