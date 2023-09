Vom „Zauber des Nordens“, von dem später auch Stefan Zweig schwärmte, hatten am Ende des 19. Jahrhunderts die Kulturkreise des deutschen Kaiserreichs ihre höchst eigene Vorstellung. Was der junge, noch unbekannte Norweger Edvard Munch (1863-1944) da im November 1892 im Verein Berliner Künstler im „Architektenhaus“ in der Wilhelmstraße an die Wände brachte, waren indes keine romantisch-naturalistischen Fjordlandschaften und Berge. Seine Motive lösten vielmehr großes Empörungsgeschrei aus unter den Traditionalisten um den mächtigen Historienmaler und Impressionismus-Hasser Anton von Werner. Auch die meisten Feuilletons reagierten geschockt angesichts der farbgewaltigen Bilder, sie wurden als roh und zugleich impressiv skizzenhaft empfunden. So durfte doch das Idealbild vom „wahren Norden“ und dem großen Mythos nicht aussehen!

Unter dem Label „Ibsen’sche Stimmungsbilder“ hatten Kaiser Wilhelm, seine Höflinge und das adlige wie bürgerliche Kunstpublikum womöglich hehre und romantische Huldigungen der norwegischen Landschaft erwartet, wie Hans Dahl und Adelsteen Normann sie gemalt hatten. Motive, bei denen man Edvard Griegs Melodien aus „Peer Gynt“, das wehmütige „Solveigs Lied“ zu hören glaubte. Schon bald indes war für alle Berliner Künstler und Besucher der Ausstellung erkennbar, dass „Munch nicht ein zahmer Stimmungsmaler war, sondern“ – wie es die Illustrierte Zeitung schrieb – „einer der verwegensten modernen Impressionisten, dessen Kunst jeder Tradition der älteren Richtungen Hohn spricht“.

Edvard Munch: „Madonna (Liebende Frau)“ (1895/1902) bpk/Kupferstichkabinett, SMB/Volker-H. Schneider

„Provokation. Unverschämtheit. Anarchie.“ Das waren die Schmähworte der wütenden alten Männer für jene 55 obsessiv gemalten Bilder rothaariger Vampir-Frauen, wild-bedrohlicher Nachtlandschaften, eines an Schwindsucht sterbenden Kindes; Szenen, in denen ihr Maler sein Innerstes, sein Seelenleben, sein Begehren, seine Gelüste wie Ängste nach außen kehrte.

Der „Fall Munch“ weitete sich aus zum „succès de scandal“: Die Schau wurde rigide zugesperrt. Munch, der noch keinen einzigen Sammler hatte, war jedoch in aller Munde. Die beste Werbung für einen Avantgardisten, wie sich zeigen sollte. Denn es war der größte Skandal, den es in der hiesigen Kunstwelt bis dahin gab. Die verbale Attacke zwang die preußische Öffentlichkeit, die neue internationale Kunst zur Kenntnis zu nehmen. Und so wurde der Salonschreck aus Oslo zum Geburtshelfer der Moderne in Berlin.

Edvard Munch: „Vampir “(1916-1918) Munch Museum Oslo/Rena Li

Denn hier fand Munch trotz aller Schmähkampagnen der Erzkonservativen bald progressive Intellektuelle, Galeristen, Sammlerinnen und Sammler, Mäzene und Künstlerkollegen, die sein Werk förderten: so Harry Graf Kessler, Max Reinhardt, Walther Rathenau, Max Liebermann. Munch zog umgehend an die Spree, wo er von 1892 bis 1908 immer wieder für längere Zeit lebte, intensiv malte, die Gefährten porträtierte und mit August Strindberg im „Schwarzen Ferkel“ schwer zechte, bevor er sich 1909 nach Norwegen zurückzog. In Berlin brachte er sich in den besten Druckereien druckgrafische Techniken bei. Und er zeigte sie dem staunenden Publikum, das immer mehr Munch-Fans zählte, erstmals als zusammenhängende Serien.

Die Berlinische Galerie eröffnet soeben eine bemerkenswerte Ausstellung mit 80 Gemälden und Grafiken des damals Skandalisierten. Längst ist er der Nationalheilige Norwegens, der Oslo Tausende Bilder hinterließ, kurz vor seinem Tod und aus panischer Angst, sein Werk könnte in die Hände der Nazis gelangen. Sie hatten ihn als „entarteten Künstler“ stigmatisiert. Der Titel „Zauber des Nordens“ ist also eher ironisch zu lesen. Auch, weil am Anfang der Schau zwei riesige pathetische Landschaften hängen – das einer dramatisch idealisierten Lofoten-Ansicht im Morgenlicht von Adelsteen Norman, 1891, und eins vom ersten Fjord-Kreuzfahrtschiff Auguste Viktoria, 1900. Der Ruf des Nordens lockte die Touristen.

Edvard Munch: „Das kranke Kind “, Lithographie (1896) Kupferstichkabinett/SMB/Jörg P. Anders

Die Kuratorin Stefanie Heckmann inszeniert keinen Blockbuster-Auftritt. Sie erzählt anhand vieler Leihgaben insbesondere aus dem neuen Osloer Munch-Museum als Kooperationspartner die paradoxe Erfolgsgeschichte eines Malers, der nicht nur das wilhelminische Kunstdogma aufmischte, sondern zudem stilistisch phänomenal zu Werke ging: Als radikaler einstiger Naturalist und Symbolist der Osloer Kristiania-Bohème, der Bilder malen wollte, „vor denen man den Hut zieht, wie in der Kirche“. So entstand etwa die „Madonna“, 1895, eine verruchte Verführerin, auf dem Rahmen von Spermien umgeben, die aufwühlende Gefühle weckt und verstört, da Munch in die linke untere Ecke einen Todesengel malte. Die düstere Schwermut des Todesthemas, das Munch, den immer kränklichen Alkoholiker, ein Leben lang gepackt hielt, dringt permanent durch in den Bildern. Zudem wurde er um 1885 bei einem Aufenthalt in Paris inspiriert vom lichtintensiven französischen Impressionismus.

Edvard Munch: „Auge in Auge“ (1899-1900) Munch Museum Oslo/Ove Kvavik

Und er war ein früher Expressionist. Aber eigentlich passt er in gar keine Stilschublade. Genau das ist ja das Einzigartige, Universale an seiner Bildwelt, die in ihrer Sehnsucht nach Leben, Liebe, Erfüllung, Unendlichkeit, zugleich aber ihrer dunklen Melancholie wegen der Unerfüllbarkeit und Endlichkeit alles Irdischen völlig zeitlos erscheint und daher so gegenwärtig wirkt.

Um möglicher Enttäuschung vorzubeugen: Das ikonische Bild „Der Schrei“ – oder eine der drei weiteren Varianten des Motivs einer seelischen Verstörung und Todesangst – ist in der Ausstellung nicht dabei, konnte aus Oslo derzeit nicht geliehen werden. Dafür sehen wir „Rot und Weiß“ von 1899, zwei Frauengestalten, abgewandt die Weißgekleidete, uns zugewandt die im roten Kleid. Das Motiv ist ein Vorläufer des vielfach variierten Lebensfrieses. Wir stehen im Hallen-Entrée der Berlinischen Galerie vor den aus der Nationalgalerie geliehenen Tafeln, acht von einst zwölf, gemalt mit verdünnter Temperafarbe auf ungrundierter Leinwand. In still-starrer Dramatik zieht vor unseren Augen der ewige Reigen von Leben und unausweichlichem Tod vorüber.

Munchs Selbstporträt, Lithographie mit Kreide und Tusche, Schabeisen (1895) bpk / Kupferstichkabinett, SMB / Jörg P.

Max Reinhardt hatte den Fries für die neuen Kammerspiele des heutigen Deutschen Theaters bei Munch in Auftrag gegeben. Die schwingende Linie des Aasgaardstrandes vor Munchs Haus in Norwegen zieht sich durch alle Tafeln mit den rätselvollen Rückenfiguren. Die mystische Mittsommernacht gibt den Zusammenklang von Einsamkeit, Melancholie, Liebe, Tanz, Tod. Man sieht, man spürt sie – die unausgetragene Spannung zwischen Männern und Frauen, die unerfüllte Sehnsucht und Begierde, das schicksalhafte Aneinandergebundensein, dazu das erotische Mondlicht über der Szene. Und der Kuss als kosmisches Gleichnis, die Spiegelung des Meeres – alles aufgeladen mit unausgesprochener Metaphorik.



Edvard Munch: Zauber des Nordens. Berlinische Galerie, Alte Jakobstr. 124-128, Mi-Mo 10-18/Do bis 20 Uhr



Das Potsdamer Museum Barberini zeigt vom 18. November bis zum 1. April 2024 die Partnerschau „Munch. Lebenslandschaft“.