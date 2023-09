Jörg Johnen galt hierzulande zu Recht als einer der erfolgreichsten Galeristen, er hat Künstlerinnen und Künstler entdeckt, die heute international zu den ganz Großen gehören. Namen wie Jeff Wall, Thomas Schütte, André Salah, Tino Seghal, Katharina Fritsch, Candida Höfer oder Karin Sander, um nur einige wenige zu nennen. Aber 2015 zog er sich zurück und sagt, er sei heute froh, kein Galerist mehr zu sein. Warum – und was „Nestlésierung“ bedeutet – erfuhr die Berliner Zeitung in diesem Gespräch, das unsere Autorin Daniela Kloock mit ihm führte.

Herr Johnen, Sie gehörten mit Ihrer Galerie zu den ganz Großen der Berliner Szene. Wie fühlt es sich an, da nicht mehr mitzumischen?



Heute bin ich froh, kein Galerist mehr zu sein. Du brauchst sehr viele finanzielle Ressourcen, musst auf allen großen Messen präsent sein. Das schaffen nur ganz wenige. Du kannst klein anfangen, klar, und dann aufbauen, aber plötzlich sind alle deine guten Künstler weg. Die gehen zu Zwirner, zu Hauser & Wirth, zu Gegosian. Mit solchen Namen muss man heute konkurrieren können.

Jörg Johnen Seine Laufbahn als Galerist begann 1984 in Köln. Nach einem Studium der Architektur (München) und Kunstgeschichte (Bochum) eröffnete er dort zusammen mit Rüdiger Schöttle seine Galerie „Johnen + Schöttle“. Anfang der 2000-Jahre zog er nach Berlin, wo er ab 2004 seine Galerie bis 2015 im Alleingang weiter führte und sie 2015 an Galeristin Esther Schipper abgab.



Jörg Johnen sammelt noch immer begeistert Kunst, u.a. auch Keramik als Gegenpol zur „Mausklick-Kultur“, wie er sagt. Er hat einen Kunstraum, JohnenPrivat, und trat jüngst als erfolgreicher Autor in Erscheinung. Zuletzt mit Büchern wie „Marmor für alle“ (2020) zur Kunst im öffentlichen Raum in Berlin, sowie „Warhol und das schreckliche Kind“ (2021), (s)eine Geschichte der Emanzipation, eingebettet in 60 Jahre zeitgenössischer Kunstgeschichte.

Sie haben in diesem Zusammenhang mehrfach von der „Nestlésierung“ gesprochen. Der Begriff stammt von Ihnen und meint genau diese Konzentration auf einige wenige Big Player, die mittlerweile eine Größe haben, die sich kaum mehr steigern lässt. Ist da noch Luft nach oben?



Dazu kann ich nichts sagen, ich sehe ja nicht in die Zukunft. Aber wenn eine Galerie schon 300 Mitarbeiter hat? Ich weiß nicht, ob das die Künstler glücklich macht, oder wie sich das noch weiter steigern lässt? Man muss ja auch die Künstler finden.

Und Käufer für so hochpreisige Kunst. Wie schätzen Sie denn Berlin ein, als Standort für den Kunstmarkt?



Berlin ist extrem im Umbruch. Die experimentelle, wilde Zeit ist vorbei. Und die Luxus-Seite ist nicht da und wird auch nicht kommen. Weil man das hier nicht will. Berlin ist irgendwie zwischen den Stühlen. Weder arm und sexy noch luxuriös. Das große Geld geht sowieso nach Asien.

Apropos „gehen“. Sie haben einen Großteil Ihrer Sammlung nach München gegeben, dem Lehnbachhaus eine tolle Schenkung gemacht. Gab es da nie die Überlegung, das „ach so arme Berlin“ zu beglücken?



Na klar. Aber es gab überhaupt kein Interesse.

Sie hatten hier vergleichbare Institutionen wie das Lehnbachhaus in München angesprochen?



Ja. Aber die haben nicht reagiert. Also null! Nicht mal gesagt, ich schau mal vorbei, null. Erst nachdem es den Presserummel in München gegeben hat, wurde ich neulich in Berlin angesprochen, „na, wenn wir das gewusst hätten! Also Jeff Wall, den hätten wir schon gerne genommen!“ Aber darum ging es mir nicht. Ich wollte keine Rosinen-Pickerei haben. Sondern jemanden, der meine Sammlung insgesamt interessant findet.

Und das ist in München sofort passiert?



