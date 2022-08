Seit ein paar Wochen spuckt die aus Chemnitz kommende Straßenbahn im sächsischen 6000-Seelen-Dorf Thalheim immer wieder Künstler und Künstlerinnen aus aller Herren Länder aus. Etwa Marta aus Polen und Cheong Kin Man aus der chinesisch-portugiesischen Sonderverwaltungszone Macau. Elf Tage ist das Künstler-Duo durch die Drei-Tannen-Stadt gestreift, welche die Einheimischen in ihrem „arzgebirg’schen“ Dialekt liebevoll Tholm nennen.

Bei den sanften Hügeln muss Kin Man aus Macao an eine japanische Animé-Version von Heidi denken. Die Nussknacker erinnern ihn an japanisches Spielzeug. Aber warum steht das hier im Fenster, sogar im Sommer? Die beiden suchen Inspirationen für eine Videoinstallation und ein erzgebirgisches Geistergeld, das in einer Woche fertig sein soll. Dann wird Thalheim erstmals in seiner über 1000-jährigen Geschichte Austragungsort eines Kunstfestivals sein. Und zugleich ist es der regionale Auftakt und Probelauf für unzählige Events der Kulturhauptstadt 2025.

Johannes Richter Ungesehene Orte und Menschen entdecken: Das Chemnitzer Projektteam von „3000 Garagen“ mit angehenden Münchner Architekten kürzlich in der Garage von Simson-Fan Raik Drechsler.

Zurück in die Zukunft nach Sachsen

Warum ausgerechnet Thalheim? Weil an dieser ostdeutschen Erfolgsstory auch ein Tholmer mitgeschrieben hat: Nico Dittmann. 2017 ist der jüngste Bürgermeister Sachsens gerade vier Jahre im Amt und wird von den Chemnitzern um Hilfe gebeten. Wie ließe sich die Region in die Kulturhauptstadt-Bewerbung integrieren? Wie könnte man dieser Kernforderung der EU-Kommission nachkommen? Der 37-jährige parteilose Informatiker hasst das Neinsagen, sprudelt vor Ideen. Für seine Kampagne „Machen statt Meckern“ hat Thalheim den sächsischen Demokratiepreis gewonnen. Also wer, wenn nicht er, hätte das Zeug zum Zugpferd für eine weltoffene Provinz hinter einem Europäischen Kulturhauptstadt-Leuchtturm?

2018 besiegelt Dittmann die Unterstützung von zwei Dutzend Umland-Gemeinden zur Chemnitzer Bewerbung mit einem kraftvollen „Glück auf!“ Schließlich glaubt er an die Emanzipation des Erzgebirges. Weiß er, dass man sich nicht auf dem 2019 verliehenen Unesco-Welterbe-Titel für die tausendjährige Bergbaulandschaft beiderseits der sächsisch-böhmischen Grenze ausruhen kann. So überreicht der Vollbluteuropäer die offizielle Bewerbung zur Kulturhauptstadt symbolisch auf einer MZ, der kultigen DDR-Zweirad-Legende aus dem 30 Kilometer entfernten Zschopau. Dittmann sieht aus wie der Posterboy für einen weiteren Teil von Zurück in die Zukunft, nur eben auf sächsisch. Vielleicht konnte auch deswegen die Europäische Kommission nicht widerstehen und gab 2020 den Titel Kulturhauptstad an Chemnitz und seine Umlandgemeinden.

Der Gegensatz von Stadt und Land

Der Titel zieht. „Über 700 Künstlerinnen aus 68 Ländern haben sich für unsere Thalheimer Ausgabe beworben, fast doppelt so viele wie sonst“, sagt Lars Neuenfeld von den Chemnitzer Begehungen, einem Festival für Gegenwartskunst, das sich in den letzten 20 Jahren einen Namen als niederschwelliges Off-Kultur-Event in der sächsischen Industriestadt machte.

