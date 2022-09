Im Grau stecken alle Farben dieser Welt

Welche Farbe hat die Welt? Das fragen sich Poeten wie Maler. Erst die „Zwischenfarbe“ Grau macht die anderen Farben bunt. Logisch, wirkt sie doch in allzu großer Buntheit wie das Wasser, das Weintester trinken, um die Geschmacksnerven zu beruhigen.

Grau ist spätestens seit der frühen Neuzeit eine Lieblingsfarbe von Malern, die das Indifferente, Unbestimmte ausdrücken wollen. In der Renaissance war es die auf Schattenwirkung zielende Grisaille-Malerei. Hercules Seghers, ein Rembrandt-Zeitgenosse, zauberte Grau in allen Schattierungen in seine – heute würden wir sagen: surrealen – Landschaften. Der Frühromantiker Philipp Otto Runge machte das graue Meer, aus dem Jesus seinen Jünger Petrus herauszieht, nachgerade zu einem Erweckungserlebnis. Ähnliche Assoziationen stellen sich ein vor den grauen Bildern Cy Twomblys und Gerhard Richters. Hier hat Grau mit der Reflektion dieser spätmodernen Künstler über die Abstraktion zu tun. Es ist Selbst-Reflektion der Malerei.

Der Galerie-Dialog von Carsten Nicolai, geboren 1965 in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), und Albert Oehlen, zur Welt gekommen 1954 in Krefeld, hat irgendwie mit alledem zu tun und will einen Prozess aufzeigen, ein Experiment, das Kunsttechniken verschmelzen lässt, indem monochrom, also mit hellen oder dunkleren Tonwerten einer einzigen Farbe – und zudem mit Sound (Carsten Nicolai wurde als experimenteller Musiker auch als Alva Noto bekannt) – gearbeitet wird. Dieser Sound ist auf monotone Weise auch „grau“, da er indifferent, unbestimmt und surreal klingt.

Zehn Bilderpaare markieren in Diptychon-Form die Wände der Galerie Eigen + Art. Nicolai hat die Leinwände minimalistisch mit alles absorbierendem Grau überzogen, und Oehlen malte fast transparente Aquarell-Gebilde, biomorphe und amorphe. In dieser Kombination scheinen sich die Grauflächen und die rätselhaften Formungen ineinander zu bewegen, zu verfließen. Alles, so die Imagination, ist in steter Veränderung begriffen.

Reflexion über Malerei, Abstraktion und die Farbe Grau: neue Leinwand-Tafel von Carsten Nicolai (links) und Papier-Motiv von Albert Oehlen , aus einer Serie von 10 solcher Diptychon-Arbeiten Galerie EIGEN + ART/Uwe Walter

Dieses Verfließen wird ebenso deutlich in einer gemeinsamen Sound-Installation beider Künstler, die sich in ihrer Bildsprache längst vom Abbildhaften verabschiedet haben. In der nach unten führenden Galerie-Halle vernimmt man schon auf der Treppe verzerrte Wort-Fragmente, aus Lautsprechern, denen ein Science-Fiction-haftes Echo folgt – und bei dem rhythmisch eine Lichtquelle auf zwei – grau-farbige – Installationen trifft. Man glaubt, Begriffe aus Kunst und Gesellschaft zu vernehmen. Grau in Grau ist hier gar nichts mehr. Alles geht einem im Kopf bunt durcheinander.

Galerie Eigen + Art Berlin, „Grau“, Auguststr. 26, bis 29. Oktober, Di.–Sa. 11–18 Uhr