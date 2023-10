In politischer Brandung: Die Biennale der Ostseeländer wird wiederbelebt

Ein Unikat der Ostmoderne – so bewertet die deutsche Architekturgeschichte heute die Kunsthalle Rostock. Sie war das einzige neue Kunstmuseum, das die DDR sich leistete. 1969 am Schwanensee erbaut, obenrum ein großer, wie schwebender weißer Quader à la Bauhaus, untenrum rotbraune Klinker im Hanse-Stil. Es war die Handschrift der Architekten Hans Fleischhauer und Martin Halwas.

Anlass und Absicht war die im selben Jahr gegründete, nach der Wiedervereinigung und in den Existenzkämpfen der Kunsthalle jedoch abgeschaffte „Biennale der Ostseeländer“. Künstler aus dem (damals sowjetischen) Baltikum und Russland, aus Polen, der DDR, Skandinavien – ab und an, je nach politischer Ost-West-Wetterlage, auch aus Schleswig-Holstein – stellten aus, redeten, feierten miteinander. Das Museum war alle zwei Jahre ein internationaler Wallfahrtsort, ein Festival, so sehr die Kunsthüter der allmächtigen Partei auch die Kontrolle über Inhalt (der galt selbstredend dem Frieden und der Völkerverständigung!) und Form zu haben glaubten. Die Gäste aus dem Norden nahmen sich die Freiheit der modernen Stile. Und was die Schweden, Dänen, Finnen, die Schleswig-Holsteiner oder die dem Sozialistischen Realismus ziemlich abtrünnigen Polen mitgebracht hatten, war fürs Publikum aus dem Ostblock besonders spannend.

Fährverbindungen sind Metaphern der Versöhnung und der Verständigung. imagebroker/Imago

In der Kunsthalle Rostock, mittlerweile durch eine Depothalle erweitert und generalsaniert, lebt die beinahe schon totgesagte Ostseeländer-Biennale soeben wieder auf. Programmatisch nennen Direktor Jörg-Uwe Neumann und sein Team das Unterfangen: „Der demokratische Raum.“ Im Mittelpunkt steht die Geschichte des Festivals, als Erbe, das weiterlebt – nunmehr mit dem Blick auf die Kunst der Binnenmeer-Anrainer, erweitert bis Norwegen und sogar bis Island. In den Sammlungen des Museums befinden sich noch die Zeugen all der Biennalen zu Zeiten des Kalten Krieges. Die Kunst überwand 20 Jahre lang Grenzen und Meer.

Das völlig nostalgielose Revival hat als Ausgangspunkt ein Projekt mit Schülerinnen und Schülern aus Ostseeländern sowie Studierenden des Caspar-David-Friedrich-Instituts Greifswald. Die jungen Leute starteten eine „Art Conference“, kreuzen bis 20. Oktober täglich zweimal auf einer Fähre von Scandlines zwischen Rostock und dem schwedischen Gedser. Per 3D-Scans wird die Fahrt festgehalten, werden Passagiere befragt. Alles zielt darauf ab, die Symbolik der Fähre, Assoziationen von Länder-Verbindung, Geschwindigkeit und Langsamkeit als „Fluss der Zeit“ festzuhalten. Und ab dem 19. November bis 18. Februar 2024 (Di–So 11–18 Uhr) findet in der Kunsthalle, Hamburger Straße 40, die große Biennale-Schau statt. Fortsetzung folgt 2025.