Stadt-Land-Joint-Ventures sind nicht nur Planerfüllung, wie seit RUHR.2010 bei Kulturhauptstädten üblich. Es ist gerade im Erzgebirge ein hochsymbolischer, längst überfälliger Akt der Annäherung. Schließlich leidet diese Region seit Jahrhunderten unter Minderwertigkeitskomplexen. Selbst der Volksmund sagt, dass die Rohstoffe, die man hier im Hinterland unter härtesten Bedingungen abgebaut hat, in Chemnitz verarbeitet, in Leipzig gehandelt und in Dresden verprasst wurden. Insofern ist es mehr als heilsam, dass Neuenfeld samt Chemnitzer Team nun in Thalheim zum gemeinsamen Arbeitseinsatz ins städtische Schwimmbad trommelt – um es nach acht Jahren bedrückender Betriebsruhe wieder vorzeigbar zu machen. Für die Kunst, etwa von Marta Sala und Kin Man, die hier demnächst ausstellen.

Johannes Richter Wenn Nebenschauplätze zur Hauptsache werden: „3000 Garagen“ sollen Teil des Kulturhauptstadtprogramms in der Chemnitzer Innenstadt werden. Vorbesichtigung des Garagenvereins „Am Schützenplatz“ mit dem DDR-Kultmoped Schwalbe.

Von der Kunst, seine Wunden zu zeigen

Kunst im stillgelegten Freibad, das ist nicht nur ein populärer Kuratorenkniff, sondern auch eine kollektive Traumatherapie für Thalheim: Ein 1990 wie so oft in den Osten gestelltes Erlebnisbad kostet die Stadt schnell mehr, als sie hat; 2013 kann Dittmann es nur noch schließen. 2015 verwandelt er es in eines der ungewöhnlichsten Notaufnahmelager für Geflüchtete. Doch das Haus wird Projektionsfläche für begründete und unbegründete Ängste. Hier begann das, was man später als Riss in der Gesellschaft beschreibt. Dass nun sieben Jahre später die Welt zu Gast sein, dass Kunst diese Investruine wieder kreativ beflügeln darf, kommt einem Wunder gleich.

Für Lars Neuenfeld ist es das, was Kunst im Idealfall leisten kann und muss: unangenehme Dinge nicht aussparen, sie benennen und damit produktiv umgehen. Der Kulturarbeiter ist dankbar, dass die erste Bewerbung von 2019 noch mal zurückkam. „Das BID-Book I war eine Katastrophe. Während die ganze Welt von nichts anderem als von den fremdenfeindlichen Angriffen von Chemnitz 2018 sprach, gibt’s von uns so eine Hochglanzbroschüre mit Antragsprosa“, so Neuenfeld. Doch die Stadt macht ihre Hausaufgaben, stellt sich ihrem Ruf. Der Titel Kulturhauptstadt ist Würdigung und Auftrag zugleich. Doch ist es von der Kunst nicht ein bisschen viel verlangt, wenn sie für die Demokratisierung der Gesellschaft sorgen soll? Wenn man wie Beuys glaubt, dass sie die einzig revolutionäre Kraft sein kann? „So lange sich nicht auch strukturell an der Politik etwas ändert, sollte man sich vorerst keine Illusionen machen“, so Benjamin Gruner, langjähriger Kollege von Neuenfeld aus der freien Szene.

Kristin Schmidt / Stadt Chemnitz Würdigung und Auftrag zugleich: Am 28. Oktober 2020 um 13:27 Uhr erhält Chemnitz nach einem vierjährigen Bewerbungsprozess den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“.

Eine soziale Plastik aus 30.000 Garagen

Trotzdem ist auch er ein unermüdlicher Motor dieses außergewöhnlich partizipativen Chemnitz 2025-Projekts. „Das ist ja eine once-in-a-lifetime-Chance, die man sich nicht entgehen lässt“, so Gruner. Schon ganz am Anfang des Bewerbungsprozesses ist der Medienkunst-Festivalmacher auf die Garagen gekommen. Diese Kreativbuden des kleinen Mannes, die nicht nur zum Auto-Unterstellen gut sind. Und von denen es in Chemnitz bis zu dreißigtausend geben soll. Was wäre, wenn man solche 18 Quadratmeter großen Alltagsateliers 2025 öffnen, wenn man all die Tüftler darin in das große Mitmachprogramm integrieren würde? Die Idee hat so überzeugt, dass die Garagen eines von vier Kulturhauptstadt-Flagship-Projekten wurden.