Ja, mit Matthias Mühling vom Lehnbachhaus. Er war offen, interessiert, auch an Positionen, die jetzt nicht so super hip sind. Interessanterweise wollten sie auch einen DDR-Bezug haben, Künstler wie Olaf Holzapfel und Eberhard Havekost zum Beispiel.

Berlin hat das also glatt vermasselt. Ist das Ignoranz oder Arroganz? Faulheit? Hat Sie das nicht gekränkt, oder zumindest jedoch verwundert?



Verwundert auf jeden Fall, ja, das schon. Aber in München lief es optimal, und die Sachen sind jetzt dort gut aufgehoben und werden ein Jahr lang in einem sehr schönen Kontext gezeigt.

Werk des rumänischen Malers Florin Mitroi: „The raised Hand“, 1975, aus der Sammlung, die ins Lenbachhaus München ging. Thomas Bruns

Ihre Schenkung wird dort im Rahmen einer Ausstellung mit dem Titel „Fragment of an Infinite Discourse“ gezeigt. Wer sie besucht, wird gleich am Eingang mit einer Arbeit von Tino Seghal empfangen. Diesen Künstler haben Sie quasi entdeckt, durch Sie ist er bekannt geworden.



Ja, mir ist es gelungen – wobei Jan Mot hatte ihn schon vorher im Programm –, dass er 2005 im Deutschen Pavillon in Venedig ausgestellt wurde. Das war sein internationaler Durchbruch. Danach kam die Documenta. In München wird jetzt die Arbeit „This is new“ aus meiner Sammlung gezeigt.

Ihr Zugriff auf die Kunst sei gleichermaßen klug wie humorvoll, war in einer Besprechung zu der Münchner Ausstellung zu lesen. Das ist doch eine tolle Anerkennung. Jetzt frage ich Sie ganz direkt, wo sehen Sie rückblickend das Kluge und wo das Humorvolle?



Na, das Kluge sehe ich natürlich bei allen Entscheidungen (lacht), und das Humorvolle? Ich weiß nicht, was jetzt damit gemeint ist, aber ich hatte einige Künstlerinnen, die mit einem gewissen Humor arbeiten. Zum Beispiel Wiebke Siem.

Sie wird derzeit, abgesehen von München, im Kunstmuseum Bonn prominent gezeigt. In einem Berliner Museum hatte sie übrigens bisher noch nie eine Ausstellung. Dabei lebt sie schon seit über 25 Jahre in der Stadt.



Wie sie die ganzen Geschlechterrollen so durcheinandermixt, sich mit viel Spott und Ironie über alles lustig macht, ist einfach toll.

Als Sie in den 1980er-Jahren in Köln angefangen haben, waren die sogenannten Neuen Wilden groß in Mode. Von diesen Künstlern, fast ausnahmslos Männern, hielten Sie nicht viel?



Das empfand ich als einen totalen Rückschritt, hin wieder zu so einer „Bild überm Sofa Kunst“. Mich begeisterte damals die Konzept- und Minimal-Kunst mit einem sehr soziologischen bzw. gesellschaftskritischen Ansatz. Da ging es um Ökonomie, Politik, Städteplanung, um Spekulation, um die Dominanz der Geldwirtschaft.

Kunst sollte für Sie also eine politische Aussage haben?



Damals auf jeden Fall. Heute wäre ich nicht mehr so streng. Es hängt natürlich davon ab, was überhaupt produziert wird. Es wird ja wieder wahnsinnig viel gemalt. Malerei ist zurzeit super verbreitet, wie ewig nicht mehr.

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?



Die ganzen aktuellen Themen wie Rassismus, Gender, Queerness etc. lassen sich mit Malerei eben besser in den Kunstmarkt einspeisen. Außerdem sind Bilder, ökonomisch betrachtet, einfach zu handhaben. Man kann mit fast nichts loslegen. Wie bei Punk. Ich brauch nur ’ne Gitarre und drei Akkorde, und dann läuft es irgendwie. Und als Galerist hast du keine großen Produktionskosten. Denn das ist ein RIESEN-Thema für Galeristen.

Vielleicht braucht es zukünftig gar keine Galerien mehr? Die Künstler vermarkten sich selbst, via Internet. Wozu noch Galeristen?



Ach, das wird ja alles schon seit ewigen Zeiten diskutiert, und das funktioniert natürlich nicht! Künstler brauchen Ansprechpartner, sie wollen betreut werden. Selbst die Erfolgreichen. Und sie haben keine Lust, sich mit diesen ganzen ökonomischen Sachen rumzuschlagen.

In so eine Machtposition zu kommen wie Zwirner, da muss man nicht nur unendliche finanzielle Ressourcen haben, marktwirtschaftliches Geschick, sondern auch sehr viel andere Talente. Als da wären?



