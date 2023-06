Zwei Monate hat die Suche gedauert, nun steht es fest: Die neue Direktorin des für Berlins Kunsthandel so wichtigen Gallery Weekends heißt Antonia Ruder. Zuletzt leitete sie die Abteilung Kommunikation und Öffentlichkeitarbeit an der Schaubühne, ein Posten, den sie im Jahr 2016 übernommen hat. Sie gibt derzeit keine Interviews. Zum 1. November übernimmt sie das Amt der Supernetzwerkerin Maike Cruse.

Es war eine spektakuläre Nachricht, als Cruse nach dem erfolgreichen Gallery Weekend Anfang Mai von der Art Basel zur Chefin der Muttermesse des Berliner Gallery Weekends berufen wurde. Also wird Antonia Ruder Ende April 2024 mit dem erfahrenen Team und dem Kern von über 50 namhaften Berliner Galerien den ökonomisch wie ästhetisch wichtigen Kunst-Handelsplatz der Stadt weiter zum Leuchten bringen. Das Format ist etabliert, ihre Lust auf die neue Aufgabe groß.

Wer jetzt fragt, ob die so charmante wie energische Theaterfrau auch Kunstbetrieb kann, wird aus ihrer Biografie erfahren, dass die studierte Kulturwissenschaftlerin und Kunsthistorikerin schon als Referentin für bildende und darstellende Kunst im Kulturkreis der deutschen Wirtschaft e.V. tätig war. Sie betreute als Kuratorin den Kunst-Nachwuchspreis ars viva, sammelte Erfahrungen in der BMW Group bei der Koordination und Konzeption internationaler Kulturkooperationen, gerade im Bereich der bildenden Kunst. Und auch in ihrer Tätigkeit an der Schaubühne sorgte sie für Brücken zur bildenden Kunst.