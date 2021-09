Berlin - Ein nackter Mann mit weißen Haaren liegt bäuchlings auf der bloßen Erde, die Arme ausgebreitet wie Jesus am Kreuz. Sein Rücken ist ein aufgeschlagenes Buch, der Text mit der gleichen blauen Tinte in die Haut tätowiert wie die Nummern von KZ-Häftlingen. Eine Bildbeschreibung fehlt, wie bei jeder der 50 Aufnahmen in Frédéric Brenners Fotoessay „Zerheilt“, der jetzt im Jüdischen Museum zu sehen ist. „Ich wollte diese Krücke nicht“, sagt er. Der Fotograf, der es sich vor 40 Jahren zur Lebensaufgabe gemacht hat, überall auf der Welt Juden in der Diaspora zu porträtieren, möchte Raum für Assoziationen. „Alles ist in den Bildern!“

Er sagt dann doch, dass dieser Mann Carey Harrison ist, der Sohn der Schauspieler Rex Harrison und Lilli Palmer, Jüdin aus Berlin. Brenner hat den Schriftsteller und Dramatiker während eines gemeinsamen Jahres am Berliner Wissenschaftskolleg kennengelernt, wo beide Fellows waren. „Wir sind miteinander schwimmen gegangen“, sagt Brenner. Da entdeckte er die Tätowierung: Sätze aus Theodor Adornos „Minima Moralia – Reflexionen aus dem beschädigten Leben“. „Ein Buch, das neben meinem Bett liegt, seit ich 19 bin.“ Es war das erste Bild, das er für diese Arbeit gemacht hat. Sie hätten eine Aufnahme am Gleis 17 im Grunewald probiert, von dem Tausende Juden in Zügen der Reichsbahn deportiert worden sind. Es funktionierte nicht wirklich. Da habe er noch nicht die Tasse Tee getrunken gehabt, auf dessen Beutelanhänger er den Sinnspruch las: „Lasse die Dinge zu dir kommen“. Der Satz wurde zum Motto seiner Arbeit in Berlin.

Frédéric Brenner Aus dem fotografischen Essay „Zerheilt“ von Frédéric Brenner.

Nicht er habe inszeniert, sondern die Fotografierten. „Die Bilder sind zu mir gekommen“, sagt er. „Ich bin ein Gefäß, ein Zeuge.“ Aber natürlich ist der 1959 in Paris geborene Fotograf viel mehr als das. Er ist ein Zuhörer und auch Teil dessen, was er als Gedächtnistheater bezeichnet.

Carey Harrison habe schließlich gesagt, er wolle, wenn Brenner ihn fotografiere, auf deutschem Boden liegen. Brenner hat ihn dann von seinem Balkon aus fotografiert, so die Vogelperspektive herstellend. Die Kamera habe mit Verzögerung ausgelöst, sagt er, um zu betonen, welch geringen Anteil er an dem hatte, was nun hier zu sehen ist. Doch natürlich ist sein Anteil an diesem höchst intimen Bild gar nicht zu überschätzen.

Was Berlin von anderen Diasporagemeinden in der ganzen Welt unterscheidet? „Berlin ist anders“, sagt er. Allein deshalb, weil es die Stadt sei, in der die Vernichtung der Juden beschlossen wurde. „Berlin ist ein unglaubliches Experiment, ein Labor, ein Inkubator, in dem neue Formen des Judentums entstehen.“ Das jüdische Leben hier blühe an einem Abgrund. Frédéric Brenner selbst musste sich erst über ein Familiengebot hinwegsetzen, um hier arbeiten zu können. Die Familie seines Vaters wurde von den Nazis ermordet, kein Brenner sollte mehr Deutsch sprechen oder nach Deutschland fahren.

dpa Frédéric Brenner in seiner Ausstellung.

„Zerheilt“ ist zwischen 2016 und 2019 entstanden, etwa ein halbes Jahrhundert nachdem der Magnum-Fotograf Leonard Freed eine Serie mit dem Titel „Deutsche Juden heute“ fotografiert hat. Das Wort „Zerheilt“ geht auf den jüdischen Dichter Paul Celan zurück, der anders als seine Eltern dem Holocaust entkam und vereinsamt im Pariser Exil lebte, als er schrieb: „Ich muss täglich in meine Abgründe hinab. Jeder Tag ist eine Last. (…) Die Zerstörungen reichen bis an den Kern meiner Existenz. Man hat mich zerheilt.“ „Healed to pieces“ lautet die englische Übersetzung. In diesem Wort steckt das Fragmentarische, das Brenners Fotoessay auszeichnet. Er zeigt Orte und Menschen, Neu­ankömmlinge, Alt­eingesessene, Konvertiten, Juden aus der Sowjetunion, aus Israel, aus Lagern für Displaced Persons, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet wurden. Er zeigt Menschen, die sich in Berlin nieder­gelassen haben oder vorüber­gehend hier leben, auch Nicht-Juden. Es ist ein Werk, das keinen dokumentarischen Charakter hat, auch keinen Anspruch darauf erhebt. „Viele Juden kommen nach Berlin, weil sie genesen möchten“, sagt er. Und als Archäologen ihrer eigenen Geschichte.

Frédéric Brenner Aus dem fotografischen Essay „Zerheilt“ von Frédéric Brenner.

Aus den Bildern entsteht keine Einheit, nichts fügt sich zusammen, aber es öffnet sich ein Raum, in dem alles Platz hat, in dem die Gedanken schweifen können.

Da sind zwei junge Männer, halbnackt, beim Frühstück in einer engen Küche. Da ist die Frau, die im braunen Laub im Tiergarten liegt, auf ihr ein Fahrrad. Da ist der ältere Herr auf einer Schaukel vor einer graffiti-bedeckten Wand, er trägt eine Kippa. Da ist eine Wand von sich herbstlich färbendem wilden Wein. Da ist Lea Rosh in einem blutroten Kleid vor einer Wand mit lauter leeren Bilderrahmen. „Keine Jüdin“, sagt Frédéric Brenner. „Aber sie hat einen großen Platz in diesem Theater der Erinnerung.“ Irene Runge, Jüdin aus der DDR, zitiert er im Katalog mit dem Satz: „Es ist schrecklich, sie lieben alle die Juden.“ Auch das ein Aspekt dieses Berliner Labors.

Man sieht immer mehr, je länger man sich durch diesen Raum bewegt. Man sieht sogar sich selbst, etwa in dem Mann, der in zwei Hälften geteilt scheint, durch den ein Spalt geht, wie durch so viele. Die eine Hälfte zeigt einen smarten jungen Typen im hellen Anzug, die andere einen chassidischen Juden mit einem Schtreimel auf dem Kopf, eine Kappe mit breitem Pelzrand und Pejes, wie die Schläfenlocken heißen, vor ihm eine Schachtel Zigaretten. Und wenn man genau hinsieht, erkennt man auf dem Feuerzeug eine blonde nackte Frau.

Zerheilt. 3.9.2021 bis 13. März 2022, Jüdisches Museum Berlin, Lindenstr. 9-14, Eintritt frei.

Der Besuch des Museums ist nur mit einem Zeitfenster-Ticket möglich, das man im Online-Shop erhält. Einstündige Gruppenführungen sind vom 12. September 2021 an buchbar. Anmeldung: Tel. 259 93 305.