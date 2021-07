Adelbert von Chamisso hätte seine helle Freude an dieser Künstlerin und ihrer sanften Berliner Ausstellung gehabt. Der Naturforscher und Dichter wäre durch sie gewiss an seine legendäre Botanisiertrommel erinnert worden. Und Alexander von Humboldt an seine Herbarien, diese kleinen Wunderkammern der Pflanzenkunde. Nur ist es kein Exkurs zur Botanik, was sich derzeit im Zehlendorfer Haus am Waldsee durch alle Säle und Zimmer zieht. Es ist die von der Leiterin des Hauses, Katja Blomberg, subtil kuratierte Ausstellung einer Bildhauerin aus Köln: Christiane Löhr.

Für gewöhnlich denkt man bei Bildhauerei ja an Materialien wie Stein, Holz, Bronze, Stahl, Glas oder Polyester und bestimmt nicht an die Pusteblumen-Samen von Löwenzahn, Kletten und Disteln, an Stängel von Gräsern und Wegerich, auch nicht an Baum- oder Efeublüten. Aber genau das sind Löhrs Stoffe für ihre fragilen Kunstwerke. Und die in Wiesbaden gebürtige Archäologin und Ägyptologin, später Meisterschülerin von Jannis Kounellis an der Düsseldorfer Kunstakademie, benutzt für die Formen und Strukturen aus Stängeln, Pollen, Samen und kugeligen Klettenkörbchen nicht einmal Klebstoff oder Fixierspray. Sie setzt allein auf die Pflanzenkräfte und deren Stabilität.