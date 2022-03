Jetzt aber steckt diese Idee für das Gute und Schöne zwischen den Fronten. Putins Krieg gegen die Ukraine hat die europäische Initiative eliminiert, sogar konterkariert. In der neuen Tretjakowa geht am 13. März die Ausstellung „Diversity United“, mit vielen Künstlern aus Deutschland, Frankreich, Polen, Skandinavien, Großbritannien und anderen europäischen Ländern, zu Ende. Aber selbst nach immensem Besucherzuspruch dürfte die Finissage in der russischen Hauptstadt still, fast kläglich ausfallen. Und das nach großem Zulauf des russischen Publikums und dessen Hunger nach „freier Kunst“ aus dem Westen.

In Berlin war die Schau letzten Frühsommer zu sehen. Dann ging sie nach Moskau. Paris sollte Station drei dieser „Tour de Relaxation“ sein. Die Staatspräsidenten Steinmeier, Macron – und Putin – firmierten als Schirmherren. Die beiden Ersteren legten nach wenigen Tagen des russischen Aggressionskrieges in der Ukraine das Ehrenamt nieder. Paris verzichtet ganz auf die Schau. Jetzt müssen die Künstlerinnen und Künstler darauf hoffen, ihre Werke zurückzubekommen. Und den schalen bis bitteren Geschmack ihres so ästhetischen wie euro-politischen Engagements runterschlucken. Für den Dialog des Kontinents sei die Ausstellungstour gemacht, hieß es pathetisch am Anfang. Als Angebot – mit ausgestreckter Hand im Namen der „Vereinten Vielfältigkeit“. So argumentierten die Künstler als überzeugte Europäer. Die meisten übrigens auch noch vor Wochen, obwohl der deutsche Kurator der Schau, Walter Smerling, in Berlin in heftige Kritik geraten war, weil er mit seiner privaten Bonner Kunststiftung seit Wochen im Flughafen Tempelhof Ausstellungen unter dem Label „Kunsthalle Berlin“ veranstaltete. Was Berlins Künstlerschaft, der die Landespolitik 1991 ersatzlos die Kunsthalle weggenommen hatte, in helle Empörung versetzte.

Einige an der Europa-Schau beteiligte Künstler zogen daraufhin als Protest gegen das vom Berliner Senat zu Unrecht mitfinanzierte Flughafenprojekt ihre Werke ab. Mit der Europa-Schau und der Moskauer Station – oder mit Putins Agieren – hatte das zu diesem Zeitpunkt nichts zu tun. Doch letzte Woche, nach dem Einmarsch von Putins Armee im eigentlichen Bruderland Ukraine freilich, hätten alle 80 beteiligten Künstlerinnen und Künstler Grund genug gehabt, ihre Arbeiten zurückzuholen, um sich von Putins Großmacht-Nationalismus nicht vereinnahmt, gar benutzt zu wissen. Aber das hat sich ja nun erledigt. Besser gesagt, der Kreml-Machthaber hat mit seinen Panzern, Raketen und martialischen Drohungen eines Atomwaffeneinsatzes alle guten Absichten der Künstler zunichte gemacht.

Wie fühlen sich jetzt diese Kunst-Botschafterinnen und Botschafter der europäischen Idee und des Dialogs für Freiheit und Demokratie und für Diversität? Sie wollten mit ihrem Bilderberg junger europäischer Kunst die aufgeklärte Haltung gegen Gewalt, Fremdenhass, für Respekt und Würde im Umgang mit anderen Menschen unterstreichen. Sie wollten den politischen Riss zwischen Russland und Westeuropa zumindest verkleinern helfen.

Die Ausstellungsmacher hätten gewarnt sein müssen, als die hoffnungsvolle Kooperation schon im Frühling 2021 von einer politischen Kontroverse überschattet war: In Russland wurde eine Reihe von deutsch-russischen Organisationen, die alle zum Petersburger Dialog gehören, für unerwünscht erklärt.

Zudem hatten Putins Staatsorgane gedroht, russische Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ausstellung auf die schwarze Liste der „ausländischen Agenten“ zu setzen. Fast wäre die Ausstellung in der Neuen Tretjakowa gescheitert. Daher wurde zunächst Berlin die erste Station statt, wie geplant, die zweite.

Im Herbst 2021 änderte sich auf einmal die Situation, war die Ausstellung auf einmal willkommen, das passte Putin wohl in den politischen Kram. Doch schon nach der Eröffnung zogen sich dunkle Schatten der drohenden Aggression über dem Kulturereignis zusammen, welches das Friedlich-Verbindende und nicht das Trennende wollte. Längst waren die Nachrichten von Militärzügen, die aus russischen Militärstützpunkten Richtung Ost-Ukraine rollten, der massive Truppenaufmarsch an der Grenze eingedrungen in die Säle von Moskaus weltberühmtem Kunstmuseum.

Umso größer ist der Schock jetzt, auch für den russischen Kurator von „Diversity United“, Sergei Fofanow. Er hat sieben Jahre in Berlin gelebt, bekennt sich als „russischer Europäer“. Nun steht er entsetzt und beschämt vor den Scherben eines Traums von Kunst für eine friedliche Welt.

Anders als Staatliche Kunstmuseen wie die Tretjakow-Galerie und das Puschkin Museum in Moskau oder die Eremitage St. Petersburg halten in Russland private Museen nicht hinter dem Berg mit ihrem Entsetzen. Sie schließen. Das Moskauer Museum Garage will keine Ausstellungen mehr zeigen, solange der Ukraine-Krieg andauert. Das Team nennt den Krieg gegen die Ukraine eine „menschliche und politische Tragödie": „Wir können nicht die Illusion von Normalität unterstützen, wenn solche Ereignisse stattfinden. Garage war schon immer eine internationale Institution, die offen für eine Vielzahl von Stimmen ist. Wir sind kategorisch gegen alle Aktionen, die Spaltung säen und Isolation schaffen. Wir sehen uns als Teil einer größeren Welt, die nicht durch Krieg geteilt ist.“ Geplante Ausstellungen mit der deutschen Künstlerin Anne Imhof und des Österreichers Heimo Zobernig werden verschoben. Übrigens wurde die Garage 2008 von dem damaligen Oligarchenpaar Dascha Schukowa und Roman Abramowitsch – der als Putin-Vertrauter gilt – gegründet und sitzt heute in einem Rem-Koolhaas-Bau im Gorki-Park. Es hat sich zu einer zentralen Instanz für die Aufarbeitung der Geschichte der staatsfernen Szene in der einstigen Sowjetunion entwickelt und stellt internationale Gegenwartskunst in Russland vor.