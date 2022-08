Das Erste, was ich vor Ian Davis’ Bildern in der Halle der Galerie Judin empfinde, ist beklemmende Magie. Der aus Indianapolis stammende Maler sieht das Alltägliche als Ornament, entstehend aus Landschaftsmasse, Raummasse, Menschenmasse.

Da ist das Szenario „Spectacle“: ein Stadion in einer nächtlichen Vorstadtgegend. Schlaglichter richten sich gespenstisch auf die Masse auf dem Rasen. Auf der nächsten Tafel „Climbers“ erklettern anonyme Gestalten das Eismassiv eines Gletschers. Vor „Cavern“ stehen wir am Schlund einer Höhle. Ein Absperrband signalisiert Gefahr. Eine Menschengruppe hält undefinierbare kleine Geräte, Mikrofone vielleicht, an langen Ruten in den Schacht, der sein Geheimnis doch nicht preisgibt. Und auf einem vegetationslosen Bergmassiv schleichen massenhaft Öl-Tanklastwagen in Spiralform nach oben.

Ian Davis/Galerie Judin Ian Davis: „Cavern“, 2021, Acryl.

Der 1972 geborene Davis bezieht sich auf den in der NS-Zeit in die USA emigrierten jüdischen Soziologen Siegfried Kracauer, auf dessen „Exotik des Alltags“. Auch bei Davis ist „Alltägliches“ auf einmal nicht mehr harmlos, sondern vertrackt und hintergründig, entlarven vertraute Dinge sich als Fetische, und Banales erweist sich als ornamentales Trugbild.

