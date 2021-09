Mitten hinein in die ungeklärte politische Gemengelage und künftige Machtverteilung in der Hauptstadt nach der Wahl strahlt die Lichtinstallation mit dem Wort „(un)finished“ über der Pforte der vom Schinkel-Schüler August Stüler erbauten evangelischen St. Matthäus-Kirche am Berliner Kulturforum. Von dessen stadtplanerischer „Vollendung“ ist ja dauernd die Rede, jedoch steht jedes Bauvorhaben heftig in der Kritik. So wie derzeit das künftige Museum des 20. Jahrhunderts.