Kommunikationsfähigkeit, Networking, Organisationstalent, einen guten Blick, gute Mitarbeiter und extrem viel Stress aushalten. Du musst mit unheimlich vielen Leuten ständig klarkommen. Vor allem mit diesen super-super Reichen.

Die müssen umgarnt, überzeugt werden? Mit ihnen muss man viel Zeit verbringen, abends essen gehen?



Na, das ist noch das Einfachste (lacht). Nein, mit denen musst du als Galerist zum Beispiel auf so eine riesige Luxusjacht, und dann segelst du mit denen eine Woche auf der Adria, oder sonst wo rum. Die Biennale in Venedig ist ja dafür berühmt, dass da diese riesigen Schiffe von so Leuten wie Abramowisch anlanden.

Geht es denen denn überhaupt um die Kunst?



Doch schon. Als Sammler willst du ganz vorne mit dabei sein, das Neueste präsentieren. Der Erste sein womöglich, der einen Künstler entdeckt. Du hoffst, dass der Wert steigt und damit dein eigenes Image.

Jörg Johnen entdeckte vor Jahren die surrealistische deutsche Bildhauerin Wiebke Siem. Sie erhielt für ihre Kunst bald darauf den Goslarer Kaiserring: Auch über ihren „Junior“, 2004, kann München sich freuen. Hans Georg Gaul

Im Grunde eine Wette, oder?



Ja, Spekulationen klar, ein Society-Spiel auch, und das Gefühl, dass man eben dazugehört.

Ihr Galerienprogramm war ein ungewöhnlicher Mix, Kombinationen, die sehr speziell waren. Malerei, Skulptur, Fotografie, Videokunst und Keramik. Letzteres auch eher ungewöhnlich. Einige Künstler, die Sie entdeckt haben, sind richtig berühmt geworden. Neben Tino Seghal, Jeff Wall, Candida Höfer, Dan Graham, Thomans Ruff oder Katharina Fritsch, um nur einige zu nennen, auch Stephan Balkenhol.



Ja, Balkenhol habe ich schon sehr früh ausgestellt. Mir war sofort klar, der Mann kann was! Er war Student von Ulrich Rückriem. Da war klar, da muss ein Switch kommen, und den hat er geliefert. Hin zur figurativen Skulptur. Ich habe ihn 32 Jahre lang gezeigt. Er war unabhängig von allen Moden, mit Erfolg! Die Kunstwelt, also die Kunstwelt, die sich so besonders avantgardemäßig fühlte, die hat nicht so den Zugang gefunden. Aber ich fand, Stephan Balkenhol hat eine ähnliche Intention wie Jeff Koons.

Ui, Jeff Koons und Stephan Balkenhol, das müssen Sie mir bitte erklären.



Kunst gilt ja oft als schwer verständlich. Das hat Balkenhol souverän durchbrochen. Es geht um direkte Zugänglichkeit, das unmittelbare Verstehen. Alle Barrieren sind hier abgebaut. Die Sachen sind zugänglich, jeder versteht das. Und das ist eine starke Position! Ich war froh, dass ich auch so was im Programm hatte. Ich hatte nie Angst vor Widersprüchen.

Schade, dass Berlin nur zwei Arbeiten von ihm im öffentlichen Raum hat, am Pariser Platz und beim Springer-Haus.



Balkenhol ist für Kunst im öffentlichen Raum einer DER geeignetsten Künstler überhaupt. Was sollen so anspruchsvolle Sachen, die dann doch nur die Plätze verschandeln? Oder sehr schnell altern. Berlin ist ja voll mit Sachen aus den 1950er- und 1960er-Jahren. Alles so völlig veraltet, einfach nur schauderhaft.

Zu diesem Thema haben Sie jüngst ein sehr engagiertes Buch herausgebracht „Marmor für alle“, über Kunst im öffentlichen Raum. Stephan Balkenhol hätte ja fast den Wettbewerb am Berliner Stadtschloss gewonnen.



Ja, und dann hat man sich für diese komische Schaukel entschieden. Da hätte ich die Arbeit von Balkenhohl hundertmal besser gefunden! Eine kniende männliche Figur, sehr groß. Eine Demutsgeste also, das wäre toll gewesen. Diese Wippe dagegen ist eine Katastrophe. Die soll schaukeln. Aber ich glaube, die Rechnung wird nicht aufgehen.



Herr Johnen, das ist Ihr Abschlusswort? Herzlichen Dank für das Gespräch.