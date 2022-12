„Schwein gehabt“: Fantastische Harlekins des Prager Künstlers Ivan Panov

In der Studio Galerie in Friedrichshain kann man derzeit die bunten Keramiken des bulgarischen Pragers Ivan Panov sehen.

Ivan Panovs „Harlekinade“ in der Studio Galerie an der Frankfurter Allee

Der Zauberer trägt einen Harlekin-Mantel. Kanne, Tasse, Glas und Dose sind „angezogen“ – mit bunten, geometrischen Rauten und Dreiecken. Ein knuddeliger Schelm ist das, mit Glöckchen und Schellenmütze, so reitet er fröhlich mit einer Fleischgabel auf einer Sau: „Schwein gehabt!“, scheint er zu rufen. Hintergründig witzig sind sie, die Kunstwerke Ivan Panovs, der 1972 in Bulgarien geboren und dort in den berühmten Keramikwerkstätten Trojan ausgebildet wurde.

Nach Prag zog er 1990 der Liebe wegen. Er lebte seither an der Moldau. 2006 gründete er das Prager Ceramic Studio, zusammen mit einer Kunstschule. Seitdem sind zahlreiche Studenten und Kollegen in seine Werkstatt gekommen, darunter auch Anfänger. Mit einem maßgeschneiderten Eins-zu-eins-Ansatz bringt Panov ihnen bei, Plastiken und Gefäße zu formen, diese selbst zu entwerfen und zu brennen. Seine Werke, die Geschichten erzählen, sind international in Ausstellungen gefragt. Und nun in der Berliner Studio Galerie zu sehen. Panov dreht hier an der Töpferscheibe und baut Keramiken zu eckigen Plastiken auf. Er kombiniert diese Gebilde mit Fundstücken: historischen Beschlägen, alten Bügeleisen, selbst Motorteilen und Schiffsschrauben. Alte optische Linsen oder Glaskugeln aus Böhmen verarbeitet er ebenfalls.

Panov öffnet Türen in die Fantasie des Betrachters

Anregungen findet der Künstler, wie er selbst erklärt, in der Kunstgeschichte und in den vielen Motiven der Prager Architektur, die von Art déco und Jugendstil geprägt ist. Die Figur und das bunte Karo des Harlekins aus der Commedia dell’arte und in den Bildwerken Cézannes und Picassos sind herausstechende Motive. Der Harlekin vermag zu spielen, und zwar mit allem: mit Fiktion und Wirklichkeit, Gut und Böse, mit Recht und Unrecht, Himmel und Hölle. Durch dieses Spiel schafft er Räume und öffnet Türen, die die Fantasie aufleben lassen. Er ist ein Meister der Wandlung und des Auflachens. Solche Gedanken des in den 1960er-Jahren an der Humboldt-Universität Berlin wirkenden Theaterhistorikers Rudolf Münz, der das sogenannte Harlekin-Prinzip formulierte, so Panov, seien ihm eine Anleitung.

Münz hatte aus den Eigenschaften des Harlekins eine Art „Genius des Lebens“ abgeleitet, bereits seit dem 13. Jahrhundert, der – was Panov gut gefällt – „purzelbaumschlagend den Marktplatz der Welt für sich eingenommen hat“. Der Theaterkenner Münz thematisierte aber auch das Verschwinden der Harlekin-Gestalt mit Beginn der Industrialisierung. Die Schlussfolgerung: Der Harlekin hat keinen Platz mehr in einem von Wirtschaftswachstum, Konsum, Regeln und Normen bestimmten Alltag. Für Ivan Panov heißt das: Umso mehr in der Kunst!

Studiogalerie Berlin, Frankfurter Allee 36A, bis 31. Dezember