„Spectrum without Traces“. Meint sie den Titel philosophisch, also als „Vielfalt ohne jede Spur“? Oder physikalisch? Das hieße dann die „Gesamtheit (der Farben) ohne jede Spur“. Denn alles verschlingt sich, erst parallel verlaufend, dann sich verflechtend zu universalen Zeichen für Lebensstränge, Gedankenbahnen, Gefühle.

Nun, Katharina Grosse wäre nicht eine der großen Malerinnen unserer Zeit, würde sie sich festlegen. Seit mehr als 20 Jahren komponiert die schon lange in Berlin und seit Jahren auch am anderen Ende der Welt – in Neuseeland – lebende Künstlerin ihre kaleidoskopischen Bilder aus Sprühfarben. Jede der ausladenden Tafeln ist ein Aktionsfeld der Raum-Inbesitznahme, jede Farbbahn ist ein sich ins schier Unendliche ausdehnender Gedankenfluss, der mit dem nächsten kollidiert, sich kreuzt und sich schwingend, hart oder aber zärtlich berührt.

Wieder wird einem klar, wieso die 1961 in Freiburg (Breisgau) geborene, in Bochum aufgewachsene und an den Kunstakademien Münster und Düsseldorf zur Malerin ausgebildete Grosse in der internationalen Kunstszene so gefeiert wird, ihre Bilder so gefragt sind. Das liegt an der Freiheit ihres Malereibegriffs, die sie sich nimmt. Sie sprüht, völlig entgrenzt, losgelöst, befreit von allen Konventionen. „Ich male mich aus dem Raum hinaus“, sagt sie. Ihr leuchtender Farbfluss ist rahmen- und uferlos; er beschreibt den Fluss der Zeit, Freude und Trauer, Angst und Glück.

Es ist sozusagen ihre Antrittsschau beim Großgaleristen und Malerei-Förderer Max Hetzler. Grosse war viele Jahre exklusiv vertreten von der Kreuzberger Galerie König in St. Agnes. Sozusagen geräuschlos, also ohne öffentliche Äußerungen, gar Bewertungen ihrerseits und in aller Korrektheit hat sie sich von ihrem langjährigen Galeristen und Förderer Johann König verabschiedet, nachdem es so viele nebulöse Diskussionen um dessen Verhalten Frauen gegenüber gegeben hat, die #MeToo-Vorwürfe jedoch juristisch unbewiesen blieben.

Grosse hält sich offenkundig fern vom im letzten Herbst hochgekochten Aktivismus. Ihre Aktionen finden auf der Leinwand statt, zumal ihr in der Hetzler-Galerie in den Mercatorhöfen an der Potsdamer Straße in einer ehemaligen Druckereihalle jedweder Platz für ihr „Spectrum“ zur Verfügung steht. Die eine Hälfte der Bilder entstand 2022, die andere seit Jahresbeginn 2023. Die Malerin reduziert ihre Palette auf sechs Farben, sprüht sie mit der Spritzpistole ungemischt auf die Leinwände: Rot dicht neben Rosa, Rot neben Gelb, Blau, Grün und Violett.

Katharina Grosse: „Untitled“, 2022, Acryl auf Leinwand. VG Bild-Kunst 2023/Katharina Grosse/ Galerie Hetzler/J. Ziehe

Die Acrylfarben strömen einen intensiven Geruch aus, ich erlebe die Tafeln wie imaginierte künstliche Landschaften. Und wieder macht Grosse ihr Publikum in diesem bunten Fluss der Gefühle, Stimmungen und Assoziationen zu Mitspielern in einer theatralischen Aufführung über die Wirkmacht der Bildkunst, über Energien und Kraftfelder aus Farbe. Magnetische Landschaften, die sich zu bunten Skulpturen formieren, zu mystischen spektralen Wesen, die an Regenbögen erinnern. Oder an Polarlichter, die über einer Eiswüste einen bizarr schönen Tanz aufführen, sich ausdehnen über einer dunstigen Fläche.

Das alles ist nicht nur sanft; es wirkt mitunter auch aggressiv. Im Ganzen bringt dieses Sich-Verknäueln, Sich-Verkurven, Sich-Verschlingen der Farben ein unbändiges Gefühl von Bewegung hervor, einen anarchischen Rhythmus, der in poetische, aber auch gefährliche Schönheit mündet. Fast schwimmt man in einem endlosen Raum von Farbe.

Es gibt kein Innen und kein Außen. Die Wirklichkeit geht in dieser Malerei völlig auf. Katharina Grosses Malerei kennt keine stilistischen Schubladen und keine perspektivischen Vorgaben. Es ist die maximale Freiheit der Farbe. Malerei, die klassische, aber unzählige Male totgesagte Königsdisziplin der Bildkunst, wird bei Grosse zur überwältigenden Zumutung. Sie will ihre kaleidoskopische Malerei genau so haben: materiell, spirituell – und flüchtig. Bleiben wird am Ende in den Köpfen der Betrachter nur die Erinnerung.

Alles ist sozusagen Sinnbild von Erschaffung und Durchdringung, von Werden und Vergehen. Und alles ist Kontrast von Hart und Weich – und doch zugleich Gegenbild zur Romantik. Denn es ist, als blase ein heftiger Wind, ein krasser Sturm durch die Farbbänder, die Bahnen, Schlaufen, Schlingen. Zu einem ihrer Bilder, die die Malerin allesamt ohne Titel lässt, habe ich die Assoziation von einem brennenden abstrakten Wald oder als ergieße sich Feuer und Lava einen Abhang hinab.

Die in Berlin und Neuseeland lebende Malerin Katharina Grosse BeckerBredel/Imago

Lässt Katharina Grosse also inzwischen die reale, vom Klimawandel arg bedrohte Natur unserer Mutter Erde ein in ihr illusionistisches Maluniversum? Der Eindruck täuscht nicht. Sie gibt förmlich Stichworte mit diesen Anspielungen, auch wenn es weder realitätsnahe Gestalten, Dinge oder Landschaften wären: Denn da sind diese Farbbündel wie aus Gräsern, die sich im Luftzug bewegen, vertrocknet oder saftig, vielleicht vom Regen gepeitscht. Gesten der Natur, beeinflusst vom Wetter, vom Klima. Darüber schweben plötzlich kahle Zweige, die Rinde rissig, als hätten hungrige Tiere sie den Winter über angeknabbert oder als sei sie vor Trockenheit aufgeplatzt.

Und da sind diese expressiven Strauch- und Gebüschformationen, auch die Konturen eines Hügels, eines rauen Steilhangs, einer Böschung. Vielleicht die Umrisse von Heuschobern, die gerade ein Sturm zerzaust. Auf einer nächsten Tafel verstecken sich in den rot-grün-blauen Farbbahnen schwarze, wie gestrichelte Formen, fast wie Wimpern, denen durch Tränen oder Regen die Wimperntusche ausläuft. Fern aller Sentimentalität lässt diese Malerin die Seele der malträtierte Natur heulen.

„Spectrum without Traces“. Galerie Max Hetzler, Potsdamer Str. 77–87 (Mercatorhöfe), bis 30. April, Di–Sa 11–18 Uhr.