So spröde diese Kunst auch ist, packt sie mich doch an allen Sinnen. Als ob ich eintauchen würde, von einem Strudel hineingezogen in diese „Animal Spirits“ von Hito Steyerl: in einen halb realen, halb digitalen Raum, in dem die couragierte Künstlerin, „most critical artist“ genannt und in den Weltranglisten ganz vorn rangierend, Kunst, Technologie und Biologie in einer atemberaubenden Installation vereint.