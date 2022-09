Falsches Memphis: Ägyptisches Artefakt in Tennessee beschlagnahmt

Am 17. August machten Zoll- und Grenzschutzbeauftragte in Memphis einen sonderbaren Fund: Sie entdeckten in der Ladung eines Schiffes, das in den Hafen der Stadt einlief, ein mehrere tausend Jahre altes ägyptisches Artefakt.

Nicht wenige dürften in diesem Kontext zuerst an die 18 Kilometer südlich von Kairo gelegene ägyptische Stadt Memphis gedacht haben, deren Ruinen seit 1979 Teil des Unesco-Welterbes sind. Paradoxerweise wurde der ägyptische Kanopenkrug aber in einem ganz anderen Teil der Erde gefunden, nämlich im amerikanischen Bundesstaat Tennessee. Das dortige Memphis huldigt seinem ägyptischen Namensvetter zwar gebührend, zum Beispiel mit der betonierten „Memphis Pyramid“, mit einer Höhe von 98 Metern die zehnthöchste Pyramide der Welt. Dennoch dürften die Beamten von ihrem Fund mehr als überrascht gewesen sein.

Der Krugdeckel wurde als 100 Jahre alte antike Steinstatue ausgegeben

Versandt wurde das Artefakt von einem Händler aus Europa an einen amerikanischen Privatkunden. Beide gaben an, nicht gewusst zu haben, was für ein bedeutender Warenaustausch über den Atlantischen Ozean tatsächlich zwischen ihnen stattgefunden habe. Die amerikanischen Zollbeamten und Grenzschützer gaben in einer Erklärung an, die Lieferung sei bloß als antike Steinstatue ausgegeben worden, die über 100 Jahre alt sei.

Offensichtlich kam diese Angabe den amerikanischen Grenzschützern verdächtig vor. So konfiszierten sie die Lieferung und übergaben sie an Experten der University of Memphis. Diese versichern: Die vermeintlich um die hundert Jahre alte Steinstatue sei in Wahrheit der Deckel eines ägyptischen Kanopenkrugs. Er stamme aus der sogenannten Dritten Zwischenzeit des Alten Ägypten zwischen 1069 v. Chr. und 653 v. Chr. – somit hätten die Beamten möglicherweise einen 3000 Jahre alten Fund gemacht.

Das Objekt fällt unter archäologische und ethnologische Materialien, die durch den Convention on Cultural Property Implementation Act von 1983 geschützt sind. Die Einfuhr dieser Materialien ist gesetzlich eingeschränkt. Daher wurde der Deckel des Kanopenkrugs beschlagnahmt und befindet sich nun in der Obhut der Zollbeamten.

Kanopenkrug für den Grabgott Amset enthielt die Leber einer Mumie

Weiterhin erklärten die Forscher, der Krug sei dem Grabgott Amset gewidmet gewesen, einem von vier Söhnen des Gottes Horus und der Göttin Isis – er wurde von den Alten Ägyptern in Menschengestalt dargestellt. Er gilt als Kanopengottheit, also als Beschützer mumifizierter Eingeweide. Diese wurden im Alten Ägypten in Gefäßen, sogenannten Kanopen, separat vom Leichnam beigesetzt. In der Regel gab es in jedem Mumiengrab vier Kanopenkrüge, einen für jeden Horussohn.

Amsets Geschwistern wurden der Magen, die Lunge und der Darm gewidmet; er selbst war der Schutzgott der Leber. Und wer weiß: Wenn Amset gut über sie gewacht hat, gibt es sie womöglich heute noch. Wenn nicht in Memphis, Tennessee, dann vielleicht in der ägyptischen Heimat des Gottes.