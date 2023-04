Klimawandel: So würde Van Gogh sein Weizenfeld in 80 Jahren malen

Arles in Frankreich im Jahre 2100: Wird der Klimawandel nicht gestoppt, stünde Van Goghs „Weizenfeld mit Zypressen“ in Flammen.

Das Ölgemälde leuchtet auf einem Bildschirm. Langsam beginnt sich die Landschaft zu verändern, ein Unwetter zieht auf, die gelb leuchtende Weizenfläche wird braun und ausgetrocknet, die Zypresse fängt Flammen. Bald bleibt von der in intensive Farben getauchten Landschaft nichts mehr übrig als totes, karges Land – vom anfänglichen üppigen Weizenfeld und den Zypressen keine Spur mehr.

Kaum ein Künstler hat einen so hohen Wiedererkennungswert wie Vincent Van Gogh. Mit seinem einzigartigen, dynamischen Pinselstrich wurde er nach seinem Tod zum Vorreiter der modernen Kunst und seine Werke weltberühmt. Am liebsten malte er Landschaften, seine bekanntesten Gemälde sind die „Sternennacht“ und das „Weizenfeld mit Zypressen“.

Die mehreren Hundert Bilder, die das Weizenfeld letztendlich in ein ausgebranntes Nichts verwandeln, wurden nicht von Van Gogh gezeichnet, sondern sind Ergebnis des Schaffens von Künstlicher Intelligenz (KI). Unter dem Namen „Climate Realism“ hat die Naturschutzorganisation WWF eine Kunstaktion mithilfe von KI geschaffen und zeigt die Ergebnisse ab Mittwoch, dem 5. April in Berlin im POP am Kudamm und online als digitale Ausstellung. Die Szenarios auf den Bildschirmen sind nicht etwa dystopisch, sondern können durchaus Realität werden – wenn der Klimawandel ungehindert fortschreitet, wird die Landschaft von Arles, der kleinen Stadt in Frankreich, in ungefähr 80 Jahren wirklich so aussehen.

Berühmte Gemälde nach dem Klimawandel

Karl Nowak, zuständig für das Online Development von WWF sagt: „Ziel ist es, den Klimawandel mit moderner Technologie und Kunst greifbar zu machen und das Bewusstsein für unsere noch vielfältige Natur auf der Erde zu sensibilisieren.“ Die könne innerhalb des nächsten Jahrhunderts einem fatalen Ausmaß an Zerstörung zum Opfer fallen. „Die Videos zeigen, was passiert, wenn wir weiterhin den Klimawandel nicht ernst nehmen.“

Unterdessen stellt WWF Forderungen an Bevölkerung und Politik, sich mehr für den Klimaschutz einzusetzen. „Wir wollen alarmieren, aber auch Hoffnung geben, denn noch können wir es verhindern“, so Nowak. Zudem sei die Bevölkerung von Europa sogar noch in einer geografisch gesehen privilegierten Situation – Landflächen in Äquatornähe etwa seien bei einer Erderwärmung von bis zu vier Grad 2100 überhaupt nicht mehr bewohnbar.

So lässt die KI Paul Gauguins tropisches Paradies der Südseeinsel unter dem angestiegenen Meeresspiegel ertrinken, die Eisberge von Frederic Edwin Church schmelzen dahin, aber auch Claude Monets Seerosenteich trocknet aus. Das Sensationelle hierbei: Der Pinselstrich und der Malstil der Künstler bleiben erhalten, denn die KI wurde auf die jeweiligen Stile der Künstler trainiert.

Außerdem wurde sie mit umfangreichen Klimadaten gefüttert, und so wurden insgesamt 240 KI-generierte Einzelbilder pro Gemälde geschaffen. Laut Gestalter Valentin Pfister brauche die Künstliche Intelligenz nur etwa acht bis neun Sekunden, um ein Bild zu generieren. Der gesamte Prozess sei von IPCC-Forschern betreut, die die Bilder auf realistische Darstellung prüften. Das Endergebnis sind Videos der zusammengefügten Einzelbilder, die jeweils eine dreistufige Entwicklung darbieten: Was ein bis zwei Grad, drei Grad und letztendlich vier Grad Erderwärmung anrichten werden.

Die Ausstellung The Climate Realism Exhibition ist vom 5.–10. April bei Pop Kudamm, Kurfürstendamm 229 in Berlin, sowie digital ab dem 4. April auf www.wwf-climaterealism.de frei zugänglich.