Fast hat sie dieser Tage etwas Metaphorisches, diese Ausstellung über die dramatische Geschichte von Schadows weltberühmter Quadriga auf dem Brandenburger Tor. Zitha Elevi, die junge Historikerin von der Carl-Gotthard-Langhans-Gesellschaft Berlin – benannt nach dem Architekten des „Friedenstores“ im Stile der Athener Akropolis-Propyläen anno 1793 – gehört zum Kuratoren-Team der akribisch vorbereiteten Schau. Sie verbrachte über zehn Jahre mit der wechselvollen, von Krieg und Frieden geprägten Geschichte des deutschen Wahrzeichens. Aber sie kam letzte Woche nicht weg aus Israel, das von Hamas-Terroristen überfallen wurde. Wieder Krieg? Das furchtbare Wort machte sofort die Runde.



Doch sie schaffte es noch in letzter Minute, mit einem El-Al-Flieger von Tel Aviv nach Berlin zu kommen, kann zur Eröffnung dabei sein. Jahrelang hat sie für diese Ausstellung geforscht und geschrieben, in Archiven gewühlt, Historiker, involvierte Gipsabformer der Staatlichen Museen, Bildgießer der Firma Noack und Denkmalschützer befragt.

Rekonstruktion des Gesichts der Viktoria (alias Wilhelmine von Preußen, Schwester von Friedrich Wilhelm II.) Julia Nowak

„Die Geheimnisse der Quadriga. Entstehung. Zerstörung. Wiedergeburt“, der Titel der Schau über die Rekonstruktion und Restaurierung der den Zweiten Weltkrieg im Depot der Abguss-Sammlung der Staatlichen Museen überstandenen einzigen Gipsform-Fragmente von Schadows Quadriga, verweist auf den Irrsinn von Krieg und der ideologischen Gewalt destruktiver Mächte. Aber auch auf die wunderbare menschliche Kraft und Kreativität, die Wunden zu heilen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Daran habe sie in den angstvollen Stunden im Tel Aviver Luftschutzbunker gedacht, während draußen die Raketen der Hamas einschlugen, erzählt Elevi. Doch nun ist sie heil zurück, samt ihrer kleinen Kinder und ihrem israelischen Ehemann. Doch der große Rest der Familie lebt in Tel Aviv, muss aushalten, ausharren. Und ihr Mann will zurück. Zitha Elevi holt tief Luft, dann ist sie ganz und gar Historikerin, bringt uns Besuchern im Mauer-Mahnmal des Bundestages, konzentriert und anschaulich die Geschichte des Brandenburger Tores und seiner Quadriga nahe. Der Ort ist gut gewählt für das historische Thema, das so weit in unsere konfliktbeladene Gegenwart hineinreicht. Und die weißen Kreuze auf schwarzem Grund erinnern an die Mauertoten der deutschen Teilung im Kalten Krieg, schreien förmlich ein: „Niemals mehr!“

Gipsabgüsse der riesigen Pferdeköpfe Julia Nowak

Davor stehen die riesigen Gips-Fragmente der Viktoria mit den Engelsflügeln, Formteile von einem der drei mächtigen Rosse und ein Abguss-Relikt des Streitwagens. Dahinter sowie seitlich an der Wand lesen wir die Zeittafeln zur wechselvollen Historie. Was viele Leute gar nicht wissen: Es handelt sich nicht um die Ur-Formen der legendären Kupfer-Plastik des preußischen Bildhauers. Schadow benutzte dafür Wachs, Gips und später ließ er das mächtige Bildwerk auch noch von Schnitzern in Holz formen. Doch all die aufwendigen Vorarbeiten gingen allesamt in den Wirren der Geschichte verloren. Und als 1945 die Bomben der Alliierten auf Berlin fielen, die Quadriga zerfetzt wurde und zerschmolz, gab es bloß noch jene klammheimliche „Schutzabformung“, die wohl ein am Endsieg der Nazis zweifelnder Volksgenosse 1942 vier Wochen lang des Nachts per Klettergerüst und handgroßer Gipsabdrücke hatte machen lassen.

Bildstrecke

Die Treibarbeiten an Teilen des ersten Pferdes der Quadriga LDA-Archiv/Baudenkmalakte: 582031/I/Scan von Abzug T1/204mtl Transport der Quadriga Anfang August 1958 zum Brandenburger Tor LDA Fotoarchiv/Mag/Scan von Abzug 01/6582-1 Aufstellung der Pferde LDA Fotoarchiv/LKB/Scan von Abzug T/1/365 mtl Die Montage der Pferde: Das dritte Pferd wird auf das Brandenburger Tor gehoben. LDA-Archiv/Baudenkmalakte: 582031/I/Scan von Abzug T1/444mtl 1 / 4

Die Gips-Fladen wurden damals zusammengefügt wie ein Puzzle, freilich mit vielen Ungenauigkeiten und Fehlstellen. Doch war es die einzige Überlieferung, nach der sich die Bildgießer der Charlottenburger Firma Noack für die Replik der Quadriga 1957/58 richten konnten, dazu einige Fotos und Aufzeichnungen. Und dann wurde die „Auferstandene“ in einer spannungsgeladenen West-Ost-Kooperation mitten im Kalten Krieg wieder aufs Tor gesetzt. Allerdings ließ der Magistrat von Ost-Berlin rigoros die mühsam nach Fotos rekonstruierten Symbole des Eisernen Kreuzes und des Adlers (wegen Militarismus-Symbolik) aus der Standarte entfernen, gestattete nur einen Eichenkranz oben auf der Stange. Erst 1991 – und sorgsam restauriert – hat Schadows Kunstwerk wieder das ursprüngliche Aussehen, samt Zubehör, wie vor 235 Jahren.

Gipsross und dahinter die Dokumentation der mehrmaligen „Wiederauferstehung“ der Quadriga Julia Nowak

Diese Ausstellung ist eine Zeitreise: Friedrich Wilhelm II. hatte sich nach dem militärischen Erfolg seiner Truppen in den Niederlanden inszeniert als Friedensfürst. Das durch Reparationszahlungen der Provinz Holland erbaute Brandenburger Tor diente ihm als Denkmal für sich und seine Schwester Wilhelmine von Preußen. Johann Gottfried Schadow machte sie zur Viktoria. Zur Siegerin. Napoleon aber ließ Preußen nicht lang den Frieden genießen; als Besatzer 1806 raubte er die Quadriga, ließ sie nach Paris schaffen. Königin Luise, Gattin von Friedrich Wilhelm III., verhandelte mit ihm um den Frieden – und starb bald darauf. Erst 1814 kam die Quadriga zurück, nun als Ikone der Befreiungsbewegung, später auch als Symbol der Revolutionen 1848 und 1918. Trotzdem bekam die starke Viktoria in den Märzkämpfen 1919 eine Kugel in den Bauch. Und später wurde das Symbol benutzt von den Nazis, verplant für Albert Speers größenwahnsinniges Germania-Projekt. Was Hitlers Krieg nicht ganz zerstörte, rissen die Stalinisten vom Tor und schmolzen das Kupfer ein – bis im kurzen „Tauwetter“ 1958 die Replik aufgestellt wurde.

Historikerin und Kuratorin Zitha Elevi von der Carl-Gotthard-Langhans-Gesellschaft Berlin führt in die dramatischen Zeit-Läufe der Quadriga ein. A. Winkelmann

Als einsames Fanal ragte die Quadriga ab 1961 ins Mauer-Niemandsland. Aber 1990 wurde sie wieder Wahrzeichen – für ein vereinigtes Deutschland. Ganz ohne Pathos und Emotionen geht es eben nie beim Brandenburger Tor. Zitha Elevi weiß das nur zu gut. Sie hat 2014 über das Wahrzeichen promoviert. Und sie gesteht: „Als ich letzten Samstagabend in Tel Aviv in den TV-Nachrichten sah, wie das Brandenburger Tor mit den weiß-blauen Farben der israelischen Flagge angestrahlt wurde, musste ich heulen.“



Mauer-Mahnmal im Deutschen Bundestag, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Schiffbauerdamm (Eingang an der Spree), Di–So 11–17 Uhr, Eintritt frei. Bis 31. März 2024. Die Schau ist ein Kooperationsprojekt der SMB-Gipsformerei, des Landesdenkmalamtes und des Bundestages. Ein Dokumentationsband belegt Restaurierung und Forschung.