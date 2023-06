Ingar Krauss’ Rübenporträts erzählen von Schicksal, Industrialisierung und Sex

Der Fotograf

Ingar Krauss wurde 1965 in Ost-Berlin geboren. Nach einer handwerklichen Lehre, Arbeit als Theatertechniker an der Berliner Volksbühne und später als Betreuer in der Psychiatrie kam er Mitte der 1990er-Jahre zur Fotografie.



Im Zentrum seiner Arbeit stehen vor allem Porträts. Er war an zahlreichen internationalen Ausstellungen beteiligt, wie in der Hayward Gallery in London, dem Musée de l’Elysée in Lausanne, dem Palazzo Vecchio in Florenz und dem ICP in New York. Einzelausstellungen gab es etwa im Goethe-Institut Paris, dem Velan Center Turin, in der Kunsthalle Erfurt und der Guardini Stiftung Berlin sowie in Galerien in Mailand, Paris, New York, Berlin und Leipzig. Ingar Krauss lebt in Berlin und im Oderbruch.