Vor zwei Wochen ist Gruner mit einer Gruppe von Münchner Architekturstudierenden durch die Stadt gepilgert, es wurden Garagenkomplexe kartografiert und erste Vorzeige-Exemplare inspiziert. Ein wichtiger Schritt auf dem mühsamen Weg, die „stille Mitte der Bevölkerung zu aktivieren“, wie man jetzt in Chemnitz poetisch-prophetisch über die eigenen Problemzonen spricht. Ob dieses Ziel wirklich zu erreichen sei, da sind viele noch skeptisch. Das jedenfalls will eine Studie der TU Chemnitz herausgefunden haben, die mit einer neu eingerichteten Juniorprofessur für Europäische Kultur und Bürgergesellschaft das Kulturhauptstadtprojekt auch wissenschaftlich flankiert.

Jeder Chemnitzer ist auch ein Künstler

Ganz sicher lässt sich aber schon heute eine stärkere Vernetzung von Initiativen bürgerschaftlichen Engagements in der Stadt und Zivilgesellschaft bemerken. „Wir haben noch drei Jahre hin und die Leute rennen mir jetzt schon die Bude ein, fragen, wo sie mitmachen können“, so der künstlerische Leiter Stefan Stefan Schmidtke über die Kulturhauptstadt, die so anders sei als sonst. Seine „Bude“, das ist seit ein paar Wochen eine Geschäftsfläche in einer innenstädtischen Einkaufspassage, ganz publikumsnah und authentisch, so wie eigentlich alles hier.

Gefragt nach seiner aktuellen Aufgabe sagt Schmidtke: „Struktur, Struktur und noch mal Struktur. Und Erwartungsmanagement“. Schließlich wollen die rekordverdächtigen 72 Projekte so in eine zeitlich sinnvolle Abfolge gebracht werden, dass sich das Narrativ vom „See the unseen“ bis 2025 ganz logisch entfaltet. Schließlich darf den Dittmanns, Gruners und all den anderen Ehrenamtlichen bis 2025 nicht zwischendurch die Puste ausgehen. Aber Schmidtke ist da optimistisch. Abgesehen von vier eigenen Projekten soll der Rest selbstverantwortlich von den jeweiligen Bewerbern oder Bewerberinnen gemanagt werden. „Wir wollen die Leute dazu befähigen, die Kulturhauptstadt selbst zu machen. Wir sind eigentlich nur eine Betriebsanleitung!“. Das klingt verlockend, klingt nach Beuys’ Vision von einer lustigen Demokratie, ausgerechnet in diesem Landstrich, dem seit der Wende chronisches Demokratiedefizit attestiert wird.

Im Erzgebirge denkt man sowieso mit der Hand

Aber was heißt es nun wirklich, nachhaltige Strukturen zu installieren, wenn vom Budget kein Cent in Beton und Baustruktur fließen darf? Vor dieser Herausforderung, mit der jede Kulturhauptstadt umgehen muss, steht gerade Josephine Hage mit ihrem Team vom Verbund „Kreatives Sachsen“. Die Kulturmanagerin will die Ansiedlung von Kreativwerkstätten im Chemnitzer Umland unterstützen. Sogenannte Makerhubs, wie sie derzeit in der globalen Entrepreneurszene trenden. Hage verspricht sich damit eine Frischzellenkur für die unzähligen erzgebirgischen Handwerkerbetriebe, denen es zunehmend an Nachwuchs und damit an Zukunft fehlt. Und eine Gelegenheit, über das gemeinsame Machen endlich wieder in den Austausch zu kommen.

Aber wie verwandelt man ein ehemaliges Autohaus in eine funktionierende Volksküche, die regionale Kulinarik neu interpretiert? Welche Trägerstruktur sichert, dass so eine Idee auch nach 2025 am Köcheln bleibt? Das will Hage nun in Workshops sowie in Community- und Capacity-Building-Prozessen durchspielen. Und zwar mit den acht regionalen Initiativen zwischen Augustusburg und Zwönitz, die von ihrer Jury gerade zu förderwürdigen Makerhubs erklärt worden sind. Ob es klappt, steht in den Sternen. Aber eins weiß Hage schon heute: Es gäbe im Westen viel zu lernen von diesem sächsischen Teil des Ostens. Schließlich hätten die erzgebirgischen Macher mit ihrer cleveren Art und dem Improvisationstalent aus sozialistischen Mangelwirtschaftszeiten hier schon so manches gewuppt.

Cheong Kin Man Alles kommt vom Berg her: Der Blick in die Werkstatt eines Thalheimer Schnitzers und Holzbildhauers verrät viel über die erzgebirgische Kunsthandwerkstradition.

Alles kommt vom Berg her

Einer, der schon seit drei Jahren von diesem Osten lernt, ist Alexander Ochs. Der Berliner Galerist sorgt dafür, dass in dem Chemnitz 2025-Programm unter dem Stern eines erweiterten Kulturbegriffs à la Beuys zum Schluss die wahre Kunst nicht zu kurz kommt. Nebst 4000 Apfelbäumen und einer sozialen Garagenplastik in der Chemnitzer Innenstadt will dieser Mann nichts Geringeres als Europas größten Skulpturenpfad ins Erzgebirge stellen. Über die Corona-Zeit bohrte sich der gebürtige Franke in die schillernden Gesteins- und Zeitschichten des Miriquidi, füllt sich seine Privatgalerie im Berliner Westen mit Räuchermännchen aus dem dunklen erzgebirgischen Wald.

Aber da Ochs mit einem globalen Kuratorenblick auf die Montanregion schaut, gehen seine Planungen weit über Freilichtausstellung mit Heimatkolorit hinaus: Er sorgt dafür, dass die reiche lokale Welterbe-Geschichte mit internationaler Weltklasse-Kunst so intelligent verzahnt wird, dass selbst für Nicht-Kunstkenner keine Frage unbeantwortet bleibt. Ein Lichtkunstobjekt von James Turrell in einer ehemaligen Schachtanlage, das muss man einem an Dunkelheit gewöhnten Bergmann nicht lang erklären. Nur gegen den englischen Projekt-Namen „Purple Path“ hat sich zunächst so mancher Gemeinderat gesträubt. Aber wer die Welt empfangen will, muss auch auch ihre Sprache sprechen.

Johannes Richter Ein Vorgeschmack auf das Programmjahr für ein demokratisches Miteinander: Ein Dutzend Thalheimer haben beim Arbeitseinsatz vorletzte Woche ihr Erzgebirgsbad fit und vorzeigbar für die Kunst gemacht.

Glücklicherweise scheint die Kommunikation mit dem Künstler, der den Skulpturenpfad parallel zu dem Kunstfestival in Thalheim eröffnen darf, zu funktionieren. Auch wenn Friedrich Kunath seinen Geburtsort Chemnitz für den unglamourösesten ever hält, so liebt der 47-Jährige das Erzgebirge und seine reiche Kultur bedingungslos, kommt der in Kalifornien lebende Maler und Objektkünstler regelmäßig in die Heimat zurück. Dass seine 2020 entworfene Skulptur einer betenden Baumgemeinschaft ausgerechnet aus Tannen besteht, hält Kunath für eine Prophezeiung. Kunst ist immer klüger als wir. Jetzt wird sie wie selbstverständlich in der Drei-Tannen-Stadt stehen. Für immer. Bezahlt von den 60 Millionen Budget der Kulturhauptstadt.

Vor fünf Jahren hatte Bürgermeister Dittmann noch Bedenken, dass die Region nur ein willkommener Steigbügelhalter für die Kulturhauptstadt-Bewerbung ist. Dass man ihn und seine Leute hier im Chemnitzer Hinterland vergessen würde, sobald es richtig losgeht. Aber weit gefehlt. Kunaths Skulptur „Include me out“ ist der Gegenbeweis. Die naiv-berührende Baumgruppe mit einer beleidigten Tannenbaumwurst im Abseits des Kreises lässt schmunzeln über dieses allzu menschliche, aber nicht selten unbegründete Gefühl, irgendwo nicht dazuzugehören oder nicht mitspielen zu dürfen. Außerdem, so Beuys, müsse die Zukunft, die wir wollen, sowieso gemeinsam erfunden werden. Sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen. Nicht nur in Chemnitz und Umgebung!

Chemnitz und Umland: Die 19. Ausgabe des Kunstfestivals „Begehungen“ findet erstmals nicht im Großstadtraum statt, sondern in der ca. 15 Kilometer entfernten Kleinstadt Thalheim. Vom 11. bis 21. August gibt es Kunst und ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Musik, Talks, Führungen sowie Frühschoppen, einem Ringer-Wettkampf und einer Europäischen Bergpredigt. https://www.begehungen-festival.de