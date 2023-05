Für Berlin gestaltete er 2015 die Lichtkunst in der alten Trauerkapelle des Dorotheenstädtischen Friedhofs. Am Sonnabend wird der Künstler 80.

Blick in die Dorotheenstädtische Trauerkapelle mit Lichtkunst James Turrells Rolf Zoellner/epd/Imago

Der Künstler James Turrell, am 6. Mai vor 80 Jahren in Los Angeles geboren, wählte vor 50 Jahren das physikalisch-chemische Phänomen Licht zu seinem immateriellen Material und Ausdrucksmittel. Dafür feiert man ihn, der mit seiner weißen Mähne einem antiken Philosophen gleicht, auf der ganzen Welt. Seine Arbeiten gelten, wie er es sagt, „der Selbsterfahrung aller Sinne, dem bewussten und unbewussten Sehen sowie der emotionalen Qualität unseres Gefühls von Licht, Raum und Zeit“. Und er setzt hinzu, in jedem Wesen auf der Erde wohne ein inneres Licht.