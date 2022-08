Wenn in der schottischen Nationalgalerie in Edinburgh geröntgt wird, dann hat das nichts mit einer medizinischen Untersuchung zu tun: Röntgenstrahlen machen nicht nur durch das Gewebe hindurch Knochen sichtbar, sondern bringen auch unterschiedliche Schichten auf Gemälden zum Vorschein. So lässt sich der Werkprozess eines Künstlers nachvollziehen­­­­­­­­­­­­, ob beispielsweise Änderungen vorgenommen, Fehler ausgebessert oder versteckte Beschriftungen und Signaturen eingearbeitet wurden.

So sollte auch van Goghs „Kopf einer Bäuerin“ geröntgt werden, routinemäßig, zur Vorbereitung auf eine Ausstellung, als man auf eine Sensation stieß: Hinter Leim und Pappe versteckt, auf der Rückseite der Leinwand, befindet sich eine weitere Skizze. Ein für Röntgenbilder typisches negatives Lichtbild zeigt einen bärtigen Mann mit Hut und Halstuch. Die Gesichtszüge sowie der intensive Blick erinnern Kenner sofort an keinen Geringeren als den Künstler selbst. „Wir haben ein unbekanntes Werk von Vincent van Gogh entdeckt, einem der wichtigsten und bekanntesten Künstler der Welt“, schwärmt die Kuratorin Frances Fowle. „Solche Momente sind unheimlich selten.“

PA Media/Neil Hannah Edinburgh: Kuratorin Frances Fowle neben van Goghs Werk „Kopf einer Bäuerin“

Dass es sich tatsächlich um ein Selbstportrait van Goghs handelt, hält die schottische Nationalgalerie für sehr wahrscheinlich. Auf Gewissheit hoffen die Kuratoren, sobald die Rückseite von Leim und Pappe befreit wird. Allerdings stellt dies eine besonders heikle Angelegenheit dar, schließlich sollen weder „Kopf der Bäuerin“ noch das neu entdeckte Werk beschädigt werden.

Solange die Befreiungsversuche des Neufundes laufen, können Interessierte bereits das Röntgenbild in der Ausstellung „A Taste For Impressionism“ in der Royal Scottish Academy in einer speziell angefertigten Lichtbox betrachten. Die Ausstellung läuft bis zum 3. November.

Vincent van Gogh ist einer der populärsten Künstler aller Zeiten. Seine Sonnenblumen kennt jedes Kind. Mit seiner spontanen Pinselführung und koloristischen Kühnheit gilt er als Wegbereiter der modernen Malerei. Zu Lebzeiten fand der Niederländer allerdings wenig Anerkennung. In ärmlichen Verhältnissen lebend musste er, um Geld zu sparen, oft Vorder- und Rückseite einer Leinwand nutzen. Das erklärt auch die doppelseitige Bemalung in diesem Fall. Es muss um 1905 gewesen sein, als „Kopf einer Bäuerin“ im Stedelijk Museum in Amsterdam ausgestellt wurde. Die Skizze, die im Vergleich zu dem Portrait der Bäuerin eher unfertig war, verschwand hinter Leim und Pappe, mutmaßlich zur Stabilisierung des Rahmens.

Van Gogh: Ein Genie am Rande des Wahnsinns

Van Gogh war ein Genie, stand aber auch am Rande des Wahnsinns; seine mentalen Probleme trieben ihn bis zur Selbstverstümmelung. 1888 schnitt er sich selbst ein Ohr ab, sein Selbstportrait mit verbundenem Ohr wird später eines seiner berühmtesten Werke. Auf der neuentdeckten Skizze ist sein linkes Ohr unversehrt. Vermutlich ist sie um 1885 entstanden, im gleichen Jahr wie der „Kopf einer Bäuerin“.

Was van Gogh zur Popularität seiner Bilder zu sagen hätte, die in den größten Museen der Welt ausgestellt sind und für Hunderte Millionen verkauft werden, bleibt der Fantasie überlassen. Sein Leben endete, als er gerade mal 37 Jahre alt war. Er erlag den Verletzungen aus einer Schusswunde, die er sich mit einem Revolver selbst zugezogen hatte. Ob es Selbstmord oder ein Unfall war, ist bis heute ungeklärt. Dass ein von ihm selbst übertünchtes Selbstportrait 130 Jahre später die Kunstwelt entzückt, hätte er wohl nicht ansatzweise nachvollziehen können.

Ebendiese Kunstwelt schaut nun gespannt auf Edinburgh und hofft, dass das mutmaßliche Selbstbild schon bald auch ohne Röntgenstrahlen erkennbar